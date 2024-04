Los jóvenes se movilizan en redes sociales para conseguir un 20A histórico en defensa de Canarias

Durante las últimas semanas miles de jóvenes canarios han inundado las redes sociales reivindicando su apoyo a la manifestación de este sábado 20 de abril exigiendo un cambio en el modelo turístico de las islas. Una reivindicación que los convocantes esperan sea «histórica» y que ha tenido un volumen de difusión en redes sociales pocas veces visto en el archipiélago.

Paula Rincón, Samuel Rodríguez y Paula Alonso son tres ejemplos de jóvenes canarios que han mostrado activamente su deseo de acudir a la movilización buscando un punto de inflexión en el futuro de Canarias, un futuro que no solo garantice la sostenibilidad ambiental del territorio sino también el bienestar económico y social de todos sus habitantes.

En el caso de Paula Rincón, el motivo para asistir a la manifestación del próximo 20 de abril es claro y no es otro que el dolor por lo que le «están haciendo a las islas, explotando los entornos naturales, que se tiren abajo edificios históricos y casas terreras para colocar edificios monstruosos y convertirlos en viviendas vacacionales. Me duele que los canarios no se puedan permitir vivir en sus propios barrios».

Horario y lugar de las manifestaciones.

Para Rincón, esta conversación sobre las cifras de llegadas masivas, la no regulación de las viviendas vacacionales y las dificultades para acceder a un alquiler a precios razonables ha causado que a la sociedad canaria y en particular la juventud, le haya surgido la intención de observar y analizar el tipo de turismo que ahora mismo ofrece Canarias. Un modelo que invita «a más números, a precios más bajos, hoteles construidos mal y rápido, causando que se arrase con playas, costas y espacios protegidos. «No sé a qué aspiramos con tantos números si eso luego no repercute en el resto de la población».

«Me duele que los canarios no se puedan permitir vivir en sus propios barrios» Paula Rincón

Por ello, Rincón pide que Canarias deje de «malvenderse» y deje de «depender de un sistema que lejos de beneficiar «nos empobrece y nos autocontamina». Bajo su opinión, el actual modelo «nos hace contentarnos con lo mínimo y no permite valorar el potencial real que tienen las islas. Tenemos que desde el orgullo, pensar en cómo podemos hacer para que el turismo haga una Canarias mejor más que Canarias tenga que adaptarse al turista que viene».

Sobre donde recae la responsabilidad de esta situación límite, Rincón está de acuerdo en que pese a que «el primer instinto es culpar al turista», una vez se es capaz de ver más allá, el verdadero problema reside en aquellos que «permiten comprar viviendas de forma ilimitada a los turistas».

Para Rincón, existe un «cambio radical» desde la burbuja turística de los años 60 hasta la actualidad. A su juicio, se ha pasado de un turismo de calidad a un turismo basado «en los números» que está causando una sensación de sobreexplotación del territorio, principalmente en zonas que nunca fueron consideradas turísticas.

Ecotasa

Por su parte, Samuel Rodríguez, miembro del equipo de coordinación del colectivo regional de Rebelión Científica Canarias ve primordial la implantación de una ecotasa que se destine principalmente a la conservación y restauración del medio ambiente pero que también favorezca un «verdadero reparto de riqueza», que fomente el mantenimiento del sistema sanitario y el educativo, entre otros.

Rodríguez expresó que «no entiende» el miedo con el que el político canario afronta la ecotasa, asegurando que «no es algo desconocido» y que está presente en muchas territorios nacionales y europeos. «Es algo completamente normal, a lo que los turistas están acostumbrados y que está integrado en la sociedad contemporánea. ¿Por qué nosotros no podemos tener una ecotasa?», se cuestionó Rodríguez.

«Estamos hablando de una tasa mínima que para nada frenaría la llegada de turistas por lo que no me parece algo tan descabellado aplicarla no solo como un ejemplo de ese cambio climático, que ya ha comenzado bastante en este rato, sino también como una ayuda al reparto de riquezas que también hemos planteado».

Al igual que Rincón, el miembro de Rebelión Cientifíca opina que cualquier canario, independientemente de su condición, o la isla en la que viva, ha visto cómo su entorno «se ha ido deteriorando de una forma bastante notoria con el paso de las décadas y no sólo en los aspectos medioambientales que se han visto cruelmente desatendidos, abandonados y, por supuesto, alterados, sino en los aspectos sociales», donde el precio de la vivienda ha aumentado hasta unos niveles desorbitados, tanto en alquiler como en compra.

«Es una manifestación clara del rechazo a este modelo turístico que no beneficia a los canarios, sino que nos perjudica en todos los aspectos» Samuel Rodríguez

Rodríguez considera que hay muchísimas dificultades en el día a día y que cualquier canario «debería acudir sí o sí, para mostrarle a las instituciones que el pueblo está bastante cansado y frustrado» ante la situación actual. «Es una manifestación clara del rechazo a las medidas que desde hace décadas se han planteado en este modelo turístico que en ningún caso beneficia a los canarios, sino que les perjudica en todos los aspectos».

Después del 20A

Para Paula Alonso, la manifestación de este sábado solo es el primer paso en el camino hacia el cambio que tanto ansía una buena parte de la sociedad canaria. Sobre cuáles serán los siguientes pasos a dar, Alonso espera que las protestas que se darán el sábado en todas las islas y en ciudades importantes en el panorama nacional y europeo generen «bastante presión y debates que ofrezcan visibilidad y pongan cosas sobre la mesa» para que otras entidades, ya sea en España o desde la Unión Europea, puedan tener algún tipo de voz. «Creo que es una llamada de atención para despertar».

«Un turismo de más calidad seguirá llenando los bolsillos de los que ya se los llenan» Paula Alonso

Alonso desconoce si se obtendrá un efecto inmediato pero sí es optimista que va a abrir nuevos horizontes al mismo tiempo que considera «importante» no solo acudir a la manifestación, sino ser proactivo «apoyando a los colectivos que dan visibilidad a todos estos problemas, seguir aportando ese granito de arena a lo largo del año y participar en todo lo que se pueda en este tipo de eventos, porque yo creo que poco a poco sí que se pueden ir cambiando las cosas. No creo que sea un cambio rápido, pero sí confío en él».

Sobre si un modelo de turismo de más calidad y no de masas va a ayudar a mejorar la situación, Alonso considera que se pueden hacer «otras mil cosas más» antes ya que según su opinión, encarecer los municipios turísticos simplemente atraerá gente que le «llenará los bolsillos a todos los que ya se los están llenando, pero no veo una acción directa en nuestro bienestar como ciudadanos. Tienen que ser medidas que nos afecten directamente a nosotros».