«Vamos a ayudar a Teodoro Sosa a ser el próximo presidente del Cabildo»

La alcaldesa de Mogán atendió a este periódico esta semana, justo después del pleno en el que se aprobó la tasa turística.

- ¿Cuándo tomó conciencia la alcaldesa de Mogán de la necesidad de implantar la tasa turística?

- Fue este año, cuando viajé a Holanda y también a Bruselas y a otro destino por cuestiones laborales y vi que cada vez que llegábamos al hotel, teníamos que pagar una tasa. Y muchas veces era una tasa municipal para la ciudad. A eso le uní las recientes manifestaciones de la sociedad canaria, la cantidad de pernoctaciones que hay en Mogán y el déficit económico que arrastramos para afrontar el coste de los servicios públicos.

Y a todo eso, le sumé la nula capacidad del Gobierno de Canarias de tener un plan de infraestructuras turísticas para los municipios turísticos, cuando somos los que tenemos que mantener en óptimas condiciones la zona turística, aparte de la residencial. Como además sabía que tampoco el Gobierno de Canarias iba a implantar el impuesto, como sí existe en Cataluña y Baleares, nos planteamos la tasa. Llevábamos estudiándolo desde mayo.

- Pero ya hay algunos expertos que dicen que es ilegal, que es una especie de híbrido entre tasa e impuesto, y eso la hace inviable. ¿Usted qué tiene que decir?

- La tasa tiene solvencia jurídica, y yo lo que le pediría a esos expertos, que no se han leído el expediente, por cierto, es que vengan a Mogán y que se reúnan con nuestro equipo y que debatan. No pueden decir que esta tasa es ilegal, entre comillas, cuando no tienen el expediente en sí, y lo único que tienen son referencias de medios de comunicación.

- ¿No teme que se convierta en blanco de contenciosos?

- Seguramente. Es que eso lo esperamos. Nosotros tenemos aquí un equipo con gran experiencia en tributos, porque, también hay que decirlo, no hay tantos expertos en tributos en España que vayan a los tribunales a defender esto. Afortunadamente, gran parte de los contenciosos administrativos relacionados con los tributos los ganamos en el Ayuntamiento de Mogán. Y lo primero que hizo el equipo técnico y jurídico fue decirnos cómo blindarnos jurídicamente. De ahí que la tasa tenga un nombre tan largo.

- ¿Fue por estrategia jurídica?

- Exacto. Al final se abrevia como la tasa turística, pero en realidad es la tasa por prestación de servicios y la realización de actividades derivadas de la acción turística y la obligación de sostenibilidad.

- Sea sincera, mientras la estuvo preparando, le llovieron las presiones...

- Ninguna. De verdad. ¿Y sabe por qué? Porque conmigo tampoco nadie se atreve. No se les ocurre.

- Dado que tiene carácter finalista, ¿ya sabe a qué va a destinar el dinero que recaude en 2025?

- Sí. Podemos invertirlo en proyectos que ya tenemos previstos en las zonas turísticas. Por ejemplo, en las prestaciones de los servicios públicos o en la promoción turística. Es que la tasa tiene carácter finalista. Ayer (por el miércoles) estuve en el Parlamento Canarias con el Estatuto de Municipios Turísticos y asistí a un debate sobre si implantar o no un impuesto al turista en Canarias, pero no tendría carácter finalista. Lo que no se puede hacer es que vaya a la caja única.

- Entonces, ¿a usted tampoco le convencería que el Gobierno canario aprobase un impuesto?

- Tendría que ser pactado, como en Cataluña. Nosotros exigiríamos que tenga un carácter finalista, como ha hecho Cataluña, y que los 13 municipios turísticos recibieran un porcentaje de esa recaudación. Es lo justo. Es que no recibimos nada. Es decir, a Mogán y a cualquier municipio turístico de Canarias lo tratan como si fuéramos otro municipio normal. Nosotros soportamos diariamente, entre la población residente y la flotante, a cerca de 50.000 personas, pero quien contribuye son alrededor de 21.100. Es decir, estamos manteniendo todo esto con esto.

Afortunadamente en Mogán somos bastante inquietos y tenemos mucha iniciativa, por eso conseguimos muchos fondos extras. De lo contrario, Mogán no avanzaría. Porque con los tributos que nosotros recibimos, con lo que nos aportan las diferentes administraciones por la población de derecho, no llegaríamos. Tendríamos que abandonar las zonas turísticas. Los propios empresarios deben entender que esto es para ellos.

- Usted misma dijo que van a cobrar las tres monedas que sobran en el bolsillo. ¿No cree que es demasiado poco viaje para tantas alforjas?

