Cómo elige tu cuerpo entre toser o estornudar

Pongámonos a escuchar. ¿Estamos en la oficina? ¿En casa? El caso es que la banda sonora del lugar seguro que está salpicada de toses y estornudos. Estamos en una época muy propicia para ello, con la entrada del otoño y su fiesta de virus y alergias. El caso es que son tan habituales que, salvo que sean muy estruendosos, ya no nos llaman la atención ni aunque seamos nosotros mismos los 'autores'. Es un 'trabajo' al que no dedicamos mucha atención porque es el cuerpo quien lo hace por nosotros (y sin nuestro permiso). Tanto la tos como el estornudo son actos reflejos, la reacción del cuerpo ante agentes irritantes en las vías respiratorias. Pero, ¿por qué el cuerpo elige una cosa u otra?

Según un estudio reciente, en el cerebro tenemos neuronas sensoriales que se activan en caso de los estornudos y las toses. Así, las MrgprC11 son las que se activan ante irritantes que provocan estornudos y las neuronas de somatostatina (SST) son las que desencadenan la tos, tal y como recoge la revista 'Cell'.

Este hallazgo echa por tierra la suposición popular de que el estornudo y la tos «son desencadenados por receptores sensoriales comunes», explican los investigadores chinos encargados del estudio, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Según detallan, el cerebro 'sabe' si un irritante entra por la nariz o la garganta y ordena toser o estornudar, según corresponda. Y esta conclusión, que puede parecer anecdótica, tiene su importancia: abre la puerta al desarrollo de medicamentos que eliminen la tos o los estornudos. Ahora muchos estarán pensando que las farmacias están llenas de remedios contra ambas cosas, pero lo cierto es que no.Realmente, lo que hacen los fármacos existentes es aliviar las irritaciones en la nariz o la garganta y apaciguar las reacciones del cuerpo ante ellas.

Así que, de momento, lo único que podemos hacer para evitar la tos y los estornudos es recurrir a nuestras herramientas caseras, es decir, ¿aguantarlos con todas nuestras fuerzas? Pues bien, la sabiduría popular no lo aconseja y, por una vez, coincide con la ciencia.

Estornudos

Esas veces que vamos a estornudar y nos tapamos la nariz y cerramos la boca –y hasta nos hacemos bola– para que no salga de nuestro cuerpo el estornudo... Puede que intentemos ser educados o no hacer ruido, pero debemos saber que no nos sale gratis. El estornudo –podemos encadenar hasta diez seguidos– es una explosión súbita de aire que puede alcanzar una velocidad de hasta 70 kilómetros por hora. Al salir, la presión en las vías respiratorias se eleva y, si tenemos la feliz idea de bloquear las salidas..., podemos multiplicar por veinte la presión sobre ellas y sobre los vasos sanguíneos. En algunos casos hay consecuencias físicas, como tirones musculares, la rotura de algún vaso de los ojos o la nariz, daños en el tímpano... o incluso problemas graves. Aunque es sumamente raro, se han documentado casos en los que, al reprimir un estornudo tapando la boca y la nariz, se han producido explosiones de tráquea –le ocurrió a un joven de Leicester y copó muchos titulares en la prensa–, asfixia o incluso hemorragias cerebrales.

Tos

Antes de un golpe de tos cogemos, aproximadamente, la mitad de todo el aire que cabe en nuestros pulmones. Allí se comprime y, para ello, se cierra la glotis y se aproximan las cuerdas vocales a la vez que se contraen con fuerza los músculos abdominales. Por último, la glotis se abre de repente y permite que el aire salga a gran velocidad (en adultos sanos, entre 360 y 1.200 litros/min) arrastrando lo que irritaba u obstruía las vías aéreas, según explican en 'The Conversation' Raquel Reirós y María José Álvarez-Álvarez, expertas en fisioterapia. ¿Debemos dejar que este proceso siga su curso natural o mejor reprimirlo? Las expertas dicen que en caso de tos productiva (cuando hay secreciones o cuerpos extraños que hay que expulsar), «la respuesta es siempre toser». Pero, si es tos seca o irritativa pura y dura, lo mejor es no toser «para evitar las complicaciones de la tos», que sobre todo son molestias musculares debido al esfuerzo del organismo.

Eso se consigue, además de con los métodos tradicionales –sorbitos de agua, miel, pero... ¡ojo a los caramelos de menta, que a veces son contraproducentes!– «con cambios de postura y respiración: sentarse, flexionar la cabeza, cerrar la boca, tragar saliva varias veces, coger aire lentamente por la nariz hasta llenar los pulmones y echarlo muy despacio».