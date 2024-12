Serra y Rodríguez cierran la campaña confiados en ganar el Rectorado de la ULPGC

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 17 de diciembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) encara este miércoles la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado. Unos comicios en los que los dos candidatos en liza, el actual rector, Lluís Serra, y el catedrático de Filología Latina Gregorio Rodríguez, confían en sus posibilidades.

«Tengo una sensación muy positiva y en esta semana hemos ido sumando una gran cantidad de apoyo a este movimiento por el cambio en la ULPGC que se manifestó el 5 de diciembre», asegura Rodríguez.

El también director del Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales (Iatext) se refiere a que en la primera vuelta los votos que cosechó su candidatura y la de la decana de Ciencias de la Salud, María del Mar Tavío, superaron a los de Serra, que aspira a la reelección y supone la «continuidad» de un liderazgo.

Por su parte, Serra señala que ha percibido «un incremento de la aceptación» de su candidatura en estos últimos días. «Creo que ha sido una segunda vuelta que ha ido ha tenido un cierto biorritmo 'in crescendo'», asegura. Y considera que «un punto importante» en esta recta final de la campaña ha sido «el acuerdo con la excadidata María del Mar Tavío porque ha quedado patente que se trata de un acuerdo programático y no un intercambio de puestos».

EN CONTEXTO 30,52% Es el porcentaje de las personas que votaron en la primera vuelta de las elecciones al Rectorado de la ULPGC el pasado 5 de diciembre, es decir, 6.294 de un censo de 20.623..

Quién vota El peso del voto es diferente por cada sector. Serra se impuso en la primera vuelta entre el profesorado permanente (cuyo voto es el 52% del total) y en el PTGAS (representa el 10%). Rodríguez lo hizo en el alumnado (computa el 26% del voto final) y resto de docentes (12%).

13 de enero Es la fecha en la que se proclamará de forma definitiva quién será el rector de la ULPGC para los próximos seis años, nuevo período de mandato que establece la nueva ley universitaria (LOSU), que impide, además, repetir en el cargo.

Gregorio Rodríguez también ha encarado esta segunda parte de forma diferente. «Llevamos toda la semana reuniéndonos con grupos» porque en una segunda vuelta «no te dedicas recorrer los centros pues tu proyecto es conocido desde la primera vuelta» y, además, apunta, «no es un período bueno. Está acabando el semestre y ya es período de exámenes y no me parecía responsable interferir, por eso tanto yo como mis compañeros de candidatura nos hemos reunido con diferentes grupos de interés».

En el caso de Serra, uno de los cambios que destaca es que han estado «más presentes» en las redes que utiliza el alumnado, el sector que peor se le dio al candidato a la reelección en la primera vuelta al quedar entre el estudiantado por debajo de Rodríguez, 46,80%, y de Tavío, 31,26%, con el 21,94%.

Optimistas ante la participación

Sobre la participación en esta segunda vuelta el catedrático de Filología Latina confía en que la comunidad universitaria «siga movilizada». El 5 de diciembre votó el 30.52% de las 20.623 personas con derecho a hacerlo destacando la participación del sector estudiantil, que rozó el 25%, cifra nunca antes alcanzada.

«Es verdad que el voto por correo puede ser menor», lamento Rodríguez achacándolo al escaso margen que ha habido entre una elección y otra. «Pero creo que en general la participación se va a mantener. No veo a la comunidad universitaria con cansancio sino con ganas de elegir ya al rector para próximos seis años».

También es optimista Serra en cuanto a la participación, aunque seguramente no tan alta como en la primera. Con todo confía en que afecte «lo menos posible» la fecha de esta segunda vuelta, con la Navidad casi encima.