- Claro, pero teníamos que partir de algo. Es decir, esto es una criatura que acaba de nacer y a esta criatura hay que alimentarla y darle forma. Entonces, teníamos que basarnos en unos datos. Se ha cogido el porcentaje de turistas que están diariamente en el municipio y el déficit que le tenemos que computar proporcionalmente a ellos. De esa operación nacen los 0,15 euros que pagarán por persona y día en 2025, pero eso es en base a los datos de hoy.

Ampliar La alcaldesa, en la senda verde que ya se construye en el barranco de Mogán. Arcadio Suárez

Por ejemplo, en el 2026 tenemos que proyectar en el presupuesto una inversión de 20 millones de euros, a través de la tasa, para seguir mejorando Puerto Rico. Entonces ahí se va a incrementar la tasa. Y en esa proporción. Si nos vamos a los datos de este año, que es una media de 21.500 turistas diarios en el municipio, más o menos un 73%, y aplicamos esa operación, nos sale que cada turista y día abonaría 1,14 euros. Seguimos siendo muy baratos. Con tan poquito, con tan poco, todo lo que vamos a conseguir. Esa es la virtud de la tasa. Es mucho dinero. Queremos convertir la tasa como hace Cataluña. En Cataluña es el tercer impuesto con mayor recaudación.

- Podrá seguir creciendo entonces. ¿Dónde está el límite para que Mogán no pierda competitividad frente a otros destinos?

- Es que es incierto lo de la pérdida de competitividad.... ¿Me va a decir a mí que la gente va a dejar de ir a Nueva York, que acaba de ir un compañero a Nueva York, por pagar una tasa diaria de 17,50? La gente sigue yendo a Nueva York. Es decir, la tasa o un impuesto no hace que la gente deje de ir. Al contrario, la gente va... ¿Qué ha hecho el político de turno en cada país? Darle la vuelta a la justificación de la tasa o los impuestos. Es decir, la sostenibilidad.

- Se marcó como reto para el mandato la vivienda. ¿Está haciendo los deberes?

- Solo puedo adelantar que seremos los primeros en Canarias en aplicar el derecho de superficie en materia de vivienda. Desde aquí animo a todos los empresarios que han venido por aquí porque quieren invertir en la RIC, empresarios canarios, sobre todo, que lo tomen con cariño, porque Mogán ha hecho lo posible para ser atractivo, para que vengan esas inversiones para construir viviendas de protección oficial en venta o en alquiler asequibles a los moganeros.

- ¿Y por qué es la primera vez que se hace aquí?

- Ese recurso existe. Por ejemplo, en Madrid se hace mucho, y en Andalucía, también. Lo que hay que hacer es estudiar, hay que estudiar. En Canarias no estamos acostumbrados a estudiar. Las administraciones locales están muy limitadas de personal, de técnicos, y bueno, yo afortunadamente tengo un equipo muy potente en todos los sentidos.

- ¿Se marca algún objetivo en materia de vivienda? ¿Cuántas pretende que se construyan?

- Más de 200 viviendas. Y saldrán en cuatro núcleos, en Puerto Rico, Veneguera y El Horno. Y se harán dos lotes, es lo máximo que puedo decir por ahora.

- ¿Qué lista de espera de vivienda hay en Mogán?

- Hay demanda. Somos un municipio tensionado, pero como todos los municipios turísticos. La última promoción de vivienda de protección oficial que se hizo aquí, privada, fue en el 2007 o 2008.

- Hablando de vivienda, ¿cómo casa que en un municipio rico y turístico como este haya núcleos consolidados de infraviviendas?

-Los que están en la parte pública de Arguineguín se resolverán en este mandato. Se va a construir un bloque de viviendas al lado de Servicios Sociales. Estamos esperando por la firma de la addenda con la que va a financiarse ese bloque de 21 viviendas. Participamos todas las administraciones, Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Mogán, para erradicar las que nos quedan. Son alrededor de 21 familias.

- ¿Y para los qué están en suelo privado? ¿Hay posibilidades?

- Lo tiene que hacer el promotor privado. Me han venido en varias ocasiones y les he dicho que les voy a dar todas las facilidades urbanísticas, pero esas personas tienen que ser compensadas por el privado.

- Usted es miembro del consejo de administración de Puertos Canarios y votó a favor de rechazar la solicitud de Ceisa para otra concesión en el muelle. ¿Cree que esa es la solución al conflicto? Porque la cementera va a seguir allí, en mitad de una zona turística.

- Es que tenemos que tener en cuenta dos cosas y no meternos en emociones. Una cosa es el expediente administrativo, donde se dice esto es así y es lo que hay que cumplir. si se acaba la prórroga, se acabó la prórroga. No hay más, no hay justificación para darte más años, porque no existe en la ley. Otra cosa es la parte humanitaria de los puestos de trabajo, o si es estratégico o no es estratégico.

- ¿A Mogán también le interesa un puesto deportivo ahí?

- Claro. Esa pieza es importante para los dos municipios. Y además, entiendo que esa pieza, ya lo hablé en su día con Marco Aurelio Pérez (alcalde de San Bartolomé de Tirajana), tiene que ser ordenada entre los dos municipios. Lo único que nos divide es el barranco.

- ¿Tiene alguna propuesta como alcaldesa, como política, para gestionar ese problema?

- Si eso estuviera en mi municipio seguramente ya tendríamos prevista alguna salida.

- ¿Qué papel ha jugado Onalia Bueno en la crisis de Nueva Canarias?

- Ninguno.

- Pues se le atribuye...

- Hombre, si lo dice por una foto en una procesión en Gáldar con el resto de los alcaldes que fuimos, por respeto institucional, porque solemos ir. Eso no significa que yo haya participado en nada de eso. Eso viene de atrás y es normal. Es decir, viene de unas elecciones donde el diputado regional perdió su acta, de una pérdida progresiva de votos y de que prácticamente la mayoría de los votos los consiguen desde el municipalismo hacia arriba. En ese contexto entiendo que ellos se hayan repensado cuál es su papel dentro de la organización.

Para mí ha sido un acto de valentía de los alcaldes independientes, que hayan dicho, oye, si yo me lo curro, si yo soy la que ensobro, la que mando a todo mi ejército de gente a la calle a pegar carteles, a convencer, a currar, al menos que alguien me haga caso, porque al final los de arriba son los que colocan a los que quieren y no nos tienen en cuenta a nosotros. Además, nunca me he escondido. Hace un año dije que era necesaria la reunificación del nacionalismo o la unificación del nacionalismo, pero siempre ligado a los alcaldes independientes.

- ¿Por qué?

- Porque nos une la misma forma de trabajar. No tenemos mochilas cargadas que nos impidan acercarnos a posturas políticas. Y porque al final se trata de Canarias, y de Gran Canaria. No podemos seguir permitiendo que en ese Congreso de los Diputados Canarias esté en desventaja. Con 3 o 4 diputados, el tema de la migración hubiera estado resuelto en el minuto uno. O los presupuestos. Como líderes locales tenemos que hacerle ver a las generaciones presentes y futuras que tenemos que identificar y defender una Canarias en Madrid. Con verdades, con realidad y con identidad.

- ¿La solución está en un partido nuevo, con los líderes independientes de los partidos locales?

- Ese debe ser el camino. Porque los votos los tenemos nosotros.

- ¿Y cómo de cerca se está de eso?

- Esa parte no la sé, pero estamos en el camino. Antes de 2027.

- ¿Teodoro Sosa sería un buen presidente del Cabildo?

- Sería un muy buen presidente del Cabildo, sé que sí. Mire que hemos tenido diferencias, pero eso no me impide tener altura de miras.

- Más bien parece que usted y Sosa son competidores...

- No, competidores nunca. Más bien nos complementamos. Somos dos líderes muy buenos.

- Pero no de la misma ideología...

- La ideología en los municipios es servir al ciudadano y servir a Gran Canaria. Eso de la ideología ya quedó atrás. Ni en el debate a nivel nacional existe.

- Y para esa unificación que usted plantea, el aliado natural sería CC, ¿no?

- No tiene por qué. Nosotros podemos ser un perfecto Asamblea Majorera, o lo que hay en La Palma. Tener nuestra identidad propia y después damos el apoyo.

- Hablando de CC, ¿qué tal se lleva con Pablo Rodríguez?

- Con Pablo me llevo muy bien.

- Hay quien dice que no...

- Eso es mentira. Me río con él porque es superdivertido. Si me llevara mal con Pablo, a lo mejor en los consejos de administración de Puertos o Visocan le formaba un pollo. Pero no es el caso. No lo lleven por ahí porque a la gente le encanta liar. Es que Coalición es un partido y yo soy una independiente. Y ya estoy trabajando para la unificación del nacionalismo entre las dos partes, para que los independientes como alcaldes y el resto de Coalición Canaria tengamos un proyecto común.

- ¿En ese nuevo partido usted aspira a liderazgos fuera de Mogán?

- Podría ser, sí, sí.

- Pero no para competirle a Sosa la candidatura al Cabildo...

- No. De hecho, lo tengo superclaro. Teo tiene que ser el candidato. Y vamos a ayudar a Teo a ser presidente del Cabildo.

- Y usted de número dos.

- Ya se verá. Si no yo, será alguien de Mogán.

