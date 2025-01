El mensaje 'críptico' de Teodoro Sosa que se ha viralizado en las redes «Hoy agradezco las puertas cerradas que siempre protegen de aquellos caminos que no son para mí», ha publicado en su cuenta de Instagram y Facebook el alcalde de Gáldar, vicepresidente del Cabildo grancanario y líder del BNR, quien ha esbozado en numerosas ocasiones su firme postura de 'desconexión' política del BNR de Nueva Canarias

En mitad de los nubarrones que se dibujan sobre el firmamento de Nueva Canariasy la posible escisión del denominado sector crítico, el actual alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa,-una de las voces que enarbolan el bloque antagonista de la cúpula predominante- publicó en su cuenta de Instagram y Facebook un mensaje que, lejos de quedar en una reflexión personal, se ha viralizado en las redes siendo interpretado por muchos internautas como un mensaje más o menos directo a la actualidad política que vive el Bloque Canarista.

«Hoy agradezco las puertas cerradas que siempre protegen de aquellos caminos que no son para mí», escribió Sosa adjuntando una imagen suya sobre un portal del casco antiguo de Agüimes cerrado con un aparatoso candado con el que quiso ejemplificar sus palabras.

En los últimos meses, la desconexión del sector crítico -conformado principalmente por los alcaldes de Tejeda, Valsequillo, Agüimes, Gáldar, Agaete, Guía, Santa Lucía de Tirajana y los presidentes de las Asambleas de Firgas, San Bartolomé de Tirajana y Arucas- se ha ido plasmando con mayor o menor detalle en los últimos meses, siendo el propio Sosa uno de los más activos en apostar por la ruptura.

De hecho, La reciente visita de los líderes de Coalición Canaria Fernando Clavijo y Pablo Rodríguez a un acto en Gáldar, hábitat y feudo natural de Sosa, supuso uno de los puntos álgidos de esta dicotomía, en cuyo acto el propio Teodoro abogó por dialogar y lograr la unión de las fuerzas nacionalistas canarias.

En dicha intervención ante los medios, Sosa dejó titulares más que llamativos: « Si el problema es, como he visto en un titular de un periódico, que presentemos una candidatura frente a Román Rodríguez, que se presente Román Rodríguez. Le deseo lo mejor. Yo les regalo las siglas, les regalo todo«.

Con esa declaración, Sosa reiteró su idea de desconexión, en la próxima asamblea que celebrará el partido el próximo 28 de enero, en la que se votará si continúan o no vinculados a Nueva Canarias. Ya incluso a raíz de este mensaje en Instagram y Facebook han surgido los comentarios de internautas eludiendo de forma directa al debate interno, como es el caso de Francisco Medina García, quien le pregunta en Facebook si esa reflexión es «una indirecta en Agüimes. Lo que tú necesitas es unir las fuerzas del centro norte y justo desbancar los califatos del sureste, recuerda el norte existe y sigue dejado de lado», agregó.

No obstante, no son tantos los seguidores que se pronuncian en clave política ante esta reflexión, como es el caso de Francisco Hernández Ruano, quien señala que «el presidente del Cabildo (Antonio Morales) levantó Agüimes, Roque Aguayro». Para Encarna Rojas, no hay dudas: «Al buen entendedor con pocas palabras basta». Incluso Antonio Del Pilar se lanza con el siguiente deseo: «Te abro las puertas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para que seas nuestro alcalde».