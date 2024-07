El 17,4% de las plazas de Infantil de 0 a 3 años ofertadas en junio se quedan vacías

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de julio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El 17,43% de las plazas de Infantil de 0 a 3 años ofertadas por la Consejería de Educación en un procedimiento extraordinario de admisión en junio se han quedado vacías. De las posibles matrículas, 539 repartidas en 30 centros públicos en cinco islas, 445 se han cubierto y 94 quedaron vacantes.

Así se desprende de los datos aportados por Educación cuando el 5 de julio se concluyó la matrícula. Cabe recordar que la preinscripción ordinaria se abre a finales de abril tanto en los centros públicos como en los privados, con lo que este «procedimiento extraordinario» se abrió cuando muchas familias ya habían preinscrito a los niños y niñas en otros centros. En esa fecha Educación sí abrió la preinscripción de las 1.199 que ya estaban en funcionamiento durante este curso. En total se preinscribieron 505 niños y niñas, de los que 60 no fueron admitidos por sobrepasar la demanda a la oferta en sus escuelas.

LA CIFRA 505 niños y niñas se preinscribieron el pasado mes de junio para las 539 plazas. 94 de ellas se quedaron vacantes mientras que 60 menores no lograron entrar en la escuela infantil de su zona. .

Para la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Galdós, el que no se hayan cubierto todas las plazas no puede ser achacable a la falta de demanda. «En el curso 2023-24 las escuelas municipales y los centros privados en Canarias sumaban 13.000 plazas. Luego no cabe pensar que no exista demanda» señala la presidenta, Marian Álvarez. De hecho, el archipiélago en una de las comunidades con menos oferta pública en educación Infantil. La media de escolarización en esta etapa en las islas en el curso 2021-22 era del 21,9% mientras en el conjunto del Estado llegaba al 36,9%, denunciaba la Junta de Personal Docente de Las Palmas en su balance anual el pasado mayo.

Álvarez recuerda que las familias «sufrieron mucho al inicio del pasado curso escolar con sus hijos e hijas matriculados y sin centros a los que llevarlos». Se refiere la representante de las familias a las aulas que, con el alumnado ya matriculado no abrieron porque no se habían terminado las obras. Esas familias tuvieron «la vida parada hasta que se encontró una solución para una parte, pero no para todas, la mitad aproximadamente, por la inexistencia de oferta privada o espacios públicos disponibles lejos de las capitales».

No fue hasta abril cuando Educación anunció la nueva oferta y dijo que «solo saldrían 460 plazas en junio.... ¿Y si no la consigues? ¿Qué tiempo te queda para una alternativa cuando el resto de las opciones, municipales y privadas, ya han cerrado sus matrículas?» se pregunta Marian Álvarez.

En resumen, apunta la presidenta de la federación, «la organización de las familias no puede gestionarse de esta manera, las familias necesitan seguridad de que podrán desarrollar su plan de vida. Hay una crisis de confianza con respecto a la Educación de 0 a 3 años, que no es exclusiva de las familias, sino común a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general. Vamos en sentido contrario a lo que el Plan Estratégico de Educación proponía: sensibilizar sobre los beneficios de la escolarización temprana, su reconocimiento e importancia para lograr un incremento de dicha tasa en un 6% en cada curso escolar».

Por islas, en Gran Canaria el centro de Casa Pastores, en Santa Lucía de Tirajana, recibió 37 preinscripciones para las 18 plazas que ofertaba, por lo que 19 se quedaron fuera. Los centros de Firgas y Moya también dejaron fuera a varias familias. El primero recibió 25 preinscripciones para 18 plazas y el segundo 26 por lo que no fueron admitidas 7 y 8 familias respectivamente. También se quedaron fuera niños y niñas de Juan Grande, seis en concreto, pues el centro recibió 24 preinscripciones para 18 plazas. Y, sin embargo, en centros como el María Jesús Pérez Morales, Alfredo Kraus y El Toscón en la capital grancanaria o el Doctor Gregorio Chil y Naranjo de Telde quedaron plazas sin cubrir, En total en Gran Canaria 26, 12 de ellas en el María Jesús Pérez Morales.

En Tenerife han quedado sin cubrir otras 30 plazas. En Lanzarote, en Playa Blanca, el colegio ofrecía dos aulas de Infantil, de 2 años, 36 plazas, y otras 26 de 1 año, y las ha cubierto todas quedando cuatro familias sin plaza. En Playa Honda, en cambio, de las 36 plazas que ofertaba de 2 años solo ha cubierto un aula, 18, quedando otras tantas plazas vacantes.

En La Palma se han quedado 6 plazas sin cubrir, cuatro en el centro de Barlovento, que cubrió 14 de las 18 ofertadas, y dos en El Roque, en donde se han matriculado 17 niños y niñas en las 19 plazas. El colegio Gabriel Duque Acosta, por el contrario, se ocuparon las 18 plazas ofertadas quedando seis familias sin poder matricular a sus hijos e hijas.

En El Hierro, se han quedado 14 plazas si cubrir en el Tigaday que sí ha rellenado el cupo de 0 años, con ocho niños y niñas, se quedó uno fuera, pero solo ocupó 22 de las 26 que ofertaba de un año y 26 de las 36 de dos años.