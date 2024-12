Morales desmiente a Ramírez: el acercamiento del sector crítico de NC a CC «es mentira» El presidente del Cabildo descarta que las diferencias internas de su partido puedan afectar a la estabilidad del Gobierno insular y pide diálogo para que no desaparezca NC

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 13 de diciembre 2024, 17:34

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, descartó este viernes que las diferencias internas existentes en NC puedan afectar a la estabilidad del Gobierno insular que esta formación política comparte con el PSOE. «No me preocupa en absoluto», dijo el dirigente de NC al ser cuestionado por una posible división interna.

«Todas las partes han manifiestado su compromiso de seguir trabajando por lo que figura en nuestro proyecto de gobierno y en el programa que asumimos cada fuerza política en el gobierno de la isla», manifestó Antonio Morales.

Por el contrario, «sí me preocupa que desaparezca una fuerza politica imprescindible en Canarias y Gran Canaria», comentó sobre los posibles efectos de la división interna en NC y el enfrentamiento entre la dirección del partido y el sector crítico que pide su renovación.

«Apelo a la responsabilidad de todos, a la generosidad de los que tienen que ser más generosos, para que se puede llegar a un acuerdo y a una solucion y no seguir avanzando en la desaparición de un proyecto fundamental para la izquierda y para el futuro progresista de Gran Canaria y Canarias», declaró el presidente del Cabildo y líder del partido Roque Aguayro-NC.

Sobre las declaraciones del Secretario de Organización de NCy consejero de Cooperación Institucional del Cabildo, Carmelo Ramírez, acusando a Teodoro Sosa, líder del sector crítico de NC y vicepresidente segundo de Cabildo, de estar propiciando un acercamiento a CC de los alcaldes independientes, Morales se mostró contundente: «Eso es mentira, es falso. Y no vale cualquier argumento para hacer daño al contrario».

Al respecto, agregó que alguno de los grupos independientes, «y me consta porque pertenezco a alguno, no darían nunca ese paso», sentenció el presidente del Cabildo, quien insistió en pedir «generosidad, acuerdo y responsabilidad, y unos la pueden tener más que otros, para que haya acuerdo y no se produzca la ruptura».