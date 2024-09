Qué es el 'sisu', la clave de los finlandeses para no venirse abajo Es la marca de fábrica de todos los finlandeses, el rasgo de carácter nacional que les define y que entrenan desde niños: cuatro pasos para ser como ellos

Vamos a sumar a nuestro diccionario particular otra palabra nórdica de esas que no tienen un equivalente en nuestro idioma y que encierran en sí mismas los grandes secretos de la vida para ser más felices: 'sisu'. Es la marca de fábrica de todos los finlandeses, el rasgo de carácter nacional que les define y que entrenan desde niños. Se trata, a grandes rasgos, de la capacidad de resistencia ante la adversidad. ¿Cómo andamos de eso por estas latitudes? Parece que regular...

«El 'sisu' representa una fuerza interior, una determinación inquebrantable que surge en los momentos más difíciles. No se trata solo de perseverancia o aguante; es una mezcla de coraje y resistencia mental que aparece cuando sentimos que ya no podemos más. En este sentido, nos invita a reflexionar: ¿podemos más de lo que creemos? ¿O a veces nos rendimos demasiado pronto ante las adversidades? En un país como España, donde somos conocidos por nuestra alegría y carácter abierto, quizás el reto no sea tanto encontrar la felicidad, sino aprender a cultivar una fortaleza interior que nos ayude a superar los momentos difíciles», explica María Padilla, de Capital Psicólogos.

Entonces, ¿el 'sisu' no es apto para españoles?

A menudo se dice que en España somos un poco dramáticos, que nos venimos abajo fácilmente cuando las cosas no salen como esperamos. Vamos, que la resistencia a los palos deja mucho que desear... «Nuestro carácter, expresivo y emocional, puede hacer que ante los problemas grandes o pequeños tendamos a externalizar nuestras emociones de forma intensa. Esto no tiene nada de malo, pero a veces puede dificultar nuestra capacidad para ser resilientes y enfrentarnos a los retos de manera más equilibrada».

Así se cultiva el 'sisu' en cuatro pasos

Ay, qué pasa, ¿estamos incapacitados para el 'sisu'? No, todos podemos aprender a desarrollarlo siguiendo algunos pasos fundamentales, según la psicóloga.Hay cuatro. El primero, aceptar la incomodidad: el 'sisu' implica convivir con el malestar en lugar de huir de él. «Aceptar que las dificultades forman parte de la vida es lo primero para enfrentarlas con determinación», indica Padilla.El segundo punto es desarrollar resistencia mental: «No se trata solo de ser fuerte físicamente, sino de entrenar nuestra mente para perseverar. Técnicas como el mindfulness o la meditación pueden ayudarnos a gestionar mejor el estrés y las adversidades».El tercer punto es plantearse retos diarios, «ya que no hace falta esperar grandes tragedias para entrenar el 'sisu'», aclara Padilla. Completar una tarea difícil y enfrentarnos a situaciones incómodas nos prepara para desafíos mayores. Es una especie de 'gimnasia'. Y, por último, el punto 'estrella': debemos aprender a reinterpretar las dificultades «para dejar de ver los problemas como obstáculos insuperables... Este cambio de perspectiva puede activar esa chispa de 'sisu' en nosotros», asegura.

¿Qué tenemos en España en lugar de 'sisu'?

Algunos se estarán preguntándose si no tenemos alguna receta nacional para hacer frente a las adversidades. Y claro que la tenemos: «No debemos olvidar que el carácter abierto y la calidad de vida en España no nos colocan por debajo de los países del norte en cuanto a felicidad. Al contrario. La capacidad de disfrutar del tiempo libre, el buen clima y la cercanía entre las personas favorecen un estado de bienestar que envidian muchos países. De hecho, estamos entre las sociedades más felices del mundo», recalca.

Ayuda profesional

Está claro, los métodos de finlandeses y españoles para sobrellevar las adversidades son distintos.La experta recomienda un híbrido de los dos para obtener los mejores resultados, aunque sí hay algo que hacen los nórdicos y que deberíamos importar tal cual, sin hibridaciones ni adaptaciones: considerar la salud mental parte del autocuidado. «En los países nórdicos, el 'sisu' y el bienestar emocional están más interiorizados, y el autocuidado mental es parte fundamental de su estilo de vida. Mientras que aquí en España nos preocupamos mucho más por el cuidado del cuerpo, gimnasios, alimentación, moda... », apunta Padilla.

En Finlandia, los padres y madres se preocupan por inculcar a sus hijos esa resistencia a la adversidad que es el eje del 'sisu' y, cuando esto no es suficiente, la visita al psicólogo es algo natural. «Allí es tan común como ir al médico o al gimnasio –alaba–. Y hace que aprendan mecanismos para mantener el equilibrio y la resiliencia».

