Canarias registra este verano diez brotes alimentarios con 72 personas afectadas

Manos y utensilios siempre limpios y mejor papel que bayeta

Entre las recomendaciones para evitar intoxicaciones alimentarias está la de lavarse las manos antes de cocinar y limpiar las superficies y utensilios empleados. Los alimentos crudos deben separarse de los cocinados y no usar los mismos utensilios y superficies para preparar unos y otros, ya que las carnes y pescados crudos pueden contener microorganismos que contaminen los alimentos cocinados. El trapo de cocina o bayeta es un buen vehículo transportar contaminantes, así que mejor sustituirlos por papel de cocina. Las carnes rojas y el pollo deben estar completamente cocinados; en ambas carnes el jugo al corte no debe ser rosado sino pardo. Los alimentos cocinados no deben permanecer a temperatura ambiente. De hecho, los productos perecederos deben refrigerarse lo antes posible, preferentemente a menos de 5 grados. Los platos ya cocinados se deben recalentar por completo.