Anabel Pantoja, la sobrina de la tonadillera que se enamoró de Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de enero 2025, 10:30 | Actualizado 10:40h. Comenta Compartir

La simbiosis de Anabel Pantoja con Canarias y, en especial, con Gran Canaria, ha sido como un relato clásico de amor a primera vista. No ha sido un romance de cocción lenta, sino un descubrimiento casi instantáneo de un rincón paradisíaco que le ha otorgado nuevas ilusiones vitales.

Aún con el corazón por cicatrizar por relaciones anteriores, Anabel nunca había perdido la fe en el amor verdadero. Durante un viaje a Canarias acompañando a su tía Isabel Pantoja a un concierto, se cruzó en su vida Omar Sánchez, un joven surfero que encadiló a la sobrina de la tonadillera. Ambos coincidieron en una discoteca y aunque él no se atrevió a acercarse, le mandó un mensaje privado en redes sociales. Fue entonces cuando tomaba rumbo una historia de amor virtual, que finalmente terminó en boda.

De hecho, la historia de Anabel y Omar comenzó en 2018, cuando ambos decidieron comenzar dicha relación a distancia. Sin embargo, a finales de 2019 la colaboradora televisiva anunció su mudanza de Sevilla a la isla redonda, donde él tenía su residencia, una noticia que se tuvo una amplia resonancia en el ámbito de su familia.

Tras tres años de romance, Anabel anunciaba su inesperado compromiso. Además, a nivel profesional, había iniciado una carrera empresarial abriendo un negocio de uñas, además de un precoz proyecto como diseñadora de una colección de bañadores y de la marca de joyas Lueli, algo que​ compaginaba con sus primeros pinitos como influencer en redes sociales con la agencia Influgency.

En este sentido, en su faceta como influencer, destaca su vídeo viral bailando, el cual llegó a ser recogido por una famosa cantante coreana del grupo Loona, en el que intentaba imitarlo y ya , en verano de 2021, fue la protagonista de un breve documental de Sálvame, en Telecinco, titulado 'Anabel, al desnudo​'.

No obstante, el matrimonio con Omar terminó siendo efímero -apenas 122 días, tras tres años de noviazgo-, pero el enamoramiento de Anabel con Gran Canaria había quedado más que sellado.

Ampliar Anabel Pantoja, junto a Belén Esteban en el sur de Gran Canaria. Instagram Anabel Pantoja

Rincones de la isla

Para Anabel Pantoja, el Atlántico se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la isla, algo que queda reflejado en numerosas publicaciones de sus redes sociales. Las Dunas de Maspalomas, las piscinas naturales de Agaete, la Playa del Inglés, Taurito, Puerto Rico o las cales de Tiritaña son algunos de los enclaves calificados por ella como paradisíacos.

No obstante, algo que ha insistido mucho Anabel Pantoja, además de los distintos rincones que ofrece la isla, es la «calidad humana» de la gente con la que se rodea en su día a día.

En este sentido, la influencer publicó el pasado mes de septiembre una publicación en TikTok en la que respondía con nitidez a la eterna pregunta que amigos y familiares le lanzaban casi como un sambenito constante: «¿Que te pasa allí en Canarias, por qué no te vuelves...? Eso me repite la gente», en relación a su entorno familiar. Tras poner el tema sobre la mesa en dicha publicación, la sevillana contó una anécdota que le había sucedido recientemente en las calles de Arguineguín y que pone de relieve los motivos: «Estaba llevando la compra para hacer lentejas y me tocaba subir la cuesta enorme (de mi casa) con todas estas cosas y con esta barriga. Una cuesta superempinada. Y ha aparecido el chico de la floristería ofreciendo su ayuda».

Ver 11 fotos Juan Carlos Alonso

Según Pantoja, «me dice 'acabo de salir de trabajar; yo te subo. No vas a subir así'. Jo, que apuro (me dio)», expresó en mi primera instancia Anabel. «Y al final me ha subido. No le ha importado perder dos minutos de su tiempo para subirme», agregó.

Con ello, concluye con su reflexión: «No digo que ni en Madrid o en Sevilla o en ningún otro sitio ocurra, pero la gente aquí es especial, por eso los quiero tanto».

Arguineguín, su hogar

La influencer se encuentra feliz y emocionada junto a su actual apreja David Rodríguez, y con la pequeña Alma recién nacida. Un gran sueño que ha vivido también con su madre, Merchi, que se encuentra en la isla.

En la actualidad ya cuenta en Arguineguín con un nuevo hogar, la denominada 'Villa Panto', una increíble propiedad que ha reformado a su imagen y semejanza. Cabe reseñar que Anabel abrió las puertas de su casa en exclusiva recientemente para la revista Lecturas .

Hablamos de un dúplex adosado con vistas al mar desde su propia habitación, así como a la piscina también. dos plantas conectadas por unas grandes escaleras. En cuanto al exterior, el plato fuerte de esta vivienda es su gran terraza de más de 70 metros cuadrados, también con vistas al océano, y en la primera planta se sitúa el salón y la cocina, mientras que en la segunda están los dormitorios.

No obstante, la noticia del ingreso de urgencia de la pequeña Alma ha supuesto todo un jarro de agua fría para la felicidad de una familia que espera que en las próximas horas que llegue algún halo de esperanza en forma de noticias positivas.