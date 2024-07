Sexo, chantaje, infidelidad y dinero tras la ruptura de Escassi y María José Suárez

Joaquina Dueñas Jueves, 4 de julio 2024, 13:45 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Desde el principio, la relación entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez ha seguido las pautas de una novela y el final no está decepcionando, con un correo electrónico remitido por una misteriosa mujer que contiene detalles sobre infidelidades, mentiras y sexo que responde a un intento de chantaje por motivos económicos. Lo último, el acuerdo al que el jinete ha llegado con la emisora de ese mail para zanjar el asunto.

María José y Álvaro se conocían desde hacía décadas. Los dos de Sevilla, guapos y populares, habían frecuentado los mismos ambientes. La atracción entre ellos era evidente, de hecho, tuvieron un affaire en 1996, cuando ella fue coronada Miss España. Sin embargo, no fue más allá hasta que la vida les volvió a reunir en 2021, en plena pospandemia. Ella estaba casada con el padre de su hijo, Jordi Nieto, pero el matrimonio ya daba signos de agotamiento. El propio Escassi revelaba: «Le dije, 'Pepa, yo voy a seguir mi vida si tú vas a seguir la tuya. Si no eres capaz de separarte… Tú no estás bien donde estás, pero si te quieres quedar, quédate'». Y así comenzaba una historia de amor que parecía haber hecho sentar la cabeza al donjuán más irredento del papel cuché. «Álvaro me sacó de un matrimonio que ya estaba roto», confesaba ella.

La pareja ha compartido tres años en los que los que han formado una familia con los hijos de él y el de ella, en los que los ex bien avenidos también han formado parte de la historia. Así, vimos a Escassi acompañar a Lara Dibildos, madre de su hijo menor, en el entierro de su madre, Laura Valenzuela, pero también compartir con ella celebraciones navideñas en las que estaba la modelo sevillana. Que Jordi Nieto y María José Suárez mantienen una buena relación lo hemos conocido ahora, cuando hemos visto al empresario reconfortar a su exmujer con un profundo abrazo al encontrarse en la estación de Atocha para la recogida del pequeño Elías.

Planes de futuro truncados

Ha sido en los últimos quince días cuando todo se ha precipitado provocando la ruptura definitiva. María José le había pedido tiempo a Álvaro para pasarlo con su hijo. Sentía que el trabajo y los planes de adultos le estaban robando demasiados momentos de la infancia del menor. Sin embargo, Álvaro parecía decidido a recuperar el corazón de su pareja y, en un alarde de romanticismo, se sumó por sorpresa a un crucero que la empresaria tenía previsto junto a su hijo y unos amigos. Unos días idílicos en los que parecía que podían salvar cualquier obstáculo. Así, regresaban de alta mar ilusionados y con planes de futuro.

Pero solo 48 horas después de su desembarco, María José Suárez recibía un correo electrónico de una misteriosa remitente que provocaba que la sevillana, en plena madrugada, emitiera un fulminante comunicado anunciado su ruptura. Mikel Valls detallaba el contenido de ese mail en cinco puntos el programa 'Espejo Público': «En el número uno, Álvaro te ha sido infiel; en el número dos, las veces que te ha sido infiel y con quién; punto número tres, las intenciones de Álvaro de estar con esta persona; número cuatro, algunas de las prácticas sexuales que realizaban juntos con todo tipo de detalles; y número cinco, la promesa de Álvaro de pasar unos días de vacaciones con ella».

María José quedaba devastada al conocer la veracidad del asunto mientras Álvaro decidía interponer una denuncia contra la misteriosa remitente del correo electrónico por intentar chantajearle. En medio de todo esto, una nueva protagonista irrumpía en la historia, la actriz Hiba Abouk, que acudía como acompañante del jinete a la fiesta que El Turronero organizó el pasado fin de semana con motivo de la comunión de su nieta. Se desataban así todo tipo de especulaciones sobre un posible acercamiento entre la protagonista de 'El Príncipe' y el sevillano. Sin embargo, parece que todo respondía a una cortina de humo para intentar acallar la historia del correo electrónico que finalmente Escassi ha zanjado llegado a un acuerdo con su emisora.

Parece que la mujer misteriosa decidió ponerse en contacto con María José por una deuda económica que el jinete andaluz había contraído con ella. Inicialmente la expareja de la sevillana decidió ponerlo en manos de la justicia. De hecho, Escassi confirmó en 'Crónica Rosa' de 'Es la Mañana de Federico' que había sido una extorsión y que estaba denunciado. Sin embargo, en última instancia ha considerado que era mejor resolverlo en privado. «Han firmado un contrato de reconocimiento de deuda en el que a la firma de ese contrato se saldaba esa deuda y, a cambio, la otra persona tenía que eliminar de sus teléfonos móviles todo tipo de conversaciones, de mensajes de WhatsApp, de vídeos, de fotografías, de cualquier cosa que se demostrara la relación entre ambos», adelantaban en 'TardeAR' la tarde del miércoles 3 de julio.

Un convenio por el que Escassi retiraba la demanda y ella abandonaba su intención de contar su historia en algún medio de comunicación. Jorge Borrajo, director de la revista 'Semana' daba los detalles en el mismo espacio televisivo: «La cantidad que se abona es de 1.750 euros y se abona el 27 de junio, que es el día que se firma el contrato y es cuando María José anuncia en sus redes sociales que ha terminado su relación».

La ruptura entre Álvaro y María José se ha convertido así en toda una trama veraniega de la que no sabemos si todavía queda algún capítulo por conocer.

