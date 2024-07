La nueva vida de Álvaro Muñoz Escassi sin María José Suárez

Joaquina Dueñas Martes, 2 de julio 2024, 11:37 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Hace solo unos días, María José Suárez confirmaba su ruptura definitiva con Álvaro Muñoz Escassi, su pareja durante los últimos tres años. Con su último viaje juntos, acompañados por amigos y por el hijo de la sevillana, parecía que habían reconducido su relación que estaba atravesando una crisis. Sin embargo, a su vuelta, la modelo quiso aclarar que entre ellos no había nada con un comunicado en sus redes sociales que ya permitía entrever el tremendo disgusto que tenía al escribir: «No ha sido el mejor final para una historia tan bonita». Algo que ha ratificado con sus primeras declaraciones públicas en las que ha asegurado: «No quiero saber nada de esta persona». Unas palabras que han llegado después del más que comentado acercamiento del jinete con la actriz Hiba Abouk en la comunión de la nieta del Turronero.

Fueron muchos los testigos que quedaron sorprendido con la complicidad entre el exconcursante de 'Master Chef Celebrity' y la protagonista de 'El príncipe'. Con el paso de las horas comenzaron a trascender más detalles sobre este encuentro que fue de todo menos casual. Ante las dudas de qué podía unir al empresario gaditano anfitrión de la fiesta y la actriz, lo primero que se confirmó fue que Hiba había acudido como acompañante de Escassi. Los presentes relataron que los dos habían pasado la velada juntos dando muestras de lo bien que habían congeniado mientras los hijos de ella disfrutaban de las atracciones. Y es que, El Turronero había montado una auténtica feria para la comunión de su nieta.

También se supo que las habitaciones de ambos en el hotel estaban cerca y que el jinete había ayudado a la actriz con su equipaje. Además, ella y sus dos pequeños, fruto de su matrimonio con el futbolista Achraf Hakimi, desayunaron al día siguiente con el sevillano en un ambiente muy distendido. Era la periodista Leticia Requejo quien en 'TardeAR' aseguraba que «parecían una familia feliz, les vi muy contentos. Escassi le ponía el brazo por encima a Hiba, después la agarraba por la cintura», eso sí, aclaraba que no vio besos.

Un sinfín de señales de lo que desde el entorno de Escassi ya han confirmado: «Se están conociendo». El jinete también lo tiene claro: «Hiba Abouk es amiga mía, estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie».

Del cruero a la decepción

Álvaro ha comenzado así su nueva vida lejos de María José ante la estupefacción de esta que sigue asimilando su ruptura. «Me encuentro en el proceso de asimilar todo lo que ha pasado en estos diez días», contaba la empresaria a un reportero. «Hace una semana estaba de crucero con Álvaro. Después de haberle pedido tiempo para pasarlo con mi hijo, él decide venirse al crucero que yo tenía programado, en un intento de hacer más planes conmigo, con el niño, de arreglar las cosas. Y la verdad que bien, en el crucero hemos estado estupendamente», detallaba.

Sin embargo, una sorpresa le esperaba al regreso de su escapada, según ella confesaba: «A la vuelta del crucero yo me entero de una noticia muy desagradable, que he estado tres o cuatro días asimilándola en shock, y ahora me entero también de lo de Hiba». «Una noticia que nos afectaba a los dos», reconocía, lo que en los platós se entendió como que Álvaro «bailaba en otras pistas», aunque la sevillana no quiso dar más detalles. «Ahora mismo lo que quiero es que pase el tiempo, recuperarme, sanar y no saber nada de esta persona, obviamente», zanjaba.