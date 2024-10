Clavijo constata «que hay voluntad» en el PSOE y el PP para llegar a un acuerdo migratorio «en días»

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Martes, 1 de octubre 2024, 14:46 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró que «hay voluntad» de ser «parte de la solución» tras la primera reunión a tres bandas entre el Gobierno central, el autonómico y el Partido Popular para acercar posturas sobre la reforma de la ley de extranjería.

En concreto, se «está trabajando» para alcanzar un acuerdo en la modificación del artículo 35 del texto, que hará obligatoria la distribución de los niños y niñas que llegan al archipiélago entre las comunidades autónomas. Así se manifestó el presidente este martes tras sus reuniones de trabajo en Ginebra con el director de Acnur en Europa, Philippe Leclerc, y el director regional adjunto de Unicef, Octavian Bivo.

El primer encuentro entre los Gobiernos regional y autonómico, así como el PP, se celebró este lunes, y el presidente resaltó que se pueda trabajar de manera conjunta, tanto con el Gobierno central como con el Partido Popular (partido de cuyo voto depende que el cambio en la norma salga adelante). Eso sí, trasladó que se hará «con discreción», y que no se va a anticipar nada «para que las cosas salgan lo mejor posible».

De la misma forma se manifestó el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, que también estuvo presente en la reunión celebrada este lunes. Según declaraciones recogidas por Europa Press, Tellado insistió en que las jornadas de trabajo serán «confidenciales». Todo ello, con el objetivo de que se preserve «la posibilidad de un acuerdo».

No obstante, aunque «no haya conversaciones, o no haya avances en cualquier tipo de negociación» exigió al Ejecutivo central que se apoye al Gobierno liderado por Fernando Clavijo «ante una situación dramática y trágica que se está viviendo en las costas».

Conscientes de la urgencia en dar una respuesta a los más de 5.500 menores no acompañados que acoge la comunidad en solitario, en 81 recursos que están saturados, Clavijo apuntó que saben que tiene de plazo, «entre 10 y 15 días» para saber si llegan a un acuerdo o no. De esta forma, informó que el intercambio de documentos y los contactos no cesarán.

El camino hacia la reforma de la ley se inició hace ya unos meses, pero tras el fracaso de la toma en consideración del cambio legislativo en julio, hay otra oportunidad. El Partido Popular, que aquel día votó en contra, firmó con el Gobierno de Canarias un documento en septiembre, en el que reclamaba que se tuviera en cuenta la ficha financiera y que se definieran los criterios de distribución de los menores. Sobre este aspecto, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, dijo que se ha puesto sobre la mesa ese documento en las negociaciones, y apuntó que es el Gobierno central «el que tiene la pelota en su tejado».

Reunión con Sánchez

Clavijo se reunirá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el 11 de octubre. Para esa fecha, el líder de Coalición Canaria espera que el diálogo en las negociaciones para el cambio en la norma esté «lo suficientemente avanzado». En dicho encuentro, dijo, trasladará distintos asuntos, «que van desde los compromisos presupuestarios hasta la crisis migratoria». También se hará un seguimiento de la agenda canaria, acuerdo por el que CC dio el 'sí' a la investidura de Sánchez.

Las comunidades autónomas serán las que acogerán a los chicos y chicas de los territorios que tengan sus recursos de acogida saturados, como el archipiélago. Por tanto, el Gobierno autonómico quiere que se dé «una respuesta de país» porque, aunque es ahora Canarias el territorio con mayor presión migratoria, lo mismo puede ocurrir en distintas localizaciones en otro momento.

Canarias busca apoyo internacional en Suiza y Malta para afrontar el drama humanitario del archipiélago El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se trasladó hasta Suiza para reunirse con representantes de Unicef y Acnur, con el fin de trasladarles la realidad del drama humanitario que vive el archipiélago. Recordó que, en lo que va de año, el número de personas que se juegan la vida en busca de un futuro mejor ha aumentado considerablemente. Así, se ha superado en un 85% las llegadas con respecto al 2023. «Si la proyección continúa así, podríamos superar las 50.000 llegadas», explicó Clavijo, que recordó que hay que trabajar en los países emisores, «en la otra orilla», para dar respuesta a este fenómeno migratorio. De las miles de personas que han llegado a las costas canarias, al menos el 12% corresponde a jóvenes que han arribado sin la compañía de un familiar. Por ello, desde el archipiélago, una «administración pequeña», pidieron «todo el apoyo» que les puedan hacer llegar instituciones como Acnur o Unicef. En este caso, resaltó la situación de los chicos y chicas que llegan con 16 o 17 años, a los que han de apoyar en su transición hacia la vida adulta. «Queremos que adquieran habilidades, el idioma, que tengan la documentación necesaria para, así, poder trabajar», aseveró el presidente de Canarias, que dijo que, de no ser así, se estaría condenando a esas personas « a la economía sumergida, a la delincuencia o a caer en manos de trata». El presidente estará este miércoles en la reunión de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas europeas. En este encuentro, que se prolongará durante dos jornadas, trasladará la realidad que viven las islas para, así, lograr el respaldo de los territorios tanto en política migratoria como en estrategias de turismo sostenible. Las reuniones tendrán la presencia de representantes de 100 regiones de la Unión Europea, por lo que se hará hincapié en la implicación europea en la gestión de los fenómenos migratorios.