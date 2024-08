Valles sobre Ramírez: «Mira sus intereses y lo entiendo perfectamente»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 19 de agosto 2024, 22:39 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Apenas 10 días para que cierre el mercado, el futuro de Álvaro Valles sigue en el aire. El guardameta de La Rinconada, que se encontraba en el aeropuerto de Sevilla, se ha mostrado tranquilo en declaraciones para Zona Mixta. «Confío en que se llegue a una solución. No solo el Real Betis, que es lo que ha hablado mucha gente, sino que se llegue a una solución para ambas partes y que ambos estemos satisfechos», ha comentado.

Cuando se le ha preguntado por Miguel Ángel Ramírez, quien aseguró en rueda de prensa que si Valles continuaba en Las Palmas «sería un aficionado más en la grada, el todavía portero amarillo ha sido claro. «Lo conozco desde hace muchos años. Tengo muy buena relación con él. Defiende sus intereses y los del club y lo entiendo perfectamente. A partir de ahí, yo entreno y estoy ahí como un profesional más y lo que suceda, espero que sea bueno para ambos», ha afirmado. «Hablo con mi representante a diario. Lo único que sabemos es que queremos buscar una solución lo antes posible y que podamos estar tranquilos y contentos todos», ha añadido.

Una solución que parecía que estaba en manos del Betis, pero Álvaro Valles no ha querido asegurar si, finalmente, el conjunto verdiblanco será su destino. «Sabe todo el mundo que es mi casa, pero nunca se sabe. Estamos viendo el mercado y lo que suceda, bueno será». De momento, sigue candente el tema del guardameta andaluz, que si no es al Real Betis no se moverá de Gran Canaria. Por ahora, sigue siendo un espectador más.