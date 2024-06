Descubre las emociones intraducibles: ¿qué es el 'ennui' y cómo se relaciona con la apatía vital?

Óscar Beltrán de Otálora Martes, 25 de junio 2024 | Actualizado 26/06/2024 09:04h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

¿Qué entendería un inglés si un español le cuenta que siente mariposas en el estómago? Probablemente, que tiene ganas de vomitar. La misma confusión le produciría a un español oír decir a un portugués que siente cafuné, una palabra que indica el acto de despiojar a otra persona.

Las palabras que expresan emociones pueden cambiar en función de las culturas y muestran una riqueza que refleja la complejidad humana. La última producción de Pixar -'Del revés 2'- ha puesto de moda una expresión francesa que había quedado en manos de poetas o snobs: el ennui. Como ya se vio en la primera entrega, este filme animado es una especie de viaje a la mente de una adolescente, convertida en una peculiar sala de mandos en la que diversas emociones como la ansiedad o la alegría, representadas con forma humana, van tomando el mando en función de las experiencias de la protagonista. En esta segunda entrega, los creadores han introducido a alguien nuevo y difícil de explicar como el ennui, representado como una joven lánguida y dependiente del móvil.

El esplín, el ennui más profundo

El ennui se traduce de manera coloquial como aburrimiento, pero tiene componentes bastante más complejos que el mero no saber qué hacer con el tiempo. El ennui está asociado con una apatía vital, una desgana que acaba desmotivando a quien la padece y que le lleva a quedarse tumbado en el sofá sin tener ganas de moverse. Una sensación muy propia de los adolescentes que se quieren representar en la película.

El esplín -en francés, 'spleen- es otro sentimiento complejo y también muy francés. El fabulista español Tomás de Iriarte le dedicó un verso que ya revela la complejidad de matices que encierra. (Es mal humor, manía, displicencia,/ es amar la aflicción, perder el tino,/ aborrecer un hombre su existencia,/ renegar de su genio y su destino». El poeta francés Baudelaire también escribió varios poemas sobre el sentimiento y le dedicó todo un libro: 'El spleen de París'. Para este autor maldito, al afectado por esta emoción «nada puede alegrarle». En principio, se sitúa un paso por encima del ennui en la escala de la tristeza. La RAE lo define como «melancolía, tedio de la vida».

Hay otras emociones intraducibles menos amargas. En un mundo cada vez más desconectado de la naturaleza, los sentimientos que tienen que ver con el medioambiente se estaban extinguiendo hasta que llegó la pandemia. En Alemania, por ejemplo, tras la salida del confinamiento se volvió a utilizar el término 'waldeinsamkeit'. Esta palabra se puede traducir como soledad en el bosque, pero en realidad alude a algo más profundo como la satisfacción que se obtiene caminando en silencio entre árboles, sin otros sonidos que los de la fauna o el viento en las hojas.

El viento en el cuerpo

No solo el alemán tiene este tipo de expresiones. En japonés existe el 'shirinyoku' que también es una búsqueda de la paz entre árboles. En el caso del término nipón, incluye el matiz de la meditación, del saber aprovechar esos momentos de calma para volverse introspectivo. En Holanda tienen una expresión similar pero con la diferencia de que la satisfacción no se obtiene entre plantas, sino al sentir el viento alrededor del cuerpo. Por ello, no es necesario acudir a un bosque y asomarse a una ventana puede ser suficiente para buscar el 'uitwaaien'. Al igual que sucedió con el 'waldeinsamkeit', el 'uitwaaien' se recuperó tras la pandemia.

Pero los impulsos del cariño también tienen algunas expresiones muy específicas. Una de ellas es la lusa 'cafuné'. En principio, procede de la expresión destinada al acto de despiojar a otra persona. Sin embargo, en portugués y en brasileño, se utiliza para referirse al deseo irrefrenable de acariciar el cabello de otra persona, en especial, el de alguien a quien se ama. Hay un termino filipino, expresado en tagalo, llamado 'gigil'. Muestra una necesidad incontrolable de pellizcar en los mofletes a una persona.

Un ejemplo de estas particularidades es el término árabe 'tarab', que se refiere al estado de éxtasis que se siente cuando se escucha una canción especialmente bella. La palabra se refiere a un tipo de música que existía incluso antes del nacimiento del Islam y ha pervivido desde entonces en la cultura que surgió de la península arábiga. Pero hay otra palabra sin versión en español y que todo el mundo ha experimentado. Es el 'chouzourévo'. Esta expresión griega define ese momento ee placidez que se produce al despertarse y comprobar que todavía le queda un buen rato para dejarse llevar por la pereza entre las sábanas.

