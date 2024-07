Iván Cédric, «sin presión, potente y con gol»

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de julio 2024, 09:29 | Actualizado 10:17h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Músculo y juventud para la punta del ataque. Iván Cédric, nuevo delantero de la UD Las Palmas, se presentó en sociedad en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco prometiendo esfuerzo y derrochando ilusión. Al mismo tiempo, habló sobre su experiencia en Valladolid y cómo llegó a la entidad amarilla.

La adaptación a Gran Canaria está siendo plácida y cómoda. «Lo pasado pasado está, estoy agradecido al Valladolid. Aquí estoy contento con el club, compañeros y la afición, por el cariño. Tengo ganas de comenzar la temporada», comenzó Iván Cédric en sala de prensa.

«No tengo presión ninguna, solo responsabilidad y ganas de poder aportar. Hay que trabajar y ayudar al equipo en esa faceta», dijo al ser cuestionado por la falta de gol la campaña pasada de la UD Las Palmas.

«Soy un delantero trabajador, rápido y potente. También con gol. Me gusta ir al espacio y me siento cómodo en el área», se definió como futbolista Iván Cédric quien, a su vez, derrochó ilusión «por el reto» de jugar en la UD Las Palmas. «He hecho goles con los dos pies y con la cabeza... me siento cómodo de la forma que sea», indicó Cédric.

«Llevábamos hablando con la UD desde hace tiempo, desde el mercado de invierno. Yo quería venir aquí y al final no se pudo. Pero estoy contento de llegar, quiero ayudar al equipo y quedarme, veremos cómo avanza la pretemporada», añadió el jugador.

«Son dos grandes personas, tuve la oportunidad de hablar con el presi el otro día y estoy encantado con él y con toda la directiva», dijo a colación de la diferencia entre Ronaldo, mandamás del Valladolid, y Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva.

«Tengo cosas por mejorar y para seguir creciendo, pero lo único que tengo que hacer es esforzarme al doscientos por cien cada día», concluyó el ariete amarillo.

El director deportivo Luis Helguera dijo que «tiene mucha proyección y creemos que puede desarrollar muy bien sus cualidades al espacio». «Tiene potencial y creemos en su desarrollo», confirmó el gestor amarillo.