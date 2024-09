José María Almoguera asesta a su madre el golpe definitivo

Joaquina Dueñas Miércoles, 11 de septiembre 2024, 12:20 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La exclusiva de Paola Olmedo en solitario el pasado miércoles en la revista 'Semana' ha resultado ser la antesala de otra entrevista, esta vez en 'Lecturas', también en exclusiva, de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, en la que da el aldabonazo definitivo a su madre. «No sé dónde empieza el personaje y dónde mi madre», dice sobre ella, descartando una reconciliación inminente. «Cuando mi madre llora en televisión y suplica verme no sé si lo hace porque es lo que reclama el programa o es lo que le sale a ella», profundiza. Unas duras palabras que evidencian la distancia entre ambos.

En la entrevista que concedió junto a Paola para anunciar su ruptura responsabilizaba a la pequeña de las Campos de su separación, si bien ahora matiza y señala que ella «como tal» no fue la causante de que su matrimonio se acabara, «pero dio pie a que los programas me desgastaran. No ya mi relación, sino mi vida. Me ha costado relaciones familiares, laborales, amistades», asegura. De hecho, afirma que está «en terapia psicológica».

En este sentido, recuerda que su madre «trabajaba en un programa muy cabrón». «Sin ese programa a lo mejor no hubiéramos llegado a esto. Siento que se me destrozó, y también mi matrimonio», explica. A su juicio, su madre tendría que haber intentado estar en un segundo plano cuando vieron la luz los audios en los que su entonces pareja, Paola, criticaba a su familia política. Almoguera niega que le solicitara abandonar el programa, sino que le pidió «que no fuera hasta que se calmaran las cosas».

Además, sin señalar a nadie directamente, apunta que no se sintió apoyado entonces por su familia materna, al menos «no de la manera que creo que debían haberme apoyado». A pesar de eso, la relación con su tía Terelu es educada y siguen manteniendo el saludo, pero poco más. «Con Terelu no he hablado sobre este tema jamás, si me la cruzo la saludo, si no, no», apunta.

Más fluida es la comunicación con su prima Alejandra Rubio, con quien empatiza por la presión mediática que está viviendo durante su embarazo. «He hablado con ella, va a ser mamá y para mí, siendo mucho mayor que Alejandra y sin estar tan expuesto como ella, ha sido duro. ¡Me imagino la pobre cómo lo puede estar pasando! Lo que necesite», se ofrece. Tan buena es la relación que incluso entiende que se haya mostrado enfadada con algunas de sus declaraciones de su anterior exclusiva.

Sobre la posibilidad de que Carmen Borrego reclame judicialmente poder ejercer de abuela, lo tiene claro: «A lo mejor ves a tu nieto dos veces a la semana pero no vuelves a ver a tu hijo», zanja. Y es que, de momento no confía «al cien por cien» en su madre y quizás fue eso lo que le llevó a facilitarle un hospital falso cuando su entonces mujer estaba dando a luz, algo que reconoce que fue «un error» por su parte, aunque su objetivo es que la prensa no diera con ellos ya que la hija de María Teresa Campos es habitualmente objeto de seguimiento de los fotógrafos.

Sobre Paola, que dijo de él que era «un chico muy inmaduro», nada que comentar más allá de que la entrevista de 'Semana' fue para él «una sorpresa» más que «un disgusto». «No tengo nada en contra de ella ni de nadie. Le agradeceré siempre que me haya hecho padre», zanja.

Aunque en más de una ocasión había transmitido que no pensaba hacer negocio con las exclusivas, recientemente trascendía que había contratado los servicios de un representante, lo que hacía sospechar que tenía previsto tomar un nuevo rumbo profesional. Habrá que esperar para ver si esta entrevista vuelve a ser una incursión puntual o si definitivamente pasa al otro lado del objetivo como personaje para quedarse.