El índice de aprobados en el MIR «no sirve para decir que la ULPGC destaca»

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 25 de septiembre 2024, 23:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La tensión entre el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Facultad de Ciencias de la Salud se mantiene. Tras el cruce de críticas y puntualizaciones entre el rector, Lluís Serra, y la decana de Ciencias de la Salud, María del Mar Tavío, a cuenta de la posición de la universidad en los MIR la investigadora en Economía de la Salud Beatriz González López -Valcárcel matiza los datos. El indicador del número de aprobados «no sirve para decir que esta universidad destaca en el MIR. Hay que verlo en el significado». Y según los datos del Ministerio de Sanidad, las dos universidades públicas canarias están «a la cola», solo por delante de la Universidad de Cádiz y de los centros privados, afirma.

La polémica surgió por las críticas del rector en la apertura de curso. Serra dijo que los resultados de los estudiantes de Medicina en los exámenes MIR de los años 2022 y 2023 eran mejorables porque la ULPGC «había perdido posiciones» y que en 2022 «quedaron los últimos». Tras lo cual se ofreció al equipo decanal para «ayudar» a mejorar los resultados. La decana respondió lamentando las críticas «en público» y dijo que los datos del rector no estaban «actualizados» porque el puesto logrado era el 28 de 39 y que, además, en al año siguiente aprobó el 99% del estudiantado.

González López-Valcárcel recuerda que «el mercado MIR es un mercado muy transparente. Es un examen homogéneo para los entre 10.000 y 12.000 médicos y médicas que se presentan cada año. No hay ninguna otra diplomatura o grado universitario que tenga un indicador tan transparente». Y, efectivamente, dice, «la decana de Ciencias de la Salud tiene razón. Aprobó el 99%, pero aprobar el examen significa sacar un tres o más». De hecho, abundó, en la peor universidad pública, Cádiz, aprobó el 96%. Por eso, reitera, «es un indicador que no sirve». Lo que sí es relevante son las notas, y en ese ranquin se hacen tres tercios, un «grupo fuerte», uno «medio» y uno «débil» en función del resultado. «Lamentablemente», dice, «la ULPGC está en la zona baja» como también la ULL. Aunque «por encima de las universidades privadas nuevas, que estas están claramente peor. Si se considera esto y a las extracomunitarias «la ULPGC no queda la última».

Con todo, añade, «no es para rasgarse las vestiduras, pero sí tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a que puedan elegir la plaza que quieren», en referencia a que la nota del MIR da acceso a la especialidad y al centro hospitalario en el que continuar la formación.

Tanto el rector como González López-Valcárcel creen que una de las desventajas del estudiantado canario es que no cuenta en las islas con academias físicas donde preparar estas pruebas. «Tampoco el examen MIR refleja la capacidad de un estudiante para ser buen médico. No es catastrófico, pero objetivamente las dos universidades canarias están a la cola de las públicas», insiste.