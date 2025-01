Caso Mediador: «No tengo para pagar el puto alquiler ni la jodida guardería, la hembra está apretando»

Las conversaciones extraídas del auto judicial del caso Mediador arrojan luz sobre cómo operaba la trama investigada, con mensajes que revelan peticiones de dinero, coordinación de visitas y tensiones económicas entre los implicados. Estas comunicaciones, recopiladas por los investigadores, son parte fundamental de la evidencia en el caso.

El 4 de diciembre de 2020, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, señalado como cabecilla de la trama, envió un mensaje a Marcos Antonio Navarro Tacoronte, el Mediador, solicitando apoyo económico para el equipo Vega de Tetir que, según los investigadores, en verdad eran comisiones ilegales que cobraban a cambio de favores. En su mensaje, Fuentes escribió: «Consígueme 5.000 euros para el equipo de fútbol o al menos unos bolígrafos».

Días después, el 5 de diciembre, Taishet Fuentes, director general de Ganadería y sobrino del diputado Tito Berni, organizaba visitas de empresarios al Congreso de los Diputados con Navarro. En uno de sus mensajes señaló que «hay que llevar a los empresarios al Congreso, que vean cómo funciona todo». Navarro le respondió: «Los tendremos en el pasillo de la Constitución, será perfecto para que hablen contigo».

Estas visitas, según los investigadores, formaban parte de una estrategia para impresionar a los empresarios con el acceso a instituciones y garantizar confianza en las gestiones prometidas.

El lenguaje empleado en los intercambios reflejaba, en ocasiones, una actitud despectiva hacia las personas involucradas. En un mensaje, Navarro comentó sobre un contacto: «Habla con el tipo, dale un poco por culo porque está enamorado. Seguro que funciona». En otro mensaje, expresó: «Los churumbeles están llenos de pulgas y fos, coño».

El manejo de dinero también era un tema recurrente en las conversaciones. El 27 de diciembre de 2020, Taishet Fuentes dio instrucciones específicas a Navarro Tacoronte: «El sobre cerradito y después me lo traes».

Además de estas operaciones, las tensiones personales de los implicados también quedaron reflejadas en los mensajes. En un intercambio del 4 de diciembre de 2020, Taishet Fuentes compartió con Navarro sus dificultades económicas: «Está apurado y no tiene ni para pagar el puto alquiler ni la jodida guardería. La hembra está apretando y no tengo».

El 5 de diciembre, a las 8.57 horas, Fuentes envió un número de cuenta a Navarro para recibir ayuda económica y, ese mismo día, en otro mensaje a la 1.03 horas, le insistió: «La transferencia no me ha llegado», le refiere que la revise y le dice que no tiene ni para pagar «el puto alquiler ni la jodida guardería, la hembra está apretando y no tengo». Insiste: «Mira a ver por dios. Sácame de esta».

Estas conversaciones ofrecen un relato de las interacciones entre los implicados quienes, según los investigadores, utilizaban sus posiciones de poder para hacerse con dinero ilegal en forma de sobornos.

Temas

Caso Mediador