La covid sigue al alza pero «se desacelera» y golpea más a los mayores de 80

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de julio 2024, 02:00

En Canarias los contagios por covid siguen al alza, «pero hay una desaceleración del crecimiento», asegura el Álvaro Torres, jefe de Vigilancia Epidemiológica del Gobierno de Canarias. En la semana 27, la primera de julio, se detectaron en las islas 14.900 infecciones respiratorias. De ellas 2.400 por covid-19, lo que representa el 16,10% del total y 1,9 puntos porcentuales más que la última semana de junio, que era el 14,2% del total de infecciones respiratorias, 2.300 casos de los 16.100 detectados.

«Hemos notado un aumento de covid, no de infección respiratoria aguda. Tenemos la misma incidencia de infecciones respiratorias agudas porque disminuyen la gripe o la bronquiolitis aguda, pero aumenta la covid. En conjunto, que es lo que nosotros vigilamos, estamos en lo mismo», explica Torres.

Según el último informe de Centro Nacional de Epidemiología del Instituto se Salud Carlos III, la tasa de ingresos en España por covid ha ascendido levemente y alcanza los 4,6 casos por 100.000 habitantes. En el caso de Canarias, dice el jefe de Vigilancia Epidemiológica, a fecha 2 de julio el porcentaje de hospitalizaciones por la infección del SARS-CoV-2 era del 2,42%, es decir, 92 de las 3.800 camas del Servicio Canario de Salud estaban ocupadas por pacientes covid -dos más que la semana anterior- mientras que en las UCI ese porcentaje era del 2,9%. El hospital Materno Infantil, por su parte, ya dedica dos plantas. Con todo, añade Torres, los datos son «muy fluctuantes» y, además, recuerda el experto, los ingresos seguirán aumentando ligeramente en las próximas dos o tres semanas por el aumento de los contagios que estamos viendo ahora. «Quizás para algún hospital suelto un 2% de ocupación es importante, pero no en conjunto», señala Torres.

El jefe de Epidemiología afirma que se «comenta» que hay mucho covid, pero en realidad, dice, desde el punto de vista de Salud Pública, «estos son los datos que reportan los profesionales de los centros de salud, que son las personas que acuden a consulta- Los otros deben ser muy leves si ni siquiera van al centro de salud».

Las personas octogenarias, las más afectadas

Las infecciones detectadas, añade el experto, si están incidiendo más en las personas de entre 45 y 80 años, y en especial en los octogenarios. «Es una tendencia que se está viendo las últimas semanas. En personas de más de 80 años tenemos 290 casos por 100.000 habitantes, que es más del doble de la incidencia entre la población de 0 a 4 años. Las diferencias entre las edades este año se nota mucho. Es la vez que hay mayor diferencia» y el grupo etario con menos incidencia de covid es el de los «5 a 14 años», añade. En la comparativa por comunidades de la positividad Canarias tiene una positividad que llega al 12.57%, casi un punto por encima de la nacional. Torres no considera que sea «relevante» y explica que, aunque las regiones han pactado datos para la vigilancia epidemiológica, no todas recogen las cifras de forma homogénea, por lo que explica que prefiere comparar con los datos anteriores del archipiélago, elaborados con el mismo sistema. «No me comparo con otras comunidades, sino que veo mi evolución, que es la real y este año nos hemos quedado, cuando pasamos el pico de invierno, muy por encima del anterior en covid, pero si miramos la infección respiratoria grave calcamos la del año anterior. Es decir, tenemos más casos, pero no van al hospital. Es un constipado, es molesto, pero no es grave», aclara Torres.

El jefe de Vigilancia Epidemiológica señala que las variantes de la covid que circulan en las islas (subvariantes de la Ómicron) son muy contagiosas y «aunque ya un laboratorio ha dicho que va a sacar una vacuna contra ellas» lo cierto, dice Torres, es que las vacunas que ya tenemos han funcionado. «En nuestra población todo el mundo está vacunado o ha pasado la infección o las dos cosas», por eso, dice, es más leve.

Fiebre, cansancio y malestar general, los síntomas de la infección

La covid-19 está provocando este verano cuadros más sintomáticos a nivel general y una tasa de ingresos en personas vulnerables algo superior a la de invierno, pero con menor gravedad y menos neumonías, según los expertos, que piden no restarle importancia al SARS-CoV-2 ya que la tasa de mortalidad en hospitalizados sigue siendo el doble que la gripe, informa Efe. Más cuadros febriles, sensación de quebranto en el cuerpo y malestar general, son los síntomas más vistos en medicina familiar, indican a Efe desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). Y también pérdida de olfato y gusto, que en algunos casos se manifiesta de forma transitoria y en otros se recupera poco a poco con el paso de las semanas.