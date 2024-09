Bonos gratuitos para siempre o la vuelta de Quevedo, ruegos a la Virgen del Pino

CANARIAS7 Teror Sábado, 28 de septiembre 2024, 22:45 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Las 2.000 promesas registradas en la quinta edición de la iniciativa solidaria de Global www.laguaguadelaspromesas.com ya están a los pies de la imagen de la Virgen del Pino en la Basílica de la Villa Mariana de Teror y entre ellas se recogen todo tipo de peticiones. Como por ejemplo, la vuelta del cantante Quevedo que reclamó Yaiza, que «nunca acaben los bonos gratuitos» para viajar en transporte público, lluvia para el campo debido a la intensa sequía, que la UD Las Palmas siga en primera o que aparezca un gato perdido desde hace un mes.

Por supuesto, en estas peticiones no faltan los ruegos por motivos de salud, que acaparan un 44 por ciento y suelen ser siempre el principal motivo de súplicas a la virgen. Un 10 por ciento del total se refieren al amor; un 13 por ciento al trabajo y un 6 por ciento a la fortuna.

El 27 por ciento restante tratan sobre temas diversos, como que haya más empatía en el mundo y especialmente «con quienes buscan refugio en nuestra tierra. Que tu luz nos guíe para abrir nuestros corazones y brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Prometo ser un instrumento de tu paz. Amén», escribió Ayoze.

La petición para ayudar a los inmigrantes «que huyen del infierno donde viven» se repite en otras peticiones, como la de Guille, que también demanda que se terminen las guerras «que tanto daño nos está haciendo».

Pedidos de paz

Los ruegos de otras personas se extienden a solicitar ayuda para el pueblo ucraniano y palestino, además de a los jóvenes y mayores canarios que se sienten solos y desprotegidos, como apuntó Alejandro, o para rogar que «en el hogar de todos los canarios haya siempre comida en la mesa», pidió Luz, mientras que Nina desea «una sociedad libre de violencia de género, tolerante, inclusiva y diversa».

También hay peticiones un poco más específicas, como «no comer dulces por un mes» o llegar a la nota de corte para poder estudiar la carrera que le gusta, además de mejorar como persona, cuidarse y quererse cada día más o ayudar a quien lo necesite «siempre con una sonrisa», como Daniela, o «pensar antes de hablar», como pidió Moisés. Por su parte Eva aseguró que «yo no pido, prometo ser la mejor versión de mí y no hacer daño a nadie nunca».

Y también están los que agradecen a sus seres queridos. «Por ti mamá, por tu lucha por vivir, por tu lucha por enseñarme a vivir sin ti. Siempre por y para ti. Te amo, gracias por ponerme el nombre de la virgen que esta isla protege», escribió María.

Pero sin duda Yaqueline ha sido la más generosa en el ruego de los que aparecen en el top 40 de los más destacados, ya que ha pedido «que se cumplan todas las promesas», así que si la Virgen del Pino escucha su demanda, las 2.000 peticiones podrán hacerse realidad.