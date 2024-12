Los críticos de NC caminan hacia una federación abierta a pactos en 2027

B. Hernández Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 20 de diciembre 2024, 22:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Una vez tomada la decisión de abandonar Nueva Canarias (NC), el siguiente paso del sector crítico ha sido fijar un calendario para la «desconexión» y la constitución de una nueva formación.

El portavoz de este colectivo y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, apunta que el objetivo es constituir un proyecto que les permita seguir manteniendo sus identidades locales, por lo que entiende que una fórmula viable sería la de una federación.

Con esta nueva organización no solo pretenden concurrir a las elecciones municipales en 2027, sino también al Cabildo y al Parlamento de Canarias, para lo que cuentan con la incorporación de compañeros que «están o han estado» en Nueva Canarias de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. La intención, afirman, «es seguir trabajando por Canarias desde todos los ámbitos».

Pactos

Y aunque de momento no hay ningún acercamiento a Coalición Canaria (CC), en contra de lo que reiteradamente manifiesta la dirección de NC, «eso no quita para hablar de pactos, alianzas o uniones electorales de cara a 2027». De momento, afirma Hernández, «ese escenario no está sobre la mesa». En cualquier caso, indica que lo primero que tienen por delante es organizarse para empezar a trabajar, pero «la puerta está abierta».

Más de un centenar de militantes de los partidos independientes aliados a NC se reunieron el pasado jueves en la sede de Roque Aguayro en Agüimes y decidieron un calendario de «desconexión», que pasa por la votación de las asambleas en enero para certificar la ruptura y la creación de una organización que unifique a los partidos que lo decidan.

Como última fase, en los meses de marzo o abril se celebraría una convención o presentación de la nueva entidad. «Es el sentido común aplicado a lo que se ha estado trabajando todo el año», detalla el alcalde de Agüimes, donde las opciones que se han manejado han sido «acatar de manera obediente las directrices marcadas por la organización o irse a un nuevo espacio político».

En este proceso, la máxima es guardar la unidad de acción «respetando las asambleas donde haya mayor tensión», situación en la que en este momento se encuentra Santa Lucía.

El secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, y el portavoz parlamentario, Luis Campos, pertenecen a esta asamblea, mientras que una parte importante de la militancia, así como la institucional, están con el sector renovador, representado por el alcalde, Francisco García. Este municipio, dice Hernández, «necesita más sensibilidad para que no sea una ruptura agresiva, sino un acuerdo de respeto».

Respeto

En este sentido, y después de las acusaciones y la bronca -sobre todo entre Ramírez y el alcalde de Gáldar y uno de los líderes críticos, Teodoro Sosa (BNR), tras la presentación de la moción de censura en Agaete- se intenta reconducir la situación porque el respecto «tiene que ser absoluto».

Apostilla el dirigente sureño que «por encima de todo lo que discrepemos y de todas las guerras que tengamos está la obligación moral de sacar adelante el programa de trabajo al que nos comprometimos en 2023» y de «una convivencia pacífica» hasta el final del mandato.

Explica Hernández que practicamente descartan la creación de un partido político porque la intención es seguir defendiendo sus identidades locales, ya que favorece la participación «y que no vengan las cosas de arriba hacia abajo sino al revés».

Este esquema de trabajo se consigue mejor desde una «federación u organismo» que permita esta fórmula. Insiste el edil de Agüimes en que, pese a las manifestaciones «de unos y de otros» no ha habido ningún acercamiento a CC sino «una situación interna que no hemos podido resolver de forma pactada y nos ha llevado a tomar decisiones».

La dirección ve «un error»

La decisión de los alcaldes críticos de Nueva Canarias (NC) de avanzar en la ruptura con esta formación responde a lo esperado y lo que se ha venido gestando en los últimos meses.

Aún así, desde la dirección canarista califican este acuerdo como «un error» y apostillan que «ellos han elegido su camino». A partir de ahora, el partido se concentrará en su trabajo y en estar en los 88 municipios de Canarias en 2027.

El portavoz de NC, Luis Campos, apuntó este viernes que después de la ejecutiva nacional celebrada hace una semana, el sector renovador trasladó que no participarán en el congreso del próximo mes de julio «ni en ningún órgano más» y que, de hecho, «ya habían tomado la decisión de coger otro camino y que en el mes de enero someterían este proceso a la votación de sus partidos».

Campos insiste en que es «un error» y por eso desde la dirección del partido han estado trabajando durante todo este tiempo y han cedido en multitud de cuestiones para intentar llegar a un consenso «mientras que ellos no han cedido ni un milímetro en sus posiciones».

A partir de ahí, dice el portavoz, «máximo respeto» y desde este momento, las valoraciones de NC se circunscribirán exclusivamente a su trabajo, sobre todo en la preparación del VI congreso, «adelantado porque ellos lo pidieron», así como al trabajo en las instituciones.

Dice Luis Campos, que tras mucho tiempo intentando reconducir la situación, ahora «vamos a trabajar en el proceso de implantación de Nueva Canarias porque intentaremos estar, tras las elecciones de 2027, en los 88 ayuntamientos de Canarias con nuestra marca».