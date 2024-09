La decana de Ciencias de la Salud corrige al rector: «La ULPGC no fue la última en los MIR» Serra se ofreció en el inicio de curso a «ayudar» a mejorar el rendimiento del estudiantado pues en 2022 ocuparon el «último lugar» y Tavío señala que es un dato erróneo

El discurso con el que abrió oficialmente el curso el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, se centró en el fenómeno migratorio, la necesidad de un contrato programa y en el posible «colapso» del sistema universitario canario por el crecimiento del número de centros privados en las islas. Sin embargo, no pasó desapercibido un extracto en el que el rector hacía especial mención a Ciencias de la Salud. Serra llegó a afirmar que en 2022 en los exámenes MIR la ULPGC ocupó el último lugar, algo que la decana, María del Mar Tavío, no solo no comparte, sino que corrige.

Serra se refirió a diferentes comparativas universitarias señalando que «no siempre reflejan el verdadero impacto y valor de una instrucción». Pero después quiso «analizar» el resultado en «docencia», y lo hizo con los resultados en el examen MIR. «En el año 2013 en España había 28 facultades de Medicina y la ULPGC estaba en posición 13 en el MIR -había estad entre las cinco mejores con anterioridad-; en 2022 de entre estas mismas 28 facultades estábamos en última posición y en 2023 en la 23», dijo Serra. «Es evidente que desde el equipo rectoral tenemos que ayudar al equipo decanal a establecer mecanismos de apoyo a nuestro estudiantado para mejorar su rendimiento en dicho examen de especialidades médicas», añadió.

Tavío pide reconocer la labor docente y la dedicación del alumnado que en 2024 entró en el TOP100 de las mejores calificaciones

Según la decana, los datos que dio el rector «no se corresponden con los facilitados por el Ministerio de Sanidad». En 2022 el 91,4% del alumnado de la ULPGC aprobó el examen MIR, cuando la media era del 84%, y a universidad pública grancanaria se situó en el puesto 28 de 39, lo que significa «que el estudiantado de la ULPGC no estuvo en último lugar». Además, añade Tavío, «en el examen de 2023 el porcentaje de aprobados fue del 99%», lo que representó un incremento de 7,6 puntos porcentuales. La media nacional en esa convocatoria fue del 93% y la ULPGC se situó en el puesto 23 de 40 universidades.

«La progresión positiva de los resultados MIR en la ULPGC está avalada también por los resultados en eficacia, parámetro que tiene en cuenta las plazas adjudicadas sobre el número de presentados a examen», explica la decana. Pues bien, «en el MIR de 2019 el valor de eficacia de la ULPGC era del 50,4% y ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar en 2024 su máximo valor, un 76,3% colocándonos en eficacia por delante de otras universidades españolas».

Representada en los TOP100

Tavío también recuerda que en el MIR de este año, 2024, la ULPGC estuvo representada «en el prestigioso TOP100 de mejores calificaciones obtenidas por estudiantes en la prueba MIR». Y, además, «la calidad de la docencia» en Ciencias de la Salud se refleja «en los resultados de nuestros estudiantes de Medicina en la prueba ECOE, que se realiza a nivel nacional y participan en ella todos los estudiantes en su último año de grado».

La decana de Ciencias de la Salud afirma que es «de justicia poner en valor la excelente labor de todos los docentes que imparten clases en el Grado en Medicina y el trabajo y dedicación al estudio» del estudiantado. Y recuerda que el actual equipo decanal de la facultad «puso en marcha en el curso 2021-22» la eliminación de «tiempos muertos entre clases», lo que está permitiendo al alumnado de Medicina «un mayor tiempo para preparar sus exámenes, al eliminar las altas horas de finalización de clases de años anteriores» y reconoce que ello ha supuesto «un gran esfuerzo de todo el profesorado de Ciencias de la Salud».

Otras medidas

A ello se une «la ampliación de horarios de las salas de estudio de la facultad en épocas de examen y la puesta en marcha del aula EIR/MIR, lugar exclusivo para la preparación de estos exámenes, son algunas de las medidas implantadas» para favorecer la progresión del estudiantado.

Tavío reclama un «análisis correcto de los datos», porque «es fundamental para una óptima gestión universitaria». Y se ofrece a «ayudar al rectorado a verificar y actualizar sus datos».