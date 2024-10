¿Cuántos chalecos reflectantes se deben llevar en el coche? La multa a la que te podrías enfrentar

No cumplir con la ley y las normas de tráfico en España es algo que las autoridades y la DGT (Dirección General de Tráfico) persiguen con dureza. El principal motivo es evitar el mayor número de accidentes y problemas en las carreteras, que pueden acarrear tanto daños humanos, o incluso, la muerte.

Circular sin el cinturón de seguridad, excediendo los límites de velocidad, usando el móvil o habiendo consumido alcohol o drogas, son algunas de las infracciones más duramente sancionadas, ya que suponen algunas de las causas más comunes de incidentes y daños en las vías.

Es por ello que existen sanciones y multas para aquellas personas que sean descubiertas incumpliendo las directrices de tráfico que todo conductor debe conocer. Al hablar de seguridad y prevención de daños también existen prácticas obligatorias a seguir, como es el caso de los elementos que debemos llevar en el vehículo para cuando tenemos una avería, una pequeña colisión o cualquier urgencia que nos haga parar en medio de la carretera sin tener otra opción.

Como se puede leer en el título de este artículo, a continuación te hablamos sobre los chalecos reflectantes y qué dice la DGT sobre la cantidad de ellos que debemos llevar siempre en el coche y cómo se deben usar en la carretera.

¿Cuántos chalecos reflectantes hay que llevar en el coche?

Nos ponemos en situación: alguien va conduciendo por la autovía y, de un momento a otro, nota que su coche suena mal y que no puede conducir con normalidad. En ese momento, los pasos correctos para proceder serían señalizar que vamos a dirigirnos hacia el arcén, siempre que se pueda, y pararnos en un punto de la vía en el que molestemos lo menos posible al resto del tráfico.

En ese momento, tendremos que bajar del coche para ver qué ha ocurrido, y antes de ello, es obligatorio ponerse el chaleco reflectante para ser visibles a otros usuarios de la calzada. Aquí surge la duda de cuántos chalecos reflectantes debemos llevar a bordo. La respuesta que es que la ley exige llevar obligatoriamente un chaleco reflectante al menos, aunque la DGT aconseja llevar alguno más para que se lo pueda poner el resto de ocupantes del vehículo si tuvieran que bajarse en caso de emergencia.

Otro elemento de seguridad obligatorio en esta situación es hacer visible el coche, aunque no nos bajemos del mismo. Hasta hace un año la DGT especificaba que se debía señalizar con los triángulos puestos por detrás del coche, sin embargo ya no son obligatorios y su sustituto es la luz de emergencia V16. Esta se debe colocar encima del techo del coche, evitando al conductor o pasajero bajarse, algo que no exime de llevar chalecos reflectantes.

¿Cuál es la multa si no llevamos chalecos reflectantes?

Si nos encontramos ante cualquier tipo de emergencia que nos haga bajarnos del coche en mitad de una vía donde normalmente no hay peatones, debemos llevar puesto el chaleco reflectante, como mínimo uno para el conductor o para la persona que se apee del vehículo. También es importante que el chaleco esté homologado según la normativa europea, algo que se puede distinguir por el marcado 'CE'.

En caso de no ponérselo o no disponer del chaleco, según la DGT recibirás una multa de 200 euros y serás sancionado con la pérdida de 4 puntos en el carné de conducir. No hacer uso de la luz de emergencia acarrea multa de 80 euros y parar en un lugar que obliga a otros usuarios a maniobras antirreglamentarias supone 200 euros de sanción.