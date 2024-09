Calso Valka: Geursa oirá a denunciantes e investigados antes de cerrar su investigación por Valka

El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aseguró que Geursa «sigue funcionando a pleno rendimiento y que las circunstancias coyunturales no afectan para nada al funcionamiento de la empresa, que sigue haciendo sus trabajos de calidad y con innovación». Aseguró que había sido una mañana «fructífera» y recalcó que se han dirigido al juez para mostrarle su colaboración activa.

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mostró su decepción por la información aportada. «El gobierno nos ha hecho perder el tiempo, no ha dado ningún dato nuevo», dijo. El edil comparó este caso con el de la Sociedad de Promoción, en el que se apartó al gerente. «Si aquí no se hace, entonces lo que hizo la concejala Inmaculada Medina no es fue lo correcto», aseguró el concejal nacionalista.