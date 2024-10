Morales: «Me parece un error haber elegido las zonas turísticas para el 20-O»

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 21 de octubre 2024, 23:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, opina que los promotores de las movilizaciones cometieron «un error» al elegir las zonas turísticas para la manifestación del 20-O, dado que «no se le puede esconder a nadie» que «muchos o algunos» de los manifestantes a utilizar este pretexto para «agredir directamente a los turistas presentes. Podemos denunciar la situación del turismo pero los culpables no son los turistas, me parece que es un error que pone en riesgo una actividad económica», indicó.

Sobre la intención de repetir este tipo de movilizaciones en zonas turísticas, Morales expresó que «es muy difícil» actuar ante situaciones de este tipo, por lo que hay que «apelar al sentido común y a la responsabilidad» ya que «no se puede deslegitimar el derecho de la ciudadanía a manifestarse y expresarse de la manera que lo considere».

Sin embargo, hizo hincapié en que «lo que no puede suceder» es que este tipo de acciones amparen un «fin espurio» que atenta contra un elemento fundamental, que es la libre circulación de las personas que eligen Canarias para disfrutar de sus vacaciones. «Me parece que esas agresiones pueden sin duda hacer un enorme daño al sector turístico de Gran Canaria».

Los promotores del 20-O denuncian que hubo «abuso policial» Uno de los promotores del 20-O, Ben Magec, emitió un comunicado en donde denuncian el abuso policial, las brutales agresiones por parte de la Policía Nacional y la injusta detención» de un manifestante durante las protestas en Maspalomas. Ben Magec cuenta que según personas presentes, fue cuando una mujer se apoyó a un muro del hotel RIU Gran Canaria, momento en el que un agente la agarró y la tiró al suelo, siendo socorrida por el detenido, entre otros, lo que acabó en una indiscriminada agresión, como se aprecia en los vídeos.

Un sector, para el que insiste, «no hay alternativa», ya que genera entre el 40 y el 70% del empleo, por lo que hace referencia a los tiempos del confinamiento en la pandemia, donde se vivió una situación muy delicada.

Ante las demandas de los manifestantes, Morales considera que los que tienen las competencias «tienen que empezar a actuar y tomar decisiones», en relación a un control de la venta de viviendas o la aplicación de una ecotasa, que serviría para «mejorar los servicios, las infraestructuras y adaptarnos al crecimiento poblacional que está teniendo nuestro territorio».

Sobre la división de opiniones en cuanto a la implantación de una ecotasa con el actual Gobierno regional y su Consejería de Turismo, Morales, indicó que que no se trata de estar «en acuerdo o en desacuerdo» sino que aquellos que tienen las competencias «las ejerzan escuchando a la ciudadanía y dando respuestas al interés general. La Conferencia de Presidentes no es para que todo quede en una mera declaración de intenciones que no nos lleve al objetivo final sino buscar una alternativa a la situación que se está viviendo», comentó.

Asimismo, valoró que Canarias tiene que agilizar las soluciones para que lleguen a la ciudadanía cuanto antes, en relación a la llegada de mejores salarios, para que los canarios puedan «vivir en las mejores condiciones», distribuyendo los recursos existentes de una forma más generalizada, que saque a una buena parte de la población de los índices de pobreza y exclusión social y que se den respuestas efectivas a las necesidades de vivienda. Para todo ello, Morales defiende la necesidad de contar con más recursos económicos, los cuales se conseguirían con la aplicación de una tasa turística. «Existe en todo el mundo, no entiendo por qué no en Canarias. Al igual que se han hecho propuestas diferenciadoras en otros territorios respecto al mercado de la vivienda y el alquiler vacacional ligado a los grandes tenedores, ¿por qué no hacer este tipo de cosas? Hay que corregirlas», insiste Morales.

Una realidad distinta

El presidente del Cabildo de Gran Canaria volvió a remarcar que «la realidad de cada isla es distinta», por lo que no se pueden llevar a cabo ni las mismas acciones ni los mismos planteamientos al conjunto del territorio. «Gran Canaria no tiene el crecimiento de islas como Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura ni tiene un problema de seguridad hídrica como tienen otros territorios, ni tampoco vierte millones de metros cúbicos de aguas fecales al mar».

La realidad, según Morales, es que Gran Canaria recibe casi 2 millones menos de turistas que Tenerife, «con el mismo PIB y con la misma tasa de empleo» sin tener ninguna construcción de ningún gran hotel ni macroproyecto en los últimos 10-15 años. Queda claro, insistió, que hay problemas comunes y problemas diferenciados.