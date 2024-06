Los sevillanos no pueden llegar a los 15 millones de euros que pide la UD Las Palmas y esperan abaratar la compra del arquero cediendo jugadores

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de junio 2024, 19:22 | Actualizado 19:47h. Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El Betis quiere a Álvaro Valles. Y Valles quiere volver al Betis. No hay más. Todos los caminos le llevan a Heliópolis. Pero no va a resultar un movimiento fácil, pues el club verdiblanco tampoco está, económicamente, para tirar cohetes. Al contrario, ya el verano pasado tuvo que pedirle a Nabil Fekir que se bajara el sueldo para poder inscribir a Willian José. Es por ello que ahora quieren abaratar el precio del portero de la UD sea como sea y dibujan una fórmula que, tal vez, pueda satisfacer a la entidad amarilla: un trueque de jugadores.

Ahí entran dos nombres que el Betis ya habría puesto sobre la mesa de las oficinas de Pío XII: Juanmi Jiménez y Rodri Sánchez. El primero no cuenta en los planes de la temporada 2024-25 y ya estuvo cedido en el Al-Riyadh saudí y, posteriormente en invierno, en el Cádiz, recientemente descendido a Segunda División. El segundo, canterano en el que tienen puestas muchas esperanzas en el Benito Villamarín, quiere más protagonismo y, cómo no, más minutos de calidad para continuar con su crecimiento.

Juanmi, con el Cádiz, contra el Girona. Efe

El malagueño Juanmi Jiménez (20/05/1993), que tiene carrera ya en esto del fútbol a sus 31 años, puede moverse en cualquiera de las tres posiciones del ataque, condición indispensable y que ya mencionó el presidente Miguel Ángel Ramírez días atrás en su comparecencia de prensa para analizar la campaña finalizada y dibujar la que viene. Podría llegar a la UD Las Palmas incluso en propiedad. Ha pasado por el Málaga, Racing, Southampton,Real Sociedad, Betis, Al-Riyadh y Cádiz. El de Coín ha jugado 276 partidos en la máxima categoría, donde ha marcado un total de 68 goles. En Copa ha metido 13. Tiene contrato hasta 2026.

Rodri Sánchez (16/05/2000), por su parte, es una de las perlas de la cantera bética, pero todavía no ha dado el paso al frente que esperaban en el Benito Villamarín, por lo que desde la entidad no descartan que salga cedido para que termine de explotar y, como ya pasó con Róber y con las buenas relaciones con la UD, verían con buenos ojos que frotase su lámpara en el Estadio de Gran Canaria. Llegaría, si sale adelante el posible trueque con Valles, a modo de préstamo.

Rodri, ante el Alavés. Efe

Aun así, de momento solo se han producido los tanteos respectivos. En la UD señalan la cláusula de Valles y su rendimiento estelar para pedir en torno a los 15 millones de euros. Acaba contrato en junio de 2025 y todos saben que se marchará este verano, pero Las Palmas no lo va a malvender y el chico está agradecido con el club que lo hizo profesional, por lo que pondrá de su parte. No se descarta que, con las cesiones de ambos, o si Juanmi llega en propiedad, se baje el precio de Valles, pero habrá millones de euros también en las arcas de la entidad isleña. En el mercado de invierno rechazó la UD 20 millones del Nottingham Forest.

Mientras, Helguera, inteligente donde los haya, mueve bien sus cartas y sondea la posibilidad de Borja Iglesias, el gran deseado aunque con un caché casi inasumible. Pero, si el Betis quiere a Valles y no tiene suficiente dinero para pagar por el portero amarillo, ¿por qué no ceder a un delantero con el que no cuentan y que tampoco jugó apenas en el Bayern Leverkusen ya como cedido? Tal vez esa sea la fórmula para llevarse a Valles...

Ampliar Borja Iglesias, en Europa, marcando un gol. Efe Borja Iglesias es el deseado por Helguera para el cambio de cromos Mientras que el Real Betis ha tanteado bajar el precio de Valles con Juanmi en propiedad y la cesión del canterano Rodri, en Las Palmas se frotarían las manos si el jugador propuesto para dejar salir al arquero fuera el delantero Borja Iglesias, que gusta y mucho.