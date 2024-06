María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, boda en altamar

Joaquina Dueñas Jueves, 20 de junio 2024, 11:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Lo último que sabíamos de la pareja formada por María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi es que se habían dado un respiro. «Las parejas a veces necesitan reajustarse», había revelado la modelo a la revista '¡Hola!'. Sin embargo, pasadas unas semanas, parece que han logrado reconducir la situación y han disfrutado junto al hijo de ella, Elías, de un crucero en el que incluso se han casado. Así lo confirmaba el propio Escassi a su llegada del viaje: «Nos hemos casado en el barco», dijo ante la estupefacción de los reporteros. Aunque se trata de una unión simbólica, sin validez legal o religiosa, sí es una señal de que habrían superado la crisis que venían sufriendo y por la que la modelo pidió tiempo a su pareja «porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo».

La pareja había dejado de seguirse en las redes sociales, lo que hizo que saltaran todas las alarmas y la sevillana optó por dar explicaciones sobre el momento que estaba viviendo. «Cuando Álvaro me cuenta los planes que tenemos, siento que a veces se olvida de que tengo un niño con el que necesito pasar más tiempo», explicó. Trabajo, maternidad y «un novio muy demandante y con muchos planes de adultos», le hicieron replantearse la situación. «Álvaro tiene una vida muy bonita y yo no se la quiero cambiar, pero no podía llevar su ritmo de vida», declaró. De ahí que el crucero familiar junto al pequeño Elías haya sido el plan perfecto para reafirmar su compromiso como pareja.