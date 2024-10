'Go F***ing Home': la prensa inglesa jalea las manifestaciones sobre el turismo Amplia cobertura de las protestas en vísperas de la feria de turismo de Londres

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 21 de octubre 2024, 08:57 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Los temores de los empresarios a una protesta contra el turismo en las zonas que acogen a los visitantes que llegan de vacaciones se han hecho realidad. Da igual si los manifestantes fueron muchos o pocos, pues eso ha sido lo de menos para la prensa británica, que ya el domingo y este lunes ha dado un trato preferente a las movilizaciones bajo el lema 'Canarias tiene un límite'.

Los ecos de la protesta han llegado a periódicos sensacionalistas y también a los llamados 'serios', incluyendo la edición dominical de 'The Times'.

Las crónicas están firmadas preferentemente en Tenerife, donde el turismo británico es mayoritario, pero también hacen referencia a la protesta dominical en Meloneras, en Gran Canaria.

Rotativos como 'Daily Mail' y 'The Sun' son los que jalean con mayor intensidad las protestas contra el turismo. 'The Sun' lo hace con el titular 'Anti-tourist brit' abriendo el videocomentario de su periodista y recogiendo uno de los lemas coreados y que se podían leer en algunas pancartas: 'Go F***ing Home'.

En cuanto al 'Mail', destaca cómo los manifestantes bajaron hasta la arena de la playa de Troya para cercar a algunos turistas.

Todo esto sucede en vísperas de la World Travel Market, que se celebrará en Londres en los primeros días de noviembre y es una de las tres grandes ferias turísticas europeas, junto a la de Berlín y la madrileña Fitur.

Noticia relacionada Manifestación 20-0 'Canarias tiene un límite' pierde capacidad de convocatoria CANARIAS7

Miles de personas recorrieron el domingo las principales zonas turísticas de Canarias para protestar por los «excesos» del turismo, la masificación, el tensionamiento del mercado de la vivienda y la percepción de que nada ha cambiado, según han expuesto los convocantes.

Bajo el lema 'Canarias tiene un límite' y seis meses después de la última manifestación masiva el pasado 20 de abril, las movilizaciones tuvieron lugar, en el caso de Tenerife y Gran Canaria, en Playa de las Américas y Meloneras, epicentros del sector turístico y donde miles de personas marcharon al ritmo de consignas como «Canarias no se vende», «Marichal ponte tú a limpiar» o «Coalición Canaria es una inmobiliaria».

En Playa de las Américas, unas 6.500 personas, según la Delegación del Gobierno, acudieron a la marcha, que comenzaba en el Metrópolis Center y discurría por el paseo marítimo, atestado de turistas que disfrutaban de un día de playa.

Mientras, en Gran Canaria, la protesta ha discurrido entre los hoteles de Meloneras, para finalizar en el faro de Maspalomas, donde unas 1.500 personas según la Delegación del Gobierno y 5.000 según los organizadores, han coreado consignas como «Clavijo, escucha, Canarias en la lucha», «Gobierno, atiende, aquí ya vive gente», «Este disparate lo vamos a parar» o «No es turismo, es colonialismo».

Mientras todo esto ocurría, los turistas que presenciaban la marcha, a una hora en la que suelen estar en la playa o en sus hoteles, miraban sin entender lo que sucedía y muchos de ellos grababan la marcha con sus teléfonos móviles. A la par, los manifestantes intensificaron sus gritos y pitos a su paso por los grandes hoteles de Meloneras.

Noticia relacionada El turismo, a debate Gran Canaria vive un 20A difícil de olvidar Javier Sheng Pang Blanco