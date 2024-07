María José Suárez valora demandar a Álvaro Muñoz Escassi por revelación de secretos

Joaquina Dueñas Miércoles, 10 de julio 2024, 09:37 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Si hay una protagonista este miércoles en las revistas del corazón, esta es María José Suárez que, muy a su pesar, está viviendo el culebrón del verano. Una historia que por días parece más truculenta. La posible existencia de un vídeo de carácter íntimo grabado sin su consentimiento que Álvaro Muñoz Escassi habría mostrado a terceros ha sido definitivo para que la sevillana haya puesto el asunto en manos de sus abogados. De confirmarse la existencia de esas imágenes, la empresaria demandará a su expareja por revelación de secretos. Además, también ha pedido que su equipo jurídico analice las declaraciones que el jinete ha hecho en televisión por si pudieran ser constitutivas de un delito contra su honor e intimidad.

María José lo tiene claro: «Álvaro y yo nunca hemos sido una pareja abierta. En tres años jamás hemos tenido una crisis definitiva y, por supuesto, jamás supe que Álvaro me pudiera ser infiel y mucho menos consentí», recoge la revista 'Semana'. Una versión que ratifican desde su círculo más cercano: «No solo la ha encañado a ella sino también a todo su entorno», apuntan a 'Diez Minutos'.

Se esperaba que este miércoles alguna de las revistas publicara el testimonio de Valeri, la mujer trans con la que el sevillano fue infiel a María José que terminó escribiendo un mail a la empresaria para hacerle saber de su traición e informarle de la deuda que el jinete había contraído con ella y que superaba los 1.700 euros. Atendiendo a las diferentes versiones, la historia se complica ya que el dinero reclamado por Valeri respondería a un chantaje, según Escassi, que lo habría denunciado a la Policía Nacional, o a una deuda por servicios de prostitución impagados.

En todo caso, finalmente no ha habido entrevista, lo que ha hecho que cobren más fuerza las palabras que Sonia Ferrer, exnovia de Álvaro, ha pronunciado en el programa 'En boca de todos' en el que colabora. Ferrer ha reflexionado sobre los riesgos que estaba asumiendo la persona que presuntamente estaba extorsionando al exconcursante de 'Master Chef Celebrity'. «No lo conoce y no sabe con quién se está metiendo y probablemente salga perdiendo», ha asegurado. «Desde luego, yo no me metería con él porque o no tiene escrúpulos o no sabe muy bien salir de las situaciones y es un superviviente», ha afirmado. «Con todo lo que sabemos de Álvaro y habiendo dejado tantos 'cadáveres' en el camino, ¿no os parece sorprendente que nadie salga hablando mal de él?», interpeló a sus compañeros, que le hicieron notar que ni siquiera ella se había atrevido a reprochar nada a quien un día fue su pareja.

Unas palabras que quizás tengan que ver con la parte más oscura de este asunto, la relativa a la revelación de secretos. Y es que, a María José le ha llegado información de que Álvaro podría haber grabado alguno de sus momentos más íntimos y se lo habría enseñado a otras personas. De hecho, Valeri, la mujer que le envió el correo electrónico, tendría en su teléfono «unos archivos de carácter personal», según ha explicado el director de 'Lecturas', Luis Pliego. «María José tiene miedo de que unos vídeos, que están en poder de la mujer que pasó unas horas con Álvaro Muñoz Escassi, vean la luz», ha explicado, al tiempo que ha precisado que además de vídeos, hay fotos y textos, lo que ha provocado «terror» en la empresaria.

Aunque no queda claro cómo habrían llegado esos archivos a manos de Valeri, esta sería la razón que ha llevado a la andaluza a platearse demandar a su exnovio que, en apenas unos días se ha convertido para ella en un desconocido y así se lo ha manifestado a la revista '¡Hola!': «Me siento totalmente engañada. No reconozco a la persona con la que he estado tres años maravillosos de mi vida».