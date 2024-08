Canarias detectó 33 casos de dengue en 2023: «Hay muchos más sin diagnosticar»

Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 19 de agosto 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Tras su práctica desaparición en las islas durante la pandemia por la imposibilidad de viajar, el dengue vuelve a los niveles habituales en Canarias. Es decir, a varias decenas de casos todos ellos importados de países donde la enfermedad es endémica.

Según el informe de 2023 de la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica el año pasado se notificaron en las islas 33 casos de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. De ellos, once se llegaron a confirmar con pruebas analíticas; 16 eran casos probables que cumplían varios requisitos epidemiológicos y otros seis casos se catalogaron como sospechosos.

EN CONTEXTO Del Caribe El 70% de los casos de dengue notificados en Canarias contrajeron la infección durante un viaje a Cuba

Importados El resto de las personas infectadas incubaron el virus en México, India, Sri Lanka, Panamía, Bolivia y Perú

Sin gravedad La evolución de las personas a las que se le diagnosticó dengue el año pasado fue buena, si bien los síntomas pueden durar varios meses

«La mayoría proceden especialmente de Cuba. 23 de los 33 casos corresponden a personas que habían estado en Cuba en el periodo de incubación», explica la técnico del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, Laura García Hernández.

«Los casos de Cuba se producen a partes iguales en cubanos que retornan a su país de origen para visitar a sus parientes o por motivos familiares y, por otro lado, en residentes canarios que van de turismo al país caribeño», sostiene la epidemióloga.

El resto de las personas infectadas de dengue detectadas en Canarias lo habían contraído en México (cuatro casos), India (dos), Bolivia, Perú, Panamá y Sri Lanka, precisó García.

El número de infecciones se ha reducido en 2023 respecto al año previo, cuando se notificaron 42, una cifra algo superior a la habitual ya que ese año se realizaron los viajes que tuvieron que ser aplazados durante la pandemia.

En todo caso, García aclara que son muchas más las infecciones que llegan a Canarias y que no se detectan porque no presentan síntomas o se manifiestan de forma tan leve que no se diagnostican. «Desconocemos cuántos casos asintomáticos llegan a Canarias. Además, a veces esta enfermedad presenta síntomas tan leves que no se hacen pruebas diagnósticas. Los casos que nos llegan son muchos más», indica García.

Por fortuna, tampoco se han registrado casos graves entre las personas que superaron el dengue en Canarias en 2023. «Refirieron dolor muscular, fiebre, dolor detrás de los ojos. Tuvieron una evolución favorable aunque deja una clínica residual un par de meses, mucho cansancio físico y afección hepática», indica García.

Insecto transmisor

El dengue lo transmite el mosquito Aedes aegypti, un insecto localizado en el barrio de Piletas de la capital grancanaria y cuyo riesgo de establecimiento y expansión en la isla es moderado, según la evaluación realizada por el Ministerio de Sanidad.

Si el mosquito se propaga, bastaría que picara a una persona infectada para convertirse en un transmisor del virus que, al pinchar a otras personas, causaría los primeros casos endémicos de dengue en las islas.

El Aedes aegypti, además de dengue, puede transmitir chikungunya, zika y fiebre amarilla. La introducción del mosquito en territorio español constituye una alerta sanitaria de interés nacional e internacional.

Chikungunya, vía Paraguay

En 2023, Sanidad detectó cuatro casos de chikungunya en Canarias. Tres de ellos, en personas que se infectaron en Paraguay. «En ese país hubo un brote importante el año pasado», señaló la técnico del Servicio de Epidemiología, Laura García.

El resumen epidemiológico revela que en 2023 en Canarias no se notificó ningún caso de botulismo, brucelosis, carbunco, cólera, difteria, encefalitis trasmitida por garrapatas, zika, fiebre amarilla, fiebre del Nilo Occidental o fiebre hemorrágica Crimea Congo, poliomielitis, rabia, rubéola, sarampión, tétanos, toxoplasmosis congénita, triquinosis o tularemia.