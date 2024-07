Los compañeros de 'Sálvame' reniegan de Terelu Campos

Joaquina Dueñas Jueves, 18 de julio 2024, 13:18 | Actualizado 13:47h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Parece que la relación entre Terelu Campos y sus excompañeros de 'Sávame', ahora parte del elenco de 'Ni que fuéramos shhh', está lejos de recomponerse. Desde que María Patiño se pusiera al frente del nuevo programa, tanto ella como el resto de colaboradores echaron de menos algunas palabras de aliento de quien durante tantos años había sido su partenaire y no dudaron en reprochárselo. El enfrentamiento con Belén Esteban fue sonado y, aunque parecía que habían hecho las paces, todo ha vuelto a saltar por los aires, tanto que la de Paracuellos ha terminado bloqueándola, a ella y a su hermana, Carmen Borrego. Tampoco está mejor la sintonía con Kiko Matamoros, quien ha descubierto el mote que le ha puesto la hija de María Teresa Campos y le ha contestado fiel a su estilo.

Belén Esteban ha concedido una entrevista a la revista Semana en la que ha revelado que ha decidido cortar el contacto con las hermanas Campos. Profundamente decepcionada, ha explicado que «me entero de que va a haber una misa (por María Teresa Campos) y le escribo a Carmen y le pregunto que dónde es porque quiero asistir. Pero no me contesta. Le escribo a Terelu y ella sí me contesta, pero me dice que va a ser una cosa muy privada y familiar. Vamos, que me vino a decir que mejor no fuera». Una respuesta que no sentó bien a Belén, pero lo que terminó de molestarle fue que «después vi las imágenes y a algunas personas y no entendí que yo no pudiera ir…». Una situación ante la que no pudo evitar las lágrimas: «Pues lloré, claro, pero porque el fallo lo tuve yo. Tenía que haberme presentado allí sin preguntarle a nadie y se acabó, porque Teresa era mi amiga».

Sin embargo, el detonante definitivo de la ruptura llegó cuando Belén felicitó a Terelu por el embarazo de su hija, Alejandra Rubio, e intentó hablar con ella hasta en tres ocasiones en diferentes días en los que se encontró con diferentes excusas de la mayor de las Campos para no atenderla y con la promesa de devolverle una llamada que nunca llegó. Su conclusión es que «los que estamos en el Canal Quickie no le interesamos nada». La situación ha llegado a tal punto que tiene la sensación de que para Terelu es «una enemiga».

Pero ella no es la única decepcionada con la hija mayor de María Teresa. Kiko Matamoros felicitó a Adela González por su fichaje por 'Mañaneros', pero no se quedó ahí y se regocijó al explicar que ese «era el puesto que quería Terelu» en La1 de TVE. Según la versión del colaborador, se lo había pedido «a una persona que ya no está allí», por lo que finalmente no pudo ser. En todo caso, el embarazo de su hija, Alejandra Rubio, supuso su regreso a Telecinco por todo lo alto, primero como entrevistada en 'De viernes' desde donde dio el salto directo a uno de los sillones de colaboradora, concretamente al que había ocupado hasta ese momento Patricia Cerezo.

Aunque lo que ha hecho estallar ha Matamoros ha sido conocer el mote que la hija pródiga de Mediaset le ha puesto. En 'Ni que fuéramos shhh' desvelaron que supuestamente Terelu llamaría 'Shrek' al colaborador a su espalda, algo que no le sentó nada bien, llegando incluso a los insultos: «Pero, ¿esta pedazo de lerda? A mí precisamente el respeto no me lo va a faltar». Y no dudaba en hacer su propia comparación: «Precisamente has ido a elegir a un personaje que tiene una novia que es idéntica a ti. Que alguien consiga una foto de ti en mi boda y ponga una foto al lado de Fiona. Que lo hagan por favor. Eres torpe hasta para eso, me la has dejado a huevo. Es idéntica a Fiona».

Así, la guerra mediática no hace más que empeorar, incluyendo a una María Patiño que ha declarado haberse sentido «imbécil» al confiar en las palabras de quien fue su compañera de plató durante años.

Mientras tanto, ajenas a la polémica, las Campos han disfrutado de un emotivo plan familiar esta semana en Málaga, donde han celebrado el día de la Virgen del Carmen, a la que han acompañado en procesión.