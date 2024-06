«La EBAU es un repaso, lo duro ha sido el curso»

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de junio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Claudia Olmedo, Alejandro Ojeda, Alexander Santana y Néstor Gómez reservaron ayer una de las salas del sótano de la Biblioteca Pública del Estado, en la capital grancanaria, para estudiar. Los cuatro se presentan a la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) que se inicia mañana en las islas, pero su situación es diferente, mientras que Claudia Olmedo necesita una buena nota en la selectividad para poder entrar al grado que quiere, Enfermería (12,1) o Veterinaria (11,5), aunque también ha puesto Fisioterapia (11,6), sus compañeros van más tranquilos porque sus notas de corte son mucho más bajas o tienen la posibilidad de estudiar en la privada. «Segundo de Bachillerato ha sido bastante duro. Es el peor curso académico en el que he estado. Y encima si necesitas una nota alta sientes que los profesores no te ayudan mucho. La EBAU, comparada con el curso, no es nada. Cuando llevas un año sufriendo, la EBAU es un repaso», afirma Claudia. «Yo me he vuelto loca buscando opciones por si no saco la nota que necesito para la carrera. He mirado ciclos, la opción de la privada de hacer un año y luego cambiarme... Está todo echado si no me sale. He dado todo lo que he podido. Ahora estoy tranquila, relajada. Pero durante el curso lo he pasado mal», confiesa la joven.

Alejandro Ojeda está de acuerdo con ella en que la EBAU es un «repaso de todo el curso» y él lo ha llevado «bastante tranquilo». Ha estudiado «para sacar buena nota porque me gusta», porque l que quiere estudiar, Administración y Dirección de Empresas (ADE) solo requiere un 5 sobre los 14 puntos posibles.

11.028 estudiantes comienzan mañana en Canarias la Evaluación del Bachillerato par el Acceso a la Universidad (EBAU).

1.466 es el alumnado que repite la selectividad en las dos universidades públicas canarias para subir nota.

«Yo igual que ellos. El estrés durante el curso nos ha venido bien y ahora voy más preparado y relajado. Ahora veo la EBAU como otros exámenes más, igual que en el curso», dice Alexander Santana. Él quiere estudiar Psicología, pero lo hará en una universidad privada, por lo que no siente la presión de sacar buena nota en la selectividad.

A Néstor Gómez 1º de Bachillerato le resultó «sencillo». Segundo fue peor, «más complicado», lo cual, afirma, se refleja en las notas. Pero cree que no hay que «estresarse» porque siempre hay otra oportunidad para sacar más nota. «La clave para sacar una buena EBAU es quitarse el estrés de encima y estudiar sin estrés, sin problema. Así se hace más sencillo», añade.

Néstor Gómez quiere hacer el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Turismo, cuya nota de corte en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) el año pasado fue un 11,3. «La carrera que eliges condiciona, claro que condiciona», reconoce.

Estudiantes en una de las salas de la Biblioteca Pública del Estado en Gran Canaria. Cober

Los cuatro también están de acuerdo en que es preferible estudiar en la biblioteca que en casa. «Tengo al lado del escritorio la cama y sé que me voy a sentar allí, coger el móvil... te distraes», dice Claudio Olmedo. En la biblioteca también sacan el móvil, «pero te condiciona más, ves a la gente estudiar y te pones tú también», añade Claudia Olmedo.

Inés Medina también estudia en la biblioteca, aunque «depende del día». Si ve que hay ruido en su casa prefiere ir al centro de la Avenida Marítima. Si no, se queda en casa. Ella está en la sala del segundo piso, donde no queda una mesa libre. En su caso no hará la fase general de la EBAU, igual que otros 756 estudiantes en la ULPGC y 710 en la Universidad de La Laguna (ULL), sino con la que podrá subir nota, la fase específica. Según explica, ya hizo «la EBAU inglesa» y ha convalidado las asignaturas con lo que esa sería su nota de la fase general.

La joven quiere estudiar Psicología y ya ha hecho la preinscripción en la Universidad de Granada y ha encontrado residencia, aunque no sabrá la nota de esa «EBAU inglesa» que ha hecho hasta el próximo 13 de agosto.

En lo que no está de acuerdo es en que valga igual examinarse de Turismo que de Biología, su opción para subir nota. «Lo que he estado haciendo es básicamente traducir porque no me sé los términos en español», explica ya que no está preocupada. La selectividad «inglesa» dice, es «30.000 veces más difícil» que la EBAU, son «más temas, más preguntas y más complicado».

Desde mañana y hasta el próximo sábado 11.028 estudiantes harán en Canarias la selectividad en las dos universidades públicas de Canarias. 5.712 lo harán en la ULPGC y otros 5.316 en la ULL. Tanto en una como en otra la mayoría son mujeres. En la ULPGC alcanzan el 59,2% mientras que la ULL, representan el 56,4%.

El estudiantado de Ciencias Sociales, Artes y Bachillerato General será el primero en empezar la EBAU. En ese caso están cuatro de estos cinco jóvenes, Inés Medina, Alejandro Ojeda, Alexander Santana y Néstor Gómez. Claudia Olmedo, que hace la rama de salud, comenzará prueba el jueves.

De los cuatro que hacen la fase general tres han decidido elegir Historia de España frente a Historia de la Filosofía en una elección que aparece este año por primera vez. Alexander Santana es el único que eligió examinarse de Filosofía y lo hizo porque pareció más accesible el temario de esta asignatura. Néstor Gómez y Alejandro Ojeda creen que hizo bien. «No lo pensamos bien», dicen.