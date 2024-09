La UD medita rescindir el contrato de Álvaro Valles

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 3 de septiembre 2024, 09:54 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Sin punto de retorno con Álvaro Valles, con contrato hasta junio y destinado a ser «un aficionado más en la grada», en palabras de Miguel Ángel Ramírez, por su negativa a renovar y tras no haber encontrado destino en verano, dada la negativa del Betis a alcanzar las cantidades que se reclamaban por su traspaso, en la UD estudian la rescisión del vínculo del meta sevillano como solución a un caso que está perjudicando a las dos partes.

En Pío XII daban por hecho que se haría caja por Valles y hasta se llegó a alcanzar un acuerdo con el Olympique de Marsella que el propio jugador tiró abajo. Desde la Premier llegaron, también, varios sondeos a su situación y Valles siguió imperturbable: o Betis o nada. Pero corrió el calendario, desde Heliópolis movieron ficha pero para fichar al argentino Lo Celso y se cerró el mercado de fichajes sin novedad en el frente.

Así, con Cillessen y Horkas como porteros de pleno derecho del equipo, Valles ni siquiera tuvo minutos con Luis Carrión en los amistosos, ni ha ido ni irá convocado (Killane ha sustituido a Horkas, ausente por paternidad, en las dos últimas citaciones) y se enfrenta a un panorama complejo: de ser uno de los porteros de moda en Primera, sonar para la selección y ser monitorizado por casi todos los clubes, a desaparecer del mapa de una manera radical. No hay queja de él en Barranco Seco por su intachable profesionalidad, pese a la delicada situación que lleva viviendo desde hace meses, aunque a nadie se le esconde el tamaño de esta anomalía.

«Creo que no beneficia al jugador ni a la Unión Deportiva Las Palmas porque tenía ofertas muy buenas para venderlo y que habíamos aceptado pero él no llegaba a ningún acuerdo con los otros clubes y es una pena, una pena porque creo que es un jugador que tiene potencial y por desgracia no hemos podido venderlo, es malo para todos«, admitió el pasado domingo Luis Helguera, director deportivo del club, al respecto.

Tanto a la UD como a Valles podría convenir resolver el contrato lo antes posible. El cancerbero, al quedar libre, podría buscar equipo de manera inmediata e, incluso, jugar mientras que la entidad, si así se da el caso, estaría en disposición de ahorrarse algunas de las cantidades que debe abonarle hasta junio. Sería un pacto de conveniencia que, dentro de lo malo, aminoraría los daños que ha causado este serial que, de momento, sigue alargándose.

Con Sergi Cardona no pasó lo mismo

Que un jugador se niegue a renovar con la intención de irse con la carta de libertad bajo el brazo no es una circunstancia novedosa para la UD. Sin ir más lejos, la temporada pasada se vivió un caso calcado al que ahora protagoniza Valles pero que transcurrió por cauces bastante diferentes. Sergi Cardona, como hizo Valles, rechazó el verano pasado las ofertas que le trasladó el club (Ramírez llegó a decir que estaba vendido a un club griego) porque quería agotar su contrato y elegir su porvenir. A diferencia de Valles, al lateral catalán no le afectó en absoluto estar en semejante encrucijada. Fue un fijo para García Pimienta, disputando 36 partidos entre Liga y Copa del Rey, y, finalizada la campaña, se despidió del club y acabó recalando en el Villarreal.