Los emojis más confusos: ¿Qué significa la carita del revés? ¿Y el de las uñas?

Escribir en WhatsApp sin usar emojis es casi misión imposible. Estos elementos se han colado en nuestra forma de comunicarnos de manera digital y virtual progresivamente, pero hasta tal punto que a veces los echamos de menos en una conversación cara a cara. «Se han convertido en un elemento clave para completar y enriquecer también nuestras conversaciones. Hay que tener en cuenta que en ocasiones podemos usar un emoji solo, sin texto, por abreviar. Nos resulta mucho más rápido y ágil que poner palabras», reconoce Silvia Martínez, profesora de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

No obstante y pese a que estos pictogramas son de uso mundial, también llevan a confusiones porque su significado no es universal. ¿Quién no se ha sentido perplejo ante un mensaje que terminaba con una carita sonriente dada la vuelta? ¿O cuando alguien le envía el de una persona pintándose las uñas? ¿O el de una nube supuestamente moviéndose? Son solo tres ejemplos, pero ocupan el podio de los emojis más desconcertantes del último año. Así lo ha constatado Preply, una plataforma para aprender idiomas que ha hecho una investigación con más de 2.000 usuarios de EE UU de entre 18 y 76 años.

Los emoticonos tienen esa parte emocional, más expresiva, que en la comunicación cara a cara da el tono con el que decimos las cosas. «Son la entonación», señala Martínez. Pero si en una charla presencial con alguien se producen malentendidos, ¿cómo no va a pasar en una virtual? En el caso de los emojis se suma, además, que no siempre acertamos al elegir uno. O lo que es lo mismo, que para nosotros significa algo que a lo mejor no es lo que entiende el interlocutor. Ocho de cada diez personas admite que le ha pasado alguna vez: o bien le han mandado algo que no ha sabido discernir o bien su interlocutor no ha entendido su emoji, según el estudio de Preply.

¿SABES QUÉ SIGNIFICAN REALMENTE? Cara perseverante Este rostro puede transmitir diferentes grados de frustración, tristeza e impotencia, según explica la Emojipedia. Cara punteada Se aprobó su uso internacional en 2021 y, como en los cómics, representa a alguien oculto o invisible. Cara de dormido Transmite cansancio, pero también se usa para tristeza, descontento y enfermedad. La burbuja de mocos es confusa.

Dinero con alas Está con nosotros desde 2015 y lo usamos para la riqueza y el éxito. En origen representaba la pérdida o la transferencia de dinero. Pintaúñas Si alguien te lo manda, te está mostrando indiferencia ante lo que le estás diciendo. Se aprobó también en 2015. Mujer inclinando la mano Se aprobó en 2016 y es bastante desconcertante. Dicen que se usa para expresar descaro o, incluso, sarcasmo.

Bomba de humo Esta nube con líneas de movimiento significa que se está huyendo de algo o de alguien. Lleva con nosotros desde 2015. Cara de miedo Pretende representar cierto temor, pero también se usa para mostrarse asombrado, helado o conmocionado. Se agregó en 2015, Cara al revés Es un clásico y la Emojipedia lo recomienda para cuando queremos transmitir ironía o sarcasmo, o cuando estamos ante una broma.

«La comunicación y todo lo que conlleva es complejo y si pensamos en esa parte emocional, pues todavía más», subraya la docente. Y aunque pueda parecer una tontería elegir mal un emoticono, a veces arruina el mensaje. «No hay que olvidar que, a fin de cuentas, la elección que hacemos es una representación, una imagen, y que, por tanto, también tienen ciertas connotaciones, incluso puede dotar de superficialidad a un mensaje que no lo es», precisa Martínez.

Es como si usamos palabras cuyo significado creemos que es uno pero es otro. En el caso del lenguaje verbal y escrito, podemos recurrir a la RAE para que nos aclare algo. Pero ¿hay algún diccionario de emojis?

Por generación

«Estas pequeñas imágenes digitales están destinadas a representar una idea, un estado de ánimo o una emoción», continúa Sylvia Johnson, experta en lenguaje de la plataforma que ha realizado la encuesta. Pero claro, «se pueden interpretar de manera diferente según los contextos culturales, la personalidad de cada uno y la generación a la que pertenezcamos». De hecho, mientras los milenials los usan «de modo más literal», los centenials «lo hacen buscando un doble sentido o para marcar la diferencia con lo establecido», indica el investigador Pavel Sidorenko, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). De hecho, si revisáramos un chat de alguien de 20 años veríamos que «en vez de una carita llorando de la risa usan una calavera». Y «sustituyen la de los ojos de corazón por un alien». Es como la evolución del lenguaje:en los ochenta se decía dabuten; en los noventa, guay; y ahora, 'cool',

LOS MÁS USADOS Llorando de la risa Este fue el emoji más usado en Twitter el año pasado. Muestra que algo es muy divertido. Rodando de la risa En 2023 fue el segundo emoji más utilizado, pero muy cerca del anterior. Enfatiza más lo divertido. Cara pensativa Este emoticono con el ceño fruncido evoca reflexión sobre algo pero según el contexto es más burlón que serio.

Brazo musculado Lleva con nosotros desde 2010 y representa exactamente fuerza o que se está trabajando fuerte en algo. Corazón Es el símbolo internacional del amor y del cariño. Es uno de los más usados porque su significado es universal. Manos juntas Las manos juntas se usan mucho para pedir disculpas o simular que rezamos, pero en realidad son dos manos chocando los cinco.

Por otro lado, los mayores tienen muchas reticencias a utilizarlos. Una investigación de la universidad de Ottawa publicada este año detectó que a partir de los 60 es como si no existieran. «Tienen la motivación y la capacidad para utilizarlos, pero carecen de la confianza y los conocimientos tecnológicos generales necesarios para adaptarse a este modo de comunicación», añade la autora principal, Isabelle Boutet.

Los emojis, por cierto, no son lo mismo que los emoticonos (una expresión emocional compuesta tipográficamente por símbolos del teclado) ni algo muy novedoso: nacieron en Japón en 1999. Lo que sí están es en continuo desarrollo. Cada año, Unicode, un consorcio sin ánimo de lucro en el que están las principales tecnológicas, aprueba algunas de las propuestas que recibe. Este año ha dado luz verde a 118, entre los que están el champiñón, la lima y el ave fénix. Este último ha creado mucha controversia puesto que no todo el mundo reconoce lo que representa.

Relación de confianza

La plataforma web Emojipedia recopila todos ellos y da información de su significado, sin embargo, no todos son lo que creemos. Siguiendo con uno de los ejemplos de antes, del pintaúñas dice que se usa a menudo para «mostrar indiferencia». Pero en la encuesta de Preply, cuatro de cada diez personas considera que significa algo así como 'con clase' y un 15%, autocuidado. Es, según el estudio, el emoji más confuso de todos.

¿Hay un uso correcto de los mismos? «No hay reglas. Al final cómo los utilicemos es lo que determina el significado» por mucho que la Emojipedia los defina, sostiene el docente de la UNIR. Para su colega de la UOC, lo que sí debe pasar es que «emisor y receptor compartan determinados códigos para que sea efectivo usarlos». Y esto también implica una relación de «confianza y complicidad». Vamos, que depende del trato que tengas con tu jefe será adecuado un emoji o no. En este contexto, Martínez también avisa que hay que distinguir el marco de la misma: si es formal o no.

LOS TRES MÁS RAROS DE 2024 Ave Fénix Aprobado el año pasado, ya se erige como uno de los más confusos. Simboliza el renacimiento en muchas culturas, pero no en todas. Champiñón No le busquen significado distinto a lo que ven, este emoji aprobado el año pasado es simplemente eso, un hongo comestible. Sacudiendo la cabeza Su objetivo es representar el gesto de sacudir la cabeza, que se usa comúnmente pero no universalmente para indicar desacuerdo.

Lo que sí parece claro es que hay una serie de emojis cuyo uso está muy extendido. En Twitter, por ejemplo, el año pasado el más utilizado fue la cara con lágrimas de alegría seguido por el de rondando de la risa. «Y el corazón, que evoca cariño aquí y en todo el mundo», concluye Sidorenko.m

«No hay que usar todos los emojis»

Hay 3.019 emojis cuyo uso ha sido aprobado por Unicode, el consorcio que los 'regula'. Resulta abrumador y, de hecho, seguramente hay decenas de ellos que ni sabe que están en su teclado. «Es normal que haya tantos porque cada colectivo reivindica aquellos con los que se siente más identificado y representado», señala la profesora de la UOC Silvia Martínez.

Pero esta amplitud en la oferta no debe traducirse en la necesidad de conocerlos todos. «Ni de usarlos. La clave es que cada uno pueda tener los suyos, los que le resulten útiles, les facilite la comunicación...», aporta la docente. O lo que es lo mismo, tampoco es recomendable usarlos por usar, cumplen una función en la conversación. Si acabamos una frase sobre el trabajo con un champiñón y no despachamos género en una frutería o estamos haciendo la lista de la compra, ¿tiene algún sentido?

