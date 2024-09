Anabel Pantoja muestra una vez más su amor por Gran Canaria: «La gente aquí es especial» La sobrina de Isabel Pantoja destaca, a través de una anécdota saliendo del supermercado, la cordialidad y amabilidad que se destila en la isla | «Luego me preguntan por qué no vuelvo a Sevilla o Madrid»

La simbiosis que ejemplifica Anabel Pantoja en su día a día con Canarias, y en particular con Gran Canaria, no deja de sorprender a sus amigos y familiares en la Península, que siguen preguntándose los motivos por los que la sobrina de la genuina tonadillera se ha instalado en la isla redonda desde ya varios años, sin visos aparentes de querer retornar a su tierra natal.

Así lo expresaba en su último vídeo de TikTok la propia Anabel: «¿Que te pasa allí en Canarias, por qué no te vuelves...? Eso me repite la gente», en relación a su entorno familiar.

Tras poner el tema sobre la mesa en dicha publicación, la sevillana cuenta una anécdota que le había sucedido recientemente en la calle y que pone de relieve los motivos: «Estaba llevando la compra para hacer lentejas y me tocaba subir la cuesta enorme (de mi casa) con todas estas cosas y con esta barriga. Una cuesta superempinada. Y ha aparecido el chico de la floristería ofreciendo su ayuda«.

Según Pantoja, «me dice 'acabo de salir de trabajar; yo te subo. No vas a subir así'. Jo, que apuro (me dio)», expresó en mi primera instancia Anabel. «Y al final me ha subido. No le ha importado perder dos minutos de su tiempo para subirme«, agregó.

Con ello, concluye con su reflexión: «No digo que ni en Madrid o en Sevilla o en ningún otro sitio ocurra, pero la gente aquí es especial, por eso los quiero tanto«.

Anabel Pantoja, que se encuentra en la recta final de su embarazo -siete meses-, reconoció también recientemente a sus seguidores que en su última visita al médico se le había diagnosticado anemia. Una falta de hierro que ya ha empezado a cuidarse con una alimentación sana y unas pastillas que la ayudarán a controlarla. Y parece que también la gente de Gran Canaria estará ahí para arroparla en estos momentos tan importante para ella.