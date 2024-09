Las marcas de Domingo Alonso Group, referencia del vehículo eléctrico en la Feria del Sol 2024

Lunes, 23 de septiembre 2024, 16:19 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Domingo Alonso Group ha querido mostrar un año más su compromiso con la movilidad sostenible, participando con hasta cinco marcas de automoción en la Feria del Sol 2024: Volkswagen, Volkswagen Comerciales, Škoda, Hyundai y Honda. Todas ellas han estado presentes con diferentes modelos 100% eléctricos en este evento, organizado por la Mancomunidad del Sureste y el Cabildo de Gran Canaria, y celebrado el pasado fin de semana en el municipio de Agüimes, con el objetivo de promover las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, así como los modos de transporte sostenibles.

El vehículo eléctrico es ya desde hace años una realidad y las marcas de Domingo Alonso cuentan con innovadoras soluciones y tecnologías de vanguardia que las sitúan como referencias del segmento en Canarias. De esta manera, contribuyen a la electrificación del parque móvil, así como a reducir las emisiones de gases contaminantes y alcanzar la neutralidad en carbono.

Volkswagen

Volkswagen acudió otro año más al marco de referencia de las energías renovables y la movilidad sostenible en Canarias, como es la Feria del Sol. La marca alemana participó con un stand con protagonismo de su gama ID, conformada en su totalidad por modelos 100% eléctricos, como el ID.3, el ID.4 y el recientemente lanzado ID.7 Tourer, versión familiar de esta berlina de gran autonomía.

El nuevo Volkswagen ID. 3, llegado a Canarias hace poco más de un año, cuenta con hasta 550 kilómetros de autonomía y un diseño interior en el que destacan las funcionalidades tecnológicas y los materiales sostenibles. Su hermano mayor, el Volkswagen ID. 4, ofrece por su parte una autonomía de hasta 560 kilómetros y un diseño interior revolucionario, que maximiza el espacio y garantiza la libertad dentro del vehículo. En el caso del ID.7 Tourer, esta berlina familiar lanzada a principios de año ofrece espacio para cinco personas con hasta 605 litros de maletero (1.714 litros con la segunda fila de asientos plegada). La versión con mayor capacidad de batería ofrece una autonomía de hasta 850 kilómetros en ciudad y 688 km en ciclo combinado y una potencia de carga máxima de hasta 200 kW en estaciones de carga rápida de CC, por lo que puede recargarse del 10% al 80% en menos de 30 minutos.

Asimismo, la marca enfocada a la actividad industrial, Volkswagen Comerciales, tampoco quiso perderse este evento de alto compromiso con el medioambiente. El ID. Buzz, la reinterpretación 100% eléctrica de la mítica T1 lanzada en 2022, cuenta ahora con versiones con batalla larga (ID. Buzz Pro), con una longitud de 4.962 mm, siete plazas y hasta 2.469 litros de volumen de carga. Además, la versión GTX con tracción a las cuatro ruedas es la más potente lanzada hasta la fecha. Cuenta con un nuevo motor eléctrico con una impresionante potencia de 210 kW (286 CV) y ofrece una autonomía de hasta 487 kilómetros.

Škoda

Škoda Canarias se presentó en el Recinto Ferial de Agüimes con sus dos modelos 100% eléctricos, el Enyaq, primer vehículo de la marca propulsado únicamente por un motor eléctrico, y el Enyaq Coupé, con carrocería SUV de corte más deportivo.

La marca contó en su stand con una unidad del Enyaq, un SUV con una autonomía combinada WLTP de 391 km (516 km en ciudad), cuyo motor eléctrico desarrolla una potencia de 132 kW (179 CV) y 310 Nm de par motor. Asimismo, el público presente en la Feria pudo observar el modelo más deportivo de la gama 100% eléctrica de la marca, el Enyaq Coupé RS. Este modelo cuenta con una potencia máxima de 220 kW (299 CV) y un impresionante par motor de 460 Nm. Estas características deportivas no están reñidas con la practicidad en el Enyaq Coupé RS que, a su vez, cuenta con un maletero de hasta 570 litros.

Hyundai

En el caso de Hyundai Canarias, acudió con tres modelos electrificados de última generación. Además de los vehículos de su marca eléctrica, el IONIQ 5 y el IONIQ 6, el fabricante surcoreano mostró también las bondades del nuevo KONA 100% eléctrico. Todos ellos fueron expuestos con descuentos especiales diseñados en exclusiva para la Feria del Sol 2024, así como con una promoción que incluye el punto de carga y su instalación completamente gratis.

El IONIQ 5 es un SUV 100% eléctrico con hasta 229 CV de potencia máxima que, equipado con tracción a dos ruedas (2WD) y una batería de 77,4 kWh, su autonomía máxima combinada con una sola carga es de unos 476km, según el ciclo WLTP.

El IONIQ 6 es la renovada y más reciente versión de este modelo, ganadora de las distinciones «World Car of the Year», «World Electric Vehicle» y «World Car Design of the Year» el pasado 2023. La nueva berlina 100% eléctrica de Hyundai cuenta con hasta 325 CV de potencia máxima y 519 kilómetros de autonomía, así como con un diseño aerodinámico, totalmente futurista y centrado en el bienestar de los pasajeros.

Por su parte, el Nuevo KONA eléctrico, lanzado el año pasado y marcado por un diseño más atrevido y amplio, ofrece una autonomía líder en su segmento de hasta 514 kilómetros, así como con soluciones tecnológicas de alto nivel, como dos pantallas panorámicas integradas de 12,3 pulgadas o las funciones de bloqueo, desbloqueo y arranque a través de la llave inteligente (Smart Key).

Honda

Honda Canarias mostró su apoyo a la industria de las energías renovables con la presencia del modelo Honda e:Ny1, su primer SUV 100% eléctrico, presentado este año y sumándose a la 100% electrificación de la marca. Este modelo introduce el nuevo lenguaje de diseño para los vehículos eléctricos de la marca japonesa, mediante emblemas y detalles en color blanco y la palabra Honda a lo largo del portón trasero del vehículo.

La unidad de potencia de alto rendimiento del e:Ny1 genera una potencia máxima de 204 CV y 310 Nm de par, y está diseñada para ofrecer una aceleración y deceleración suaves y cómodas. Asimismo, la batería de iones de litio de alta capacidad proporciona al vehículo 412 kilómetros de autonomía (WLTP) y una capacidad de carga rápida (DC) capaz de pasar del 10% al 80% en solo 45 minutos.