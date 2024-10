Premios Mapfre al mejor jamón

Mario Hernández Bueno Sábado, 19 de octubre 2024, 23:23 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Hacía tiempo que no me dejaba caer por la Villa y Corte. He parado por allí no sé cuantas veces de escala y ahora, tras un par de días, advertí que está de moda. Muy probablemente es la capital con más atractivos, y se evidencian en calles repletas de foráneos. Estos se han percatado de que, entre tantos museos y patrimonio monumental, exposiciones de arte, teatros, musicales, conferencias, futbol…, transita la mejor y más variada oferta gastronómica del mundo.

Es muy cierto que Nueva York atesora la mayor cantidad de restoranes y también muchísimas cocinas, pero Madrid tienta con sabores únicos: el andaluz con los langostinos de Sanlúcar y el inigualable pescaíto frito; los dorados asados de lechón y lechal castellanos; viejos guisos magníficos vascos y catalanes; los mejores pescados y mariscos gallegos; chacinas y embutidos de cientos de pueblos, arroces en paella y en caldero, el singular taperío con el mejor jamón del mundo… Y ambas capitales compiten por ser la más cara, precisamente en sus servicios hosteleros.

Fui para el acto de entrega de los Premios Fundación Mapfre a la Innovación Social, que fueron creados para distinguir a los proyectos que generan impactos positivos en nuestro entorno y de manera especial la búsqueda de soluciones a los problemas reales de las personas. Cuentan con la participación de IE University como socio académico y de la Fundación EY España y Bid Lab como socios colaboradores. Amén de la colaboración de la Reina Emérita y su hija Elena como miembro del jurado. El «todo Madrid» estuvo allí; desde abogados, como A. Garrigues Walker; directores de medios, como Pedro J. Ramírez, el alcalde Almeida, empresarios…

Ampliar La Infanta Elena, miembro del jurado MHB

Los Premios tienen una dimensión internacional y la edición del pasado día 8 estuvo dirigida a cuatro regiones: Brasil, resto de Iberoamérica, Europa y Estados Unidos. Se recibieron más de 1.400 candidaturas y los 4 premiados, que recibieron, aparte del importante reconocimiento mundial, una dotación global de 160.000 euros, fueron: Nuria Espert, Premio a toda una vida profesional; Moda re, al Mejor Proyecto o Iniciativa por su Impacto Social; Special Olimpics, a la Mejor Entidad por su trayectoria Social, y Cárnicas Joselito a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario.

El pasado 13 de enero escribí en esta sección el artículo El Misterio del Mejor Jamón del Mundo tras una visita a la dehesa extremeña de Joselito. Fotografié a los cochinos ibéricos deambulando a su gusto; contemplé el vivero de encinas, seleccionadas a través del estudio en laboratorio de las cualidades de sus frutos para replantar las mejores (ya son 560.558) y mostré mi admiración al recorrer el laboratorio donde se analizan desde el pienso que entra en el complejo agroindustrial (también se crían vacas y ovejas) hasta la grasa que produce el jamón pata negra. Todo se investiga. Incluso asistí a la rumbosa fiesta navideña para sus cientos de empleados. Otra muestra de su política de recursos humanos es la contratación de un 50 por cien de mujeres al tiempo de apostar por el talento de «La España vaciada» y de otros colectivos vulnerables como los refugiados ucranianos.

El Premio es un galardón de carácter bienal con el que reconoce iniciativas en el sector agropecuario que hayan innovado en sus organizaciones, mejorado los estándares de control de calidad y seguridad en la cadena productiva; optimizando la utilización de los recursos y garantizado su sostenibilidad a largo plazo favoreciendo el desarrollo de un modelo económico más competitivo y equilibrado territorialmente.

Ampliar José Gómez en su intervención tras recibir el premio MHB

Joselito es líder en I+D+I, con una importante inversión en proyectos de investigación que, desde 2014, ha desarrollado 12 iniciativas en colaboración con universidades y centros de investigación como el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; ha creado una startup tecnológica y ha conseguido financiación en proyectos regionales, nacionales y europeos.

Desde el año 2000 investiga y desarrolla nuevos alimentos saludables a partir de la grasa de su jamón en colaboración con la Universidad de Oviedo, la de Salamanca y la Complutense de Madrid y, desde 2005 reutilizan residuos de sus procesos de producción para generar un compost que contribuya a la regeneración de suelos y la erradicación de patologías vegetales.

«PigData»: su propio sistema de trazabilidad, les ha permitido digitalizar una cadena de valor que mejora la eficiencia y sostenibilidad a través de sistemas de gestión ERP (de planificación de recursos empresariales) y CRM (gestión de relación con los clientes).

Vi a José Gómez, Joselito, feliz; el premio supone divulgar, urbi et urbis, la deriva de su empresa: un taller artesano, nacido en 1848, al que se ha sometido a aparentemente incomprendidas e innecesarias innovaciones de todo tipo. Inversiones y modernos métodos de gestión que hoy, sin dejar de lado aquel espíritu artesanal, se ha erigido en la sociedad familiar que manufactura productos con un prestigio internacional pocas veces conseguido en España. Es pues, otro espaldarazo a su carrera empresarial, sobremanera en esta difícil faceta que ya cuenta con 56 países, de los que algunos adquieren sus inmejorables Vintage y el Moby Dick de sus jamones: el Millésime que alcanzan los 60.000 euros la pieza. Durante el coctel, posterior a la entrega de los Premios, un miembro del jurado dijo, sotto voce, que obtuvo el cien por cien de los votos del jurado. ¡Felicidades!

Ampliar Con Garrigues Walker durante el coctel posterior a la entrega de premios MHB