«Los técnicos buscaban cualquier excusa para no venir a La Aldea»

Pedro Suárez Moreno, de 62 años y líder de NC, asumió hace 10 días la alcaldía de La Aldea de San Nicolás tras cogerle el testigo a Víctor Hernández, del PP, en cumplimiento del pacto que ambos firmaron.

-En su toma de posesión hizo un reconocimiento expreso a su padre, un histórico militante de izquierdas y sindicalista. ¿Qué ha aprendido de él que va a aplicar en su mandato como alcalde?

- Hombre, fundamentalmente los valores que hay que poner por encima incluso de las situaciones personales o familiares, como el interés general o el trabajar para hacer mejor la vida de los demás. Eso es lo que me ha inculcado. Hubo un momento en que incluso familiarmente lo pasamos mal, pues se ponía por encima de la familia la ayuda a las personas, fundamentalmente a los trabajadores, que fue en el ámbito donde más se movió. Eso era vital, a pesar de que le condicionaba para conseguir trabajo en el municipio, a él o a la familia.

- Ya lleva varios días como regidor municipal. ¿Cuáles han sido sus primeras decisiones?

- Esta primera semana se va más en volver a la normalidad de los procedimientos administrativos, porque el cambio de titular ahora mismo requiere de mucho trámite con otras administraciones. Y en eso es en lo que estamos, para que en el primer pleno ordinario, que será la próxima semana, ya llevemos todo y que el ayuntamiento comience a funcionar con normalidad. Es verdad que sí que he tanteado ya a la Policía Local, porque sí que es una de mis preocupaciones, que es la seguridad, para ponerle remedio cuanto antes.

- Ya que saca este asunto. ¿Es La Aldea un municipio seguro?

- Yo creo que sí, es un municipio seguro. Aunque la apariencia es la contraria, que es un municipio inseguro, pero va más vinculado a la dificultad en los tiempos de respuesta cuando hay una incidencia y se requiere de la atención de los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto Policía Local como la Guardia Civil. Porque por las circunstancias, por la escasez de recursos, hay horarios en que no tenemos seguridad, o tenemos una sola patrulla de servicio para todo el norte. No es un consuelo, pero es un problema de todo el norte y hasta de toda Canarias. Si hay un incidente, por mínimo que sea, si la gente se siente que no tiene una respuesta rápida, se siente insegura. Porque al final entiende que o se toma la justicia por su mano, o se tiene que refugiar en su vivienda, y eso sí que es una dificultad.

- Alcalde, pero ya llevan años con este problema. ¿Hasta cuándo va a esperar La Aldea?

- No es un problema solo de La Aldea, es un problema de...

- Pero a La Aldea se le complica por la lejanía.

- Claro, claro, todos coincidimos en que La Aldea es diferente. Es un problema generalizado, pero siempre se nos prometió que cuando una patrulla estuviese de servicio en La Aldea, que no saldría de La Aldea. Pero no se cumple. Desgraciadamente hemos tenido algunos incidentes menores, y las patrullas de La Aldea, en algunos de esos servicios, estaban en Moya, en Guía o en Agaete. A veces nos dicen que la patrulla de La Aldea está de servicio, pero tarda dos horas, y eso es porque está en otra zona del norte. La dotación local de la Guardia Civil está en unos 13, entre jefes y miembros de la Guardia Civil. Puede estar cubierta un mes, pero en los dos meses siguientes, entre bajas, comisiones de servicio o traslados, se queda a la mitad. Puntualmente, eso se ha suplido con la Policía Canaria. Igual el remedio va a ser que la Policía Canaria asuma más competencias y que incremente la dotación en los municipios rurales y, sobre todo, en los del norte.

- ¿Y no podría la Policía Canaria radicarse en La Aldea?

-Hay una propuesta, que creo que se está consolidando cada vez más, para que haya una delegación comarcal en Gáldar. Y yo creo que también podemos ser ambiciosos y pedir otra en La Aldea.

-¿Usted mantiene la apuesta por la vía del diálogo o ya se ha planteado pasar a otra fase?

- Ya en el último pleno de la Mancomunidad del Norte se planteaba que había que ir a otra escala superior, a nivel de Secretaría de Estado o de Ministerio.

- ¿El cambio en la Alcaldía conllevará una posible redistribución de áreas en el gobierno?

- Sí, habrá pequeños cambios, aunque sin alterar el reparto de áreas entre los dos partidos al inicio del mandato. Ahora asumo Seguridad y Emergencias, porque está vinculada al alcalde. Otra pequeña variación afectará a la presidencia de la sociedad de la Sasac, que pasará de una consejera a otra de NC, de Ingrid Navarro a Jennifer Sosa. Respecto al PP, el anterior alcalde, Víctor Hernández, mantiene las áreas que tenía delegadas, pero asume también Cultura y Economía y Hacienda.

-¿Ese cambio en la Sasac tiene algo que ver con los problemas que ha habido con la residencia mayores y la destitución de su gerente hace unos meses?

- No, no, no. Estaba planificado así desde NC. Queríamos que Ingrid Navarro, la concejala que tenía experiencia en la sociedad porque estuvo en otra etapa anterior gestionando el servicio, fuera la que asumiera primero la presidencia, porque desconocíamos exactamente cómo estaba la situación, que no estaba tan boyante. Había muchísimos requerimientos del Gobierno de Canarias, porque se estaba incumpliendo la Ley de Servicios Sociales en cuanto a dotación de personal cualificado que estuviera al frente de la residencia. Para ese tránsito preferíamos a alguien con más experiencia que Jennifer. Creo que el tiempo, ya publicaremos los resultados, nos está dando la razón.

- Por lo que dice, ¿fue la falta de cualificación lo que motivó el cese del gerente?

- Por resumirlo, hubo una falta de confianza en cuanto a su gestión, al margen de las deficiencias que habíamos detectado y los incumplimientos reiterados.

- ¿En qué se va a notar que ahora está usted al frente del municipio y no Víctor Hernández?

- En cuanto al programa de gobierno, tenemos uno consensuado desde el principio del mandato. En eso voy a ser continuista. Pero sí que, indudablemente, Víctor tiene un perfil personal, que ha tratado de implantar, más vinculado a su imagen, de presencia y demás. Yo tengo un hándicap, el que suele atribuírsele a los gestores políticos que nos dedicamos a gestionar. Tenemos un problema de cara a la ciudadanía, porque no tenemos presencia.

- ¿Están menos visibles?

-Estamos menos visibles. Así que voy a intentar hacer un esfuerzo para demostrar no solo mi capacidad de gestión y de conocimiento, por la experiencia y los años que tengo, sobre todo en este ayuntamiento y también en el Cabildo, sino también para que la gente me conozca. Soy una persona cercana, aunque igual pueda aparentar lo contrario. Mi reto va a ser que la gente me vea como una persona cercana, que estoy para resolver los problemas, para hacer la vida mejor a los aldeanos y aldeanas.

- ¿A qué se refería en el pleno de su toma de posesión cuando habló de los 'pecados de juventud' de Víctor Hernández?

- Hombre, yo creo que Víctor es nuevo en política. Llevaba un tiempo en la oposición y creo que cuando llegamos a la realidad de la gestión del día a día de la administración, se ha encontrado que no todo es tan sencillo, que hay que conocer un poco de la administración. Él viene de la empresa privada, pero la administración se gestiona de una manera distinta. Tenía mucha prisa, mucha prisa, aunque yo sé que también estaba condicionado por su periodo de gestión, de un año y medio. Y luego por algunos pequeños detalles, porque a veces no entiende o no entendía que como representante de la administración pública hizo algunas declaraciones por las que se metió en algún lío, pero la experiencia le ha ido corrigiendo.

Presupuestos «Podemos estar otra vez en este 2025 por encima de los 16 millones de euros»

- Hablando un poco del pacto. Aquí gobierna un partido de izquierdas, NC, con otro conservador, el PP. ¿Se ha visto cómodo?

- Sí, creo que aquí la ideología, cuando es un municipio, pasa a un segundo término. Coincidimos en identificar cuáles son los problemas principales del municipio y en resolver los del día a día.

- Ustedes, NC y PP, abanderaron un cambio. ¿En qué se ha notado?

- Se ha notado incluso en la cercanía hacia la ciudadanía, que ha sido una apuesta de Víctor...

- ¿El anterior estaba alejado?

- Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que era evidente. Además, cuando las personas vienen a este ayuntamiento, hemos intentado darles una respuesta rápida, con los condicionantes que tienen por los plazos y los procedimientos.

- Y para encarar esos problemas, ¿se ha encontrado un ayuntamiento armado?

- No, y yo soy además personal laboral de este ayuntamiento. Hay un problema, no sé si de implicación. No sé qué ha pasado en este tiempo. Estamos analizándolo, porque yo me encuentro con una plantilla desmotivada. Hemos retrocedido muchísimos años, porque antes con menos medios se atendía mejor a la ciudadanía. Creo que hay un hándicap que no sé si pasa por la RPT o por una ordenación. Hace años que se está planificando porque existe mucha diferencia con respecto a otras administraciones, sobre todo a la hora de la remuneración económica, que está muy baja. Hay desigualdad en las mismas categorías con otros municipios.

- ¿Tiene dificultades en La Aldea para que venga personal? Cuando ha convocado una plaza, ¿la gente no viene por la lejanía?

-Sí, y le pongo como ejemplo la oficina técnica de Urbanismo. Nos encontramos con una asistencia técnica externa, a través de Gesplan como medio propio, para informes técnicos y jurídicos. Eso aleja a la ciudadanía de la administración, porque no tenía una atención cara a cara con el ciudadano para resolver un problema. Todo era a través de correo electrónico, eso me parecía inverosímil. Intentamos, poco a poco, a través de listas de reserva, porque no había listas propias, volver a dotar la oficina técnica. La lista más cercana era la de Gáldar, sobre todo para los técnicos, pero claro nos costó por la cuestión económica, eso está condicionando...

- ¿Se negaban a venir?

- Se buscaban cualquier excusa para no venir a La Aldea. Nos costó bastante, pero al final cubrimos esas plazas. También se estaba en el proceso final de una lista de reserva propia de auxiliares administrativos, que poco a poco se ha ido dotando, y así vamos poco a poco volviendo a la normalidad.

- La Aldea empieza el año sin presupuestos. ¿Hasta cuándo?

- Ya los borradores los tiene la interventora, que es la que tendrá que ajustar y meter sobre todo la tijera, porque yo creo que todas las áreas son más ambiciosas en cuanto a lo que queremos ejecutar en el 2025. Tendremos muchos ingresos de fuera, del fondo canario, la carta municipal, las subvenciones. El Cabildo se está portando muy bien con este municipio. Si ya yo dije que era histórico el anterior, con más de 16 millones de euros, podemos estar otra vez en este 2025 por encima de los 16 millones de euros.

Crisis interna de NC «No entiendo que haya sectores en NC, yo pertenezco a NC»

- ¿Qué objetivos se traza para este mandato?

- La consolidación del sector primario, eso es fundamental. El tomate, a pesar de tener siempre una espada de Damocles, se mantiene vivo. Y también desarrollar un turismo acorde a nuestra realidad física. En ese camino creo que hay que apostar por recuperar la identidad y para eso vamos a aprovechar los actos por el centenario del fin del Pleito de La Aldea.

- Le adscriben al sector oficialista de Nueva Canarias. ¿Se reconoce en esa adscripción?

- No entiendo que haya sectores en NC. Pertenezco a NC. Los que han entendido que están fuera de NC son los que se autodefinen como sector crítico o renovador. Desde la ejecutiva les dijimos que somos partidarios de una renovación, pero dentro de los órganos.

- ¿Esta división puede afectar al grupo de ediles de NC en La Aldea?

- Aparte de afinidades personales, que las hay, en un sentido y en otro, el gobierno está consolidado, tanto por NC como por el PP. Esas posibles diferencias no van a distorsionar el funcionamiento del grupo de gobierno.

- ¿Usted también cree que CC está detrás de este conflicto?

- Sí lo creo, sin entrar en más detalles.

- ¿Y no ve contradictorio que NC le tenga tanta alergia a CC cuando aquí, por ejemplo, gobierna con el PP en La Aldea?

-A ver, la realidad de cada zona es distinta. No tiene nada que ver la política en Canarias con la de La Aldea. De hecho, en otra etapa anterior aquí gobernamos también con CC y el PP.