«1.700 euros a papá»: la perdición del general

Datos de estos pagos serían: la nota encontrada en la diligencia de entrada y registro del domicilio del empresario donde se consignaba '1.700 euros a papá'; la declaración en sede judicial del conocido como Mediador, Navarro Tacoronte, el 12 de abril de 2022, donde se decía 'que el general recibía pagos en efectivo. Se los entrega el dicente en un sobre cada vez que se vía con él. Ese dinero era aportado por los empresarios previamente a las reuniones con el general y recuerda haber los siguientes pagos (...) Drones; el pago del hotel NH Imperial Playa al general el 28 de enero de 2021 o el pago de la comida en el restaurante La Quinta el 2 de febrero de 2021».

El párrafo precedente forma parte del decreto de la Fiscalía Europea de fecha de 29 de junio de 2023 por el que se acordó solicitar a la Audiencia Nacional autorización para diferentes registros domiciliarios y otras actuaciones en el marco de una pieza secreta sobre las relaciones entre el general -ya jubilado- de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario José Suárez Esteve (dueño de una compañía que suministra drones y otro material de seguridad) y el corredor de seguros Alfredo Escudero Díaz-Madroñero. La Guardia Civil identifica a a este último como el primer intermediario con el que trabajó con el general Espinosa, para después hacerlo conjuntamente con Antonio Navarro Tacoronte, que da nombre al caso Mediador.

En diferentes informes aportados por la Guardia Civil a la Fiscalía Europea, que asumió la parte del caso Mediador relativa a proyectos de seguridad en el Sahel financiados con fondos europeos y en los que participó Francisco Espinosa, se señala que los empresarios e intermediarios de la presunta trama corrupta identificaban al militar como «Papá». Es por ello que esa anotación de «1.700 euros a papá» encontradas en los registros a Suárez Esteve es interpretada como un pago al alto cargo de la Guardia Civil. Francisco Espinosa fue durante años comandante del cuerpo en la provincia de Las Palmas.

En cuanto al hotel NH Imperial, situado en Las Canteras, en la capital grancanaria, era utilizado con frecuencia para los encuentros entre los presuntos implicados en la trama del caso Mediador. Allí se vieron, entre otros investigados, el general; el empresario José Suárez y su hija Marta; Marco Antonio Navarro; el también investigado Taishet Fuentes (entonces director general de Ganadería del Gobierno canario) y el empresario Miguel Ángel Robayna. Este último se encargaba, según confesó al prestar declaración en sede judicial, de hacer facturas para los empresarios implicados con vistas a dar apariencia de legalidad a los pagos que hacían, ya fuera a través de Navarro Tacoronte, a la asesoría del entonces diputado Juan Bernardo Fuentes ('Tito Berni', tío de Taishet) o través del club deportivo Vega de Tetir, que dirigía el propio Juan Bernardo Fuentes.

Francisco Espinosa, sentado en el centro, en el momento de declarar ante la jueza del caso Mediador. C7

Intermediación. Navarro Tacoronte, con el empresario Antonio Bautista Prado. C7

La Fiscalía Europea resume así la conexión entre el general, el empresario de los drones y el corredor de seguros: «Está acreditado que este empresario mantenía frecuentes comunicaciones con Alfredo Escudero Díaz-Madroñero sobre esas licitaciones [de suministro de drones] incluso antes de que fueran publicadas y, por tanto, conocidas por el público. La fuente de la información que Alfredo Escudero Díaz-Madroñero entrega a Suárez Esteve no era otra que el general, ya que por su profesión no podía tener acceso a los concursos de los distintos proyectos si no era recibiendo información de alguien del interior. Consta igualmente que la persona de dentro de la organización con la que mantiene relación y a la que ha abonado al menos facturas de hotel no es otro que el general e igualmente consta al menos un correo electrónico en el que el general envía al corredor de seguros información sobre uno de los proyectos, siendo esta información inmediatamente reenviada al empresario Suárez Esteve».

La investigación de la Fiscalía Europea se centra en los contratos de suministro de drones para la Guardia Civil al amparo del proyecto GAR-SI Sahel, que tuvo como director al general Espinosa. Para el presunto amaño de esos concursos se celebraron varias reuniones entre el general, el empresario y el corredor de seguros. El primero garantizaría que las licitaciones fuesen para la empresa de Suárez Esteve, influyendo incluso en las bases de los concursos para que se adaptasen a las prestaciones de los drones del empresario; Suárez Esteve, a cambio, haría pagos y otras dádivas al general, mientras que Escudero Díaz-Madroñero «se encargaría de formalizar las pólizas de seguro vinculadas a los drones que a la postre Suárez Esteve suministraría».

Viajes y hoteles

La Guardia Civil subraya que el general Espinosa tenía como práctica habitual en sus viajes de trabajo que las estancias hoteleras y otros gastos fuesen pagados por las empresas suministradoras de material a ese cuerpo. Así queda acreditado en un informe remitido en febrero por la Benemérita a la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, que instruye el caso Mediador. En el mismo se recoge el contenido de una grabación sonora del encuentro entre Espinosa, Navarro Tacoronte y el empresario Antonio Bautista (también investigado) que tuvo lugar en el restaurante La Trainera de Madrid el 14 de octubre de 2020. En el mismo se escucha este pasaje:

-Espinosa Navas: Yo me voy a ir el miércoles, es decir, pasado mañana, a Santiago de Compostela.

-Navarro Tacoronte: ¿De vacaciones?

-Espinosa Navas: Yo nada más viajo por trabajo, yo si voy de vacaciones, me voy en mi coche, y entonces voy a aprovechar, ya que tengo una reunión, tengo una reunión el día 17, voy allí por la mañana, luego me invitan a comer los de la empresa URO, que fabrican vehículos blindados, que yo compro mucho.

-Bautista Prado: URO.

-Espinosa Navas: URO, se llama U, R, O.

-Bautista Prado: Como los hurones.

-Espinosa Navas: Pero sin h, y... entonces, me invitan a comer, luego porque allí he comprado ya un montón de coches, y cada coche vale 350.000 euros.

-Navarro Tacoronte: (ininteligible).

-Espinosa Navas: No, me invitan a comer.

-Navarro Tacoronte: Ah, vale, ¿has visto la fábrica y todo?

-Espinosa Navas: Ni la mitad de lo que yo me merezco. Voy allí y la empresa mía me paga el viaje, me paga el hotel y me paga todo.

-Navarro Tacoronte: Qué bien, ¿no? (ininteligible) Mauritania.

-Espinosa Navas: Allí, ¿qué es lo que quieres? (ininteligible) dime con quién te interesa hablar y ya buscamos un (ininteligible), yo tengo aquí... la embajada un amigo mío.

Esa grabación forma parte del abundante material que entregó Navarro Tacoronte a la jueza y que dio origen al caso Mediador. La instrucción acumula una quince de investigados y está en su fase final.

