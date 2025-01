Belén Esteban muestra su apoyo a Anabel Pantoja tras el ingreso de su hija: «Siempre juntas»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de enero 2025, 13:08 | Actualizado 13:50h. Comenta Compartir

En plena preocupación por el estado de salud de la pequeña Alma, hija de Anabel Pantoja, Belén Esteban ha compartido en su cuenta de Instagram una emotiva imagen junto a su amiga acompañada de un mensaje de cariño: «Mi gordi, yo creo que esta es la foto más feliz que tenemos. Mi Anabel, cuántas cosas vividas y las que nos quedan. Te quiero mucho, siempre juntas».

La situación mantiene en vilo a toda la familia y a su círuclo más cercano desde el pasado viernes, cuando la pequeña Alma, de apenas dos meses de vida, fue ingresada de urgencia en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Aunque se mantiene el pronóstico reservado, el programa 'Vamos a ver' de Telecinco informó este martes que «está todo más controlado», señalando que «las próximas horas son cruciales».

Belén Esteban, visiblemente conmovida, relató los momentos angustiantes que siguieron a la hospitalización de la bebé en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria en su programa 'Ni que fuéramos'. «No me lo pensé, ni yo ni mucha gente. No sabía que había tanta gente que quería a mi amiga. No he visto cosa igual…», expresó entre lágrimas.

La presentadora de televisión no ha dudado en criticar duramente a varios programas por su cobertura del ingreso hospitalario. La íntima amiga de Anabel Pantoja arremetió contra ciertos medios denunciando que «hay colaboradores que no tienen ni idea. O cuentan lo que les cuentan, que no es verdad», aunque reconoció que otras cadenas han tratado el tema con el respeto que merece.

El clan Pantoja y sus más cercanos, en Gran Canaria

El ingreso de la pequeña ha provocado una significativa movilización familiar. La tonadillera Isabel Pantoja y su hermano Agustín, tíos de Anabel Pantoja, y su prima Isa Pantoja (Chabelita) se desplazaron hasta Gran Canaria tras conocer la noticia, aunque se han mantenido en un discreto segundo plano evitando ser captados por los medios de comunicación desplegados en los alrededores del hospital.

Sí pudo verse por allí al primo de Anabel, Kiko Rivera, o a su gran amiga Belén Esteban, que fueron captados por las cámaras de CANARIAS7 este domingo. El lunes, se dejaron ver por el hospital otros rostros conocidos de la televisión y amigas cercanas como Raquel Bollo y Amor Romeira, que acudieron al centro donde está ingresada la hija de Anabel Pantoja para mostrar su apoyo.

Mientras tanto, Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez permanecen en el interior del hospital junto a su hija, recibiendo el apoyo constante de sus seres queridos, quienes se encargan de proporcionarles todo lo necesario durante su estancia. Mercedes Bernal, madre de Anabel y abuela de la pequeña, también se mantiene junto a su hija en estos momentos de incertidumbre.