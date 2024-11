La recuperación del Camilo José Cela, pendiente del juez

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, informó este miércoles de que la recuperación del colegio Camilo José Cela, en El Fondillo, que utilizaba la asociación Oportunidades de Vida, ha agotado la vía administrativa y ahora espera por una resolución judicial, tras el recurso presentado por la organización que dirige Rafael Hernández. Este empresario se encuentra bajo investigación judicial por presuntos delitos de trata de personas en concurso con explotación laboral de menores migrantes y falsedad documental.

El colegio, inaugurado en 1985 con la presencia del escritor Camilo José Cela, forma parte del inventario municipal y estuvo en uso como centro educativo durante 33 años.

En 2019, tras la desafección correspondiente, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recuperó el inmueble, pero para entonces, el colegio ya estaba siendo utilizado por la asociación Oportunidades de Vida, en virtud de un permiso concedido por el Gobierno de Canarias, para impartir clases de apoyo a los integrantes de un equipo de fútbol y de un coro.

Un año después, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ordenó el desalojo del colegio, su precinto y la ejecución de las obras necesarias para su reparación.

Sin embargo, la orden no se ejecuta nunca. En 2023, Rafael Hernández solicitó su cesión gratuita, algo que rechazó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Por el contrario, el Consistorio le da diez días al empresario para que presentara el título acreditativo de ocupación. Si no lo aportaba, tenía otros diez días para desalojar el centro.

Como esto no se produjo, en abril de 2024 el Ayuntamiento incoó el expediente de recuperación del inmueble, que ha acabado ya su recorrido administrativo.

«La Policía Local se ha personado en el Camilo José Cela para instar el desalojo, pero voluntariamente no han querido, y anuncian un recurso, y hasta que no sea firme, no podemos recuperar la posesión de ese inmueble», explicó Spínola este miércoles.