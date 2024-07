Pacto de conveniencia entre Álvaro Valles y la UD

Iván Martín Chacón Marbella (enviado especial) Jueves, 25 de julio 2024, 12:04 | Actualizado 12:25h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La situación de Álvaro Valles en la UD Las Palmas no es la soñada para ningún jugador de fútbol profesional. El guardameta de La Rinconada sigue entrenando con normalidad en las instalaciones del Marbella Football Center con el equipo grancanario y bajo las órdenes de Luis Carrión. Lo cierto es que ahora mismo es el tercer portero, y tanto él como el club saben perfectamente que el 13 no continuará una temporada más de amarillo. Su deseo es y será formar parte de la plantilla del Real Betis, equipo de su tierra, donde ya jugó en categorías inferiores.

Sin embargo, las cifras que tramita el club andaluz no convencen del todo a la directiva amarilla (4 millones de euros), porque consideran que son números muy bajos para un guardameta que hizo muy bueno registros la pasada temporada en la élite. Desde los altos cargos del club se espera que el Betis acabe pasando por el aro. Eso sí, superando los seis millones de euros.

Quien si lo ha hecho han sido clubes como el Olympique de Marsella (10 millones de euros) y el Villarreal CF (6M). Nunca se valoró la salida hacia el club castellonense dado su deseo verdiblanco, pese a que el joven Filip Jörgensen, pueda partir hacia Marsella o al Chelsea. El club londinense ofrece hasta 20 millones por él.

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad amarilla, confirmó hace unos días que ya existe un acuerdo entre el jugador y el club verdiblanco: «Queríamos que Álvaro Valles renovara, pero no lo logramos. El presidente del Real Betis comentó que no se ha llegado a un acuerdo con el jugador, pero sí lo han hecho porque me lo ha dicho el propio futbolista. No obstante, la oferta del Betis es insuficiente para nosotros«.

El jugador no ha puesto ni una sola mala cara, en los entrenamientos se muestra al cien por cien y lo da todo con el fin de encontrar una mejor solución para ambas parte y poder marcharse al club de su vida. El máximo mandatario del club de Pío XII ya lo advirtió: «No voy a reprocharle nada. Ha sido un profesional, pero no ha querido renovar con nosotros y tenemos que buscar alternativas. Si alguna de las partes no sale beneficiada es muy difícil que encontremos un acuerdo«. Por lo que, el Real Betis va a ser el encargado de mover hilos si quiere convencer a las arcas amarillas.

Todo apunta a que Álvaro Valles terminará siendo jugador del Betis, solo falta saber de qué forma y cuándo. Deberán acercar posturas con variables o porcentajes económicos pero están forzados a entenderse. De momento, el meta entrena bien junto a sus compañeros en la espera de su nuevo contrato con el club bético. El club grancanario se ha portado bien con él y Valles se ve obligado a contentarle.