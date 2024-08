Sanidad difunde el nuevo protocolo para abordar la viruela del mono

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 26 de agosto 2024, 12:52 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La actualización del protocolo asistencial frente a casos de viruela del mono elaborada por el Ministerio de Sanidad tras el acuerdo alcanzado en la Ponencia de Alertas entre el Ministerio y las comunidades autónomas ha sido remitida por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) a las gerencias sanitarias del SCS, tanto de Atención Primaria como de Atención Especializada y a los colegios profesionales del archipiélago.

También se les han enviado las nuevas medidas acordadas por el Ministerio con las comunidades autónomas para reforzar la vigilancia y seguimiento e impulsar la vacunación, según informó la Consejería de Sanidad a través de un comunicado

Con este documento se pretende dar la información actualizada y consensuada para dar respuesta a la nueva alerta sanitaria decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras el brote de viruela del mono cuyo foco principal se sitúa en la República del Congo y en sus países limítrofes.

Así, por un lado, se les ha hecho llegar los protocolos a seguir por parte de los profesionales sanitarios ante la sospecha de un posible caso de viruela del mono y, por otro, el recordatorio de la importancia de la vacunación contra la mpox, tanto preexposición como posexposición.

En este punto, se recuerda que no se recomienda la vacunación de manera general a las personas que viajan a los países afectados por el clado I. No obstante, se deberá hacer una evaluación personalizada en los Centros de Vacunación Internacional para decretar la necesidad de ofrecerles la vacunación en función de las características de la persona y las del propio viaje.

Además, también se les ha remitido un informe de resumen de la situación epidemiológica de los casos de mpox en España y datos sobre la expansión del clado I del virus de la viruela del mono en determinados países de África.

Población migrante

En cuanto a la atención a personas llegadas por vía migratoria irregular a Canarias, actualmente no se recomienda aplicar ningún protocolo específico a esta población, dado que la OMS no ha decretado ninguna limitación en los viajes y que la gran mayoría de las personas migrantes que llegan a las costas canarias lo hacen desde países que no presentan una alta incidencia de mpox en este momento.

No obstante, se matiza que la vigilancia y actuación se adecuará, como con cualquier otra persona, a criterios generales de sospecha (clínica compatible, vínculo epidemiológico, procedencia, etcétera).