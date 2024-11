Serra: «La transformación que la ULPGC necesita está a medio camino»

T. ARTILES Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de noviembre 2024, 22:49 | Actualizado 23:02h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública Lluís Serra Majem (Barcelona, 1959) afronta la recta final de la campaña por el Rectorado de la ULPGC convencido de tener «el mejor equipo» para gestionar el futuro de la universidad pública. En esta entrevista pide otro mandato para culminar su proyecto, porque «la transformación que la ULPGC necesita está a medio camino», asegura.

-Finaliza la campaña electoral. ¿Cree que ha sabido convencer a la comunidad universitaria de que su reelección como rector es el mejor camino para la ULPGC?

-Yo creo que el mensaje ha quedado muy claro. Ha quedado muy claro que cuatro años no es tiempo suficiente para ejecutar todo un proyecto, a pesar de que hayamos cumplido el 80% de lo que nos propusimos, pero la transformación que la universidad necesita está a medio camino. Y un mandato de un rector tiene que ser por lo menos de ocho años. Yo estoy más por dos mandatos de cuatro años, porque el problema que hay ahora es que seis años es mucho tiempo, pero a la vez es poco, y con seis años hay muchos estudiantes de la universidad que nunca votarán a su rector, y esto es totalmente inadmisible desde mi punto de vista. A mí han tenido opción de votarme todos los estudiantes de la ULPGC y van a tener que hacerlo ahora de nuevo todos, y para mí esto es democracia.

Reelección «Cuatro años no es tiempo suficiente para ejecutar un proyecto a pesar de cumplir el 80% de lo que nos propusimos»

-Precisamente una candidatura le ha criticado que no vaya a cumplir los seis años de mandato si gana. ¿Cree que eso puede influir en las elecciones?

-Para nada. Además, hay un proyecto en marcha para retrasarnos la jubilación a los 72 años. Creo que ahora hay tres grandes problemas. Uno es el machismo y la violencia contra las mujeres, el racismo también es muy grave, y otro muy grave y más frecuente todavía es el edadismo. Es muy feo decir a una persona que puede presentarse que no cumplirá un mandato, cuando yo en realidad voy a cumplir cinco años. Creo que demuestra una falta de sensibilidad hacia las personas que tenemos ya una cierta experiencia.

-¿Prevé una segunda vuelta?

- Sinceramente no. Por el pulso veo que no. Es evidente que todo es posible y las elecciones son una fiesta de la democracia y la gente decide. Yo pienso que se va a imponer nuestra candidatura por convicción, por experiencia, por garantías de continuidad, por seguridad también jurídica y económica de la universidad. Y pienso que vamos a salir fortalecidos.

-Ganó hace cuatro años con la intención de mejorar la proyección social de la universidad. ¿Cree que lo ha logrado?

-Yo tengo esta percepción y los indicadores nos dicen que ha habido un avance en este sentido. Se han abierto las puertas de la universidad a la sociedad y la gente me lo dice. No solo los responsables de las distintas administraciones o instituciones o corporaciones, sino la gente en la calle lo dice, que tenemos una universidad que está cambiando.

Y la celebración del 35 aniversario ya fue una demostración. Con las medallas fue una forma de reconocer que debíamos mucho a la sociedad y a sus instituciones, organizaciones, entidades y empresas.

-¿No cree que ha sido una campaña electoral tensa?

-Sí, y creo que no era necesario. Yo, como rector, tengo que mantener el temple en todo momento. Lo he intentado durante todo el mandato y durante la campaña también. Pero hay momentos, ante ciertas afirmaciones, medias verdades y bulos, que uno se exaspera un poco y se aburre. Pero aquí estoy. Esto ha sido una experiencia importante y pienso que, al fin y al cabo, las cosas suceden porque tienen que suceder.

-Usted defiende que se ha revertido la caída en la matriculación y las otras dos candidaturas dicen que la universidad no atrae a nuevos estudiantes...

-La realidad es que los alumnos de nuevo ingreso, que es donde nos estamos concentrando más, han aumentado. Han pasado de 3.600 a 4.200. Lo que pasa es que las cifras totales, partiendo de 3.600 hace cinco años, hacen que prospectivamente tengamos menos alumnos. Pero ahora estamos aumentando y estas cifras se van a recuperar. Hay muy pocas universidades públicas españolas que en los últimos cuatro años hayan aumentado un 15% los alumnos de nuevo ingreso. Las privadas nuevas sí, porque nacen de cero.

En el debate en CANARIAS7 se dijo que perdíamos un 40% de los alumnos. Esto es falso, es un bulo. Nosotros perdemos un 22% de gente que se presenta a la PAU, la aprueba y pide un traslado de expediente. Y se van o a La Laguna, a hacer alguna titulación que aquí no se hace, o a la península, y pocos a la privada. ¿Y qué van a hacer a La Laguna? Por ejemplo, Psicología. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ofrecer Psicología, que está en fase de aprobación, y que la ofreceremos el curso que viene. Estamos reaccionando.

Pero lo cierto es que nuestro mercado potencial se está agotando y en tres años o cuatro empezará a disminuir por el descenso de la natalidad. Y por tanto, nuestra política prevista en nuestro programa es ir a la captación de estudiantes de otras partes de España, de Europa o de África también. Tenemos universidades a 120 kilómetros con 250.000 estudiantes. Y a Latinoamérica, aunque es más difícil.

-¿Cuál es su proyección de nuevas titulaciones?

-Está el grado de Psicología, Biotecnología también va a ser un aspecto importante. Y estamos abiertos a otros dobles grados y otros títulos de máster. Pero nos pesa no tener el contrato programa firmado, porque de alguna forma es lo que nos da garantías de ver hacia dónde podemos llegar.

Ampliar

-Usted ha dicho que el contrato programa, firmar ese plan plurianual de financiación, es el mayor desafío de la universidad.

-Sí. Yo ahora, aparte de candidato, he tenido una agenda muy apretada y he tenido que hacer otras cosas, entre ellas defender mejoras en nuestro presupuesto en el Parlamento de Canarias, con la ayuda del rector de La Laguna cuando no puedo estar en algunas reuniones. Pero es un momento importante. Después de la versión fallida del contrato programa en la anterior legislatura y la actual, que no acaba de concretarse, vamos a tomar las riendas nosotros y vamos a ofrecer un contrato programa. Porque tenemos los mejores expertos, poca gente conoce mejor cómo se puede evaluar la universidad como nosotros. Y luego el Gobierno decidirá en colaboración con las dos universidades. Nuestra situación es realmente compleja y tenemos que reaccionar.

Yo preveo una primavera caliente si no logramos la financiación. Y creo sinceramente que somos el mejor equipo para negociar y hacerlo. Hemos decidido no confeccionar los presupuestos de 2025, entendemos que en un periodo electoral tenemos que prorrogarlos y dejar que sea el equipo entrante el que máximo en febrero apruebe los presupuestos. Eso implica que la gente que entre tiene que estar muy preparada y creo que mi equipo es el único preparado para afrontar estos tiempos complejos de la universidad. En cuanto a equipos hay una diferencia abismal.

Financiación «Vamos a tomar las riendas nosotros y vamos a ofrecer al Gobierno un contrato programa»

-Dígame tres medidas de su programa a poner en marcha de forma inmediata si es reelegido rector.

-Para el personal técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) la primera medida sería un estudio real de plantilla y una RPT pensando en el futuro. Yo creo que esto es una necesidad que esta universidad ha ido postergando y que ya no puede retrasar más.

En relación con los estudiantes, yo creo que tenemos que establecer medidas que disminuyan el abandono y una de las más importantes es analizar el abandono ligado a los temas socioeconómicos, ver cómo podemos ayudar a los estudiantes con pocos recursos a continuar en la universidad.

Y para el personal docente e investigador, seguir impulsando la renovación de la plantilla, acabar de convocar estas plazas de ayudante doctor tan importantes que estamos actualmente en fase de ejecución.

-Acabe con un mensaje a la comunidad universitaria.

- En esta recta final de la campaña creo que para arañar algún voto se está vendiendo mucho humo. Recomiendo a la comunidad universitaria que no crean estas promesas y que se piense sobre todo en la institución. Tenemos el orgullo de estar en una gran universidad, una familia de más de 22.000 personas como es la ULPGC y tenemos que priorizar los intereses de nuestra universidad y de la sociedad canaria.