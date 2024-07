Manrique de Lara se cae de la comisión de investigación del caso Mascarillas

Efe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de julio 2024, 15:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Los miembros del comité de expertos durante la covid-19 Lluís Serra y Beatriz González comparecerán el 8 de julio ante la comisión parlamentaria que investiga la compra de material sanitario, que seguirá intentando notificar al exasesor Koldo García tras su ausencia este lunes.

El actual rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra Majem, y la catedrática de Economía del mismo centro Beatriz González López-Valcácer serán de esta manera las primeras personas que comparezcan en la citada comisión, después de que hoy no hayan asistido el exasesor del Ministerio de Fomento Koldo García y el empresario Juan Manuel Pérez, uno de los denunciantes del caso.

El presidente de la Mesa de la comisión, Raúl Acosta, ha informado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación que aunque el exasesor y el empresario no estaban debidamente citados, pues no han podido ser notificados, se ha efectuado su llamamiento «por si se personaban, habida cuenta de que es público y notorio que hoy se celebraba esta sesión y que estaban convocados».

No obstante, una vez hecho el trámite formal de ser llamados (y no comparecer ninguno) los miembros de la comisión han aprovechado para continuar sus deliberaciones y tomar acuerdos referentes al plan de trabajo, ha indicado el diputado del grupo Mixto por la Agrupación Herreña Independiente.

Entre los asuntos tratados se ha discutido la citación del presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara, que era una propuesta del grupo Socialista y éste finamente ha declinado que asista, por lo que ha quedado excluido del plan de trabajo.

Otras citaciones

Por otro lado se ha buscado encaje para otra de las personas citadas para este jueves y que no ha sido notificado en plazo, Carlos Sánchez Muñoz, CEO de ACJ SAU, que fue el principal proveedor de material sanitario al Servicio Canario de la Salud durante la etapa de emergencia.

Esta persona ha presentado un escrito en el que indicaba varias fechas alternativas para acudir a la comisión, por lo que se ha optado por suspender la sesión del jueves y emplazar su comparecencia para el 15 de julio, pues aún no se ha enviado la citación a los comparecientes de dicho día.

La comisión ha llegado además al acuerdo de que si en el futuro hay otra sesión en la que no han sido debidamente citados los comparecientes o no pueden asistir se delega en la Mesa la potestad de suspender la reunión parlamentaria para evitar que tengan que desplazarse los diputados.

Hasta ahora se ha notificado a cuatro personas del listado de comparecientes, ha señalado Raúl Acosta, quien ha indicado que las notificaciones se pueden repetir y este proceso puede cobrar ahora «un nuevo impulso» porque la Policía Nacional ha hecho llegar más información acerca de otros domicilios y se van a enviar las citaciones a estas nuevas direcciones.

El protocolo utilizado por la comisión consiste en enviar dos notificaciones vía burofax y, si son infructuosas, se recurre a las fuerzas de seguridad, en este caso la Policía Canaria o la Policía Local de los municipios donde reside el compareciente.

«Entre los nuevos domicilios aportados por la Policía Nacional y las pesquisas que hemos encargado esperamos que el número de notificados aumente«, ha declarado Raúl Acosta.

Como ejemplo ha citado al exasesor del Ministerio de Fomento Koldo García, pues la Policía Nacional se personó en uno de sus domicilios, donde tampoco se encontraba pero una persona que manifestó ser una inquilina aportó otra dirección de otra vivienda donde previsiblemente pudiera estar.

Por ello la comisión no ha descartado que vuelva a enviarse el requerimiento correspondiente a esta nueva dirección «a ver si es posible su notificación mandando a las fuerzas de seguridad«, ha explicado Acosta, quien no obstante ha señalado que aún no se ha establecido el calendario de trabajo de la comisión en septiembre.

«Todavía no tenemos la fecha para incluirlo a él o a otros que estén en la misma situación» en septiembre, ha continuado el presidente de la Mesa, para recordar que si en los siete días hábiles previos a la citación no se ha notificado al compareciente se podrá suspender la sesión parlamentaria salvo que expresamente esa persona indique que desea acudir a la comisión.