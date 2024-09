«No se perderán plazas en la estabilización de Sanidad si no acaba este año» Asamblea 7Islas acusa al Sindicato de Empleados Médicos de Canarias de lanzar mensajes alarmistas para negociar fuera de la Mesa Sectorial

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 19 de septiembre 2024, 17:44 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El proceso de estabilización del personal del Servicio Canario de la Salud (SCS), que prevé fijar 12.428 empleos temporales de la sanidad pública canaria, no corre peligro pese a la demora que está sufriendo el cronograma de los procesos selectivos extraordinarios, según informó ayer el sindicato Asamblea 7Islas a través de un comunicado.

El colectivo, que representa a 14.000 trabajadores pertenecientes a más de 30 categorías de personal sanitario y no sanitario del SCS, recuerda que el Ministerio de la Función Pública aclaró «que no se perderá ninguna plaza de los procesos selectivos extraordinarios en curso si no se finaliza en diciembre del 2024, como estipula el Real Decreto de medidas urgentes para rebajar la temporalidad en todos los servicios públicos, en definitiva deja muy claro, que se puede seguir desarrollando los procesos selectivos sin ninguna penalización en el año 2025».

Asamblea 7Islas realiza esta matización ante la alarma que está generando entre miles de opositores «las medias verdades vertidas en medios de comunicación» por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) que, según entienden, «pretenden obtener privilegios en los procesos selectivos».

Este sindicato, que da voz a facultativos temporales, exige crear una mesa de negociación paralela a la Mesa Sectorial de Sanidad, donde no tiene representación al no lograr el 15% de la representación en la Junta de Personal.

En este sentido, Asamblea 7Islas, que tampoco tiene representación en este órgano, recuerda que la mesa sectorial de sanidad es el único órgano legitimado para negociar en nombre de todos los trabajadores del SCS. Aclaran que muchas veces no están de acuerdo con los acuerdos de la mesa «pero jamás permitiremos una mesa paralela de negociación para un estamento en concreto», dicen en la nota.

«Los elitismos cutres en un servicio público, y en este caso el sanitario, no son de recibo, por lo que le hemos advertido a la Consejería de Sanidad de las graves consecuencias que puede tener cualquier tipo y mínimo privilegio que se pueda dar a ningún grupo o categoría del SCS».

Actualmente, la Mesa Sectorial de Sanidad está integrada por representantes de CC OO, UGT, Convergencia Estatal de Médicos y de Enfermería (Cemsatse), Intersindical Canaria y el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca).