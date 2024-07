María José Suárez se plantea contar su versión tras las confesiones de Álvaro Muñoz Escassi «Hoy me enteré de que tenía una relación abierta», ha escrito en respuesta a un comentario en sus redes sociales

Las palabras de Álvaro Muñoz Escassi en 'De Viernes' confesando que tenía una relación abierta con María José Suárez y que ella era conocedora de sus andanzas con otras mujeres no han dejado indiferentes a nadie y mucho menos a la sevillana, con la que ha compartido tres años de su vida. El jinete se sentaba en el plató para contar cómo había sido el final de su historia con la modelo y empresaria y para aclarar todo lo relacionado con el polémico correo electrónico que había dado al traste con definitivamente con su noviazgo. Tras la intervención, la andaluza se está planteando contar cómo lo ha vivido ella y así lo ha dejado por escrito respondiendo a un comentario en sus redes sociales. «Deberías contar tu verdad porque este señor te ha dejado fatal», la ha sugerido una usuaria a lo que ella ha respondido: «Lo haré porque hoy me he enterado de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje».

Antes de escuchar la entrevista, María José ya había trasladado a Kike Calleja su opinión de que lo que iba a contar Álvaro era «para justificarse y salvar su culo» pero que «no pensaba entrar al trapo porque no tenía por qué desmentir ni defenderse de nada». Eso sí, tras oír lo que su expareja tenía que decir también aseguró que «sentía vergüenza ajena». Veremos si finalmente decide dar los detalles de cómo han sido los últimos meses de noviazgo con Escassi durante los que el jinete ha mantenido relaciones con otras personas, según él mismo ha contado, al tiempo que ha dejado en el aire algunas insinuaciones sobre las prácticas sexuales liberales de la pareja.

