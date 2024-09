Paola Olmedo: «No voy a perdonar nunca que Carmen vendiera mi embarazo sin mi consentimiento y sin consultarme» La exmujer de José María Almoguera tacha de «inmaduro» al padre de su hijo: «Si empiezo a llorar más de lo que me río sé que esa persona no es»

Joaquina Dueñas Miércoles, 4 de septiembre 2024, 12:44 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Hace cinco meses, durante el breve espacio de tiempo que Carmen Borrego estuvo en 'Supervivientes', José María Almoguera y Paola Olmedo daban la sorpresa anunciando su separación en una exclusiva conjunta que estuvo más centrada en criticar a la pequeña de las Campos que en explicar las razones de la ruptura. Ahora, Paola ha decidido contar su experiencia con su familia política y relatar su versión de la historia para dejar claro que en ningún caso ha sido ella 'la mala de la película': «Nunca hemos tenido ningún conflicto. Nos llevábamos bien hasta que vendió mi embarazo», recuerda en la revista 'Semana'.

En este sentido, Paola reconoce que es una persona «rencorosa». «Si mi pareja, mis amigos o mi familia me hacen daño, yo lo siento, pero no puedo olvidarlo», asegura. De ahí que sostenga: «No voy a perdonar nunca que Carmen vendiera mi embarazo sin mi consentimiento y sin consultarme. Lo pasé muy mal, con mucho estrés, y no estaba ni de tres meses». Una exclusiva, la de Carmen Borrego, de la que sí que estaba al corriente su marido y padre de su hijo, algo que le es indiferente: «Da igual. Me lo tenía que haber dicho a mí». «No se me respetó, no tuvo empatía como madre. Lo pasé fatal», se lamenta.

La exnuera de Carmen también niega que ella haya tenido nada que ver con el enfrentamiento entre su expareja y su madre. «Dicen que yo manipulaba a José. ¿Qué pasa ahora? ¿por qué sigue sin hablarse con su madre? Ahí lo dejo», manifiesta. Incluso precisa que ella intermedió para que retomaran la relación: «Yo soy madre y no me gustaría que mis hijos me dejaran de hablar».

En la entrevista de 'Semana', Paola se muestra satisfecha de que todos aquellos que dudaban de su ruptura hayan tenido que «tragarse sus palabras» después de la portada de su exmarido besándose con otra mujer. Fue a finales de julio, cuatro meses después de separarse, cuando el nieto de María Teresa Campos fue captado muy apasionado con una joven morena. Una imagen que ya no hizo daño a la madre de su hijo, más al contrario, «en parte fue un alivio que a él le viesen con alguien». Y es que, tras anunciar el fin de su matrimonio, pudimos ver a la pareja junta en más de una ocasión y fueron muchas las especulaciones sobre un posible montaje.

Ahora, se muestra contundente y dispuesta a asumir las consecuencias que pueda acarrear la exclusiva de la que no ha informado a José. «No tengo nada que explicarle. Es una cosa mía», afirma, aunque reconoce que le va a sentar «fatal».

Paola también aprovecha para aclarar las razones de su ruptura, tachando al padre de su hijo de «muy inmaduro». «Yo no puedo estar con alguien a quien le tengo que indicar si está o no actuando bien, si me está haciendo daño… Creo que son cosas obvias que él debería haber visto», describe, si bien subraya que «entre nosotros no pasó nada malo, solo que yo sé que si estoy con alguien y empiezo a llorar más de lo que me río sé que esa persona no es».

De momento, el nieto de María Teresa Campos no ha opinado sobre las declaraciones de su exmujer. Tampoco lo ha hecho Carmen Borrego, aunque de ella sí que ha trascendido que tendría un enfado monumental al conocer lo que su exnuera dice sobre ella.