Las pintaderas volverán a vestir a la UD Las Palmas

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de junio 2024, 15:28 | Actualizado 15:47h.

Quedan poco más de dos meses para que la UD Las Palmas celebre su 75 aniversario y ya tiene listos todos los preparativos. Este miércoles presentará su campaña de abonados y pronto hará lo propio con la equipación para la temporada 2024-25 que, según ha podido saber este periódico, tendrá un claro guiño a los años 1994, 1995, 1996 y 1997, cuando las pintaderas se fundían en la elástica del conjunto amarillo.

Fue una de las camisetas más bonitas y que más gustó a los seguidores grancanarios, teniendo siempre un gran recuerdo de esos años donde la lucieron con orgullo. De hecho, el pasado 27 de abril, en colaboración con la marca Coolligan, la UD hizo un nuevo lanzamiento dentro de su colección vintage inspirada en una selección de productos retro, inspirándose en la prenda de 1997. Dicha elástica se agotó pronto y los interesados en adquirirla que llegaron algo más tarde tuvieron que apuntarse en una larga y amplia lista de espera. Sacó la local -amarilla- y la visitante -azul-, cusando estupor entre los seguidores de Las Palmas.

Aquella gloriosa y esperanzadora época donde lucieron los Orlando Suárez, Valerón, el Turu Flores o Socorro volverá a plasmarse con un diseño con pintaderas al que Hummel le dará su toque y esencia particular. Esta vez la vestirán futbolistas como Kirian Rodríguez, Alberto Moleiro o Sandro Ramírez. También los nuevos fichajes como Horkas, Viti, Manu Fuster, Iván Gil o Jaime Mata.

Juan Carlos Socorro. c7

Será la primera vez, todo sea dicho, que la UD Las Palmas lleve pintaderas en su camiseta en Primera División. El club la estrenó en la vieja Segunda División B en la campaña 1994-95. Ya en el curso siguiente celebró el ascenso a Segunda División en la 1995-96. Y permaneció en la categoría de plata con ella en el curso siguiente, el de 1996-97.

Así pues, como bien ha podido saber CANARIAS7, las dos primeras equipaciones de la UD Las Palmas causarán furor entre los aficionados isleños, quienes recuerdan con cierta nostalgia las pintaderas en las camisetas. El club quiere tener el gesto en la máxima categoría y aprovechar así una fecha tan significativa como será el 75º aniversario del club, que se cumplirá el próximo 22 de agosto de 2024.

Pacuco, a hombros tras ascender a Segunda. c7

«Una idea fantástica»

La icónica camiseta amarilla con triángulos azules remite, inequívocamente, a aquella noche de junio de 1996 en Elche en la que la UD certificó uno de los ascensos más celebrados por la afición y con Pacuco Rosales en el banquillo. Pacuco, que ya estaba al tanto de esta iniciativa, y que no duda de que será «un éxito absoluto» revela que en su casa guarda como oro en paño dos casacas originales de la época que le regalaron los míticos Orlando Suárez y Paquito Ortiz.

«La directiva ha tenido una idea fantástica en rescatar este diseño. Cada vez que veo imágenes con esa camiseta me da un pellizco el corazón y a muchísimos aficionados les pasa lo mismo, pues la asociamos a un día que jamás podrá olvidarse por todo lo que significó», dice el emblemático entrenador, quien no dudará en añadir este modelo de colección a su particular museo de objetos y recuerdos que son un canto a la dulce nostalgia de los viejos tiempos y que, ahora, con las pintaderas de vuelta, serán nuevos